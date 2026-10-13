Akamai
Pular para o conteúdo principal
Akamai
Fazer login
Fazer login Close
Cloud Manager
Gerencie seus serviços de computação em nuvem
Fazer login Close
Control Center
Gerencie seus serviços de segurança e entrega
Background

Relatórios rápidos e confiáveis para uma nova geração de líderes de negócios

O Business Standard usa conteúdo rico e dinâmico para gerar mais assinaturas digitais e conta com a Akamai para garantir o desempenho líder do setor.

Logotipo do Business Standard

Localização

Nova Delhi, Índia
https://www.business-standard.com/

Setor

Mídia

Principais impactos

  • Provê suporte a 15 milhões de visitantes exclusivos todos os meses
  • Fornece acesso imediato a notícias para uma melhor experiência de leitura
  • Aumenta a receita de assinaturas digitais premium

Produtos

Download Delivery
Baixar estudo de caso

Os jornais na era digital

O Business Standard foi um dos primeiros jornais de grande porte da Índia a oferecer uma inscrição digital premium, e sua análise de negócios confiável e criteriosa é um poderoso atrativo para assinantes pagantes. Mas com artigos detalhados sendo substituídos cada vez mais por conteúdo curto, como as redes sociais, o jornal precisava encontrar novas maneiras de prover seus leitores de conteúdo rápido e dinâmico. A Akamai o ajudou a atingir esse objetivo.

Permanecendo confiável e atraente para a próxima geração de líderes de negócios

Poucas publicações de negócios na Índia são mais confiáveis que o Business Standard. O jornal de 45 anos é conhecido por relatórios precisos e confiáveis, que alcançam leitores fiéis em 1.000 cidades do país. Usando sua forte reputação de jornalismo independente, o Business Standard foi uma das primeiras publicações de negócios a fornecer conteúdo on-line premium por meio de um serviço de assinatura pago. Embora grande parte de seus negócios permaneça em circulação por vias impressas, a leitura de suas publicações digitais vem crescendo constantemente, com 15 milhões de visitantes exclusivos todos os meses.

Alcançar novos leitores é um desafio contínuo para o Business Standard, especialmente em um mundo cada vez mais dominado pelas redes sociais. Na Índia e em todo o mundo, cada vez mais pessoas estão recebendo suas notícias e informações de fontes como Twitter, Facebook, TikTok e WhatsApp. Para competir com elas, o jornalismo tradicional deve evoluir, enquanto mantém seu valor único de objetividade e credibilidade.

"Um dos maiores desafios do Business Standard é conquistar os leitores mais jovens e desenvolver nosso público de leitores ao longo do tempo", diz Shailendra Kalelkar, chefe de negócios digitais do Business Standard. "Para satisfazer as necessidades deles, tivemos que nos reinventar digitalmente e encontrar novas formas de conquistar seus negócios."

Kalelkar é responsável por conduzir os negócios digitais, ajudando o jornal a atrair novos leitores e assinantes pagos on-line. Uma maneira de fazer isso é trabalhando com prestigiosas escolas de negócios indianas, conhecidas como B-schools, para fornecer aos alunos acesso aberto ao conteúdo on-line do Business Standard, com o objetivo de conquistar a próxima geração de líderes de negócios. Milhares de alunos estão complementando seus estudos com notícias diárias de negócios e arquivos de pesquisa acadêmica, estudos de caso e melhores práticas: tudo gratuitamente.

O Business Standard também consegue alcançar novos leitores ao tornar seu conteúdo mais rico e dinâmico, preenchendo sua edição digital com vídeos, imagens, podcasts e pesquisas na Web e em dispositivos móveis. Esse é um poderoso atrativo para leitores de todas as idades, que querem notícias de última hora, perspectivas detalhadas e uma experiência única. Esses leitores estão cada vez mais dispostos a pagar por isso. À medida que o Business Standard coloca mais do seu conteúdo por trás de um paywall, ele está convencendo muitos leitores exigentes a comprar uma assinatura premium.

Uma experiência de notícias rápida e dinâmica aumenta o público de leitores e as classificações de pesquisa

As edições digitais do Business Standard têm aumentado em popularidade, mas os volumes crescentes de tráfego estão adicionando demandas em evolução à sua infraestrutura. Em um determinado ponto, o desempenho atingiu seu limite. Para os leitores, isso significava uma experiência mais lenta no website em momentos importantes, como quando o Business Standard cobria notícias de última hora ou eventos com alta audiência, que vão desde a cobertura de condições climáticas extremas até a Copa do Mundo de Críquete.

