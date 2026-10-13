As edições digitais do Business Standard têm aumentado em popularidade, mas os volumes crescentes de tráfego estão adicionando demandas em evolução à sua infraestrutura. Em um determinado ponto, o desempenho atingiu seu limite. Para os leitores, isso significava uma experiência mais lenta no website em momentos importantes, como quando o Business Standard cobria notícias de última hora ou eventos com alta audiência, que vão desde a cobertura de condições climáticas extremas até a Copa do Mundo de Críquete.



"Nossos servidores de origem não conseguiam administrar grandes picos de tráfego, o que às vezes deixavam nossos websites sem resposta aos leitores", diz Gururaj Patil, gerente-chefe de sistemas de TI do Business Standard. "Para oferecer uma experiência ao cliente melhor, era necessário investir em uma CDN (Rede de Entrega de Conteúdo), e todos com quem conversamos recomendaram a Akamai como líder de mercado."



Com o objetivo de entregar uma experiência superior ao cliente, o Business Standard decidiu adotar uma CDN premium, liberando conteúdo estático e dinâmico de seus servidores de origem com a Akamai. A empresa adquiriu o Dynamic Site Accelerator da Akamai para fornecer conteúdo dinâmico mais rapidamente, incluindo o banner dinâmico de ações, blogs ao vivo e elementos de streaming de vídeo. Também assinou o Akamai Download Delivery para conteúdo estático, como imagens e vídeos, essencial para criar uma experiência envolvente para os consumidores altamente visuais dos dias de hoje.



"A Akamai era a única fornecedora de CDN capaz de garantir uma experiência perfeita ao nosso conteúdo gratuito e ao nosso serviço de assinatura digital premium", diz Pradfulla Patil, gerente de sistemas sênior do Business Standard. "É uma solução eficiente e eficaz para atender a dois públicos separados e manter certos conteúdos sob a condição de acesso pago."



"Com a Akamai, observamos uma melhoria significativa no desempenho do website, o que nos permite competir melhor em um setor em que a velocidade de entrega é crucial", afirma Kalelkar. "Estamos muito mais bem equipados do que os nossos concorrentes para proporcionar uma experiência premium que agrade aos nossos clientes."



O aumento do desempenho também elevou a visibilidade do Business Standard em mecanismos de pesquisa e agregadores de notícias, como Google, Facebook e Apple. À medida que essas plataformas agregam conteúdo de toda a Internet e o apresentam aos leitores, elas favorecem websites com entrega de conteúdo e carregamento de páginas rápidos. Isso significa que os artigos do Business Standard têm mais probabilidade de serem selecionados por agregadores e atingirem um público mais amplo, trazendo novos leitores e construindo o pipeline de receita digital da empresa.