"Nossos servidores de origem não conseguiam administrar grandes picos de tráfego, o que às vezes deixavam nossos websites sem resposta aos leitores", diz Gururaj Patil, gerente-chefe de sistemas de TI do Business Standard. "Para oferecer uma experiência ao cliente melhor, era necessário investir em uma CDN (Rede de Entrega de Conteúdo), e todos com quem conversamos recomendaram a Akamai como líder de mercado."

Com o objetivo de entregar uma experiência superior ao cliente, o Business Standard decidiu adotar uma CDN premium, liberando conteúdo estático e dinâmico de seus servidores de origem com a Akamai. A empresa adquiriu o Dynamic Site Accelerator da Akamai para fornecer conteúdo dinâmico mais rapidamente, incluindo o banner dinâmico de ações, blogs ao vivo e elementos de streaming de vídeo. Também assinou o Akamai Download Delivery para conteúdo estático, como imagens e vídeos, essencial para criar uma experiência envolvente para os consumidores altamente visuais dos dias de hoje.

"A Akamai era a única fornecedora de CDN capaz de garantir uma experiência perfeita ao nosso conteúdo gratuito e ao nosso serviço de assinatura digital premium", diz Pradfulla Patil, gerente de sistemas sênior do Business Standard. "É uma solução eficiente e eficaz para atender a dois públicos separados e manter certos conteúdos sob a condição de acesso pago."

"Com a Akamai, observamos uma melhoria significativa no desempenho do website, o que nos permite competir melhor em um setor em que a velocidade de entrega é crucial", afirma Kalelkar. "Estamos muito mais bem equipados do que os nossos concorrentes para proporcionar uma experiência premium que agrade aos nossos clientes."

O aumento do desempenho também elevou a visibilidade do Business Standard em mecanismos de pesquisa e agregadores de notícias, como Google, Facebook e Apple. À medida que essas plataformas agregam conteúdo de toda a Internet e o apresentam aos leitores, elas favorecem websites com entrega de conteúdo e carregamento de páginas rápidos. Isso significa que os artigos do Business Standard têm mais probabilidade de serem selecionados por agregadores e atingirem um público mais amplo, trazendo novos leitores e construindo o pipeline de receita digital da empresa.

Escrevendo as edições digitais do futuro

O Business Standard agora pode se concentrar na inovação contínua para entregar uma experiência excepcional para seus leitores. "Desde que começamos com a Akamai, não lutamos mais contra o desempenho e a ineficiência, o que nos deixou livres para buscar novas ideias e acelerar iniciativas que antes estavam pausadas", explica Kalelkar. "A Akamai nos ajudou a avançar com novos projetos, como a introdução de diferentes tipos de conteúdo premium e soluções exclusivas para as escolas de negócios."

Por exemplo, o Business Standard desenvolveu testes interativos semanais para alunos de escolas de negócios, incentivando-os a se tornarem leitores regulares. Para isso, forneceu conteúdo em um formato atraente e pessoalmente gratificante, como websites de redes sociais. A empresa está até mesmo verificando, com os conselhos de credenciamento de ensino superior da Índia, a possibilidade de integrar seu conteúdo de jornal ao currículo das escolas de negócios e atribuir pontos de crédito de acordo com a participação dos alunos.

É esse tipo de pensamento original que ajudará o Business Standard a captar os corações e as mentes da próxima geração de líderes empresariais, convencendo os jovens a apreciar o jornalismo de alta qualidade. À medida que mais leitores veem o valor do seu conteúdo premium, o jornal está confiante de que as assinaturas digitais continuarão a aumentar. E com a Akamai, o Business Standard sabe que pode continuar entregando uma excelente experiência à medida que público de leitores cresce e o conteúdo se torna cada vez mais dinâmico.

"A Akamai é um serviço premium que entrega um desempenho muito melhor do que o prometido", diz Patil. "Isso nos ajuda a evoluir o nível de nossos negócios."

Sobre o Business Standard

O Business Standard é o principal jornal de negócios indiano. Publicado pela primeira vez em Kolkata, em 27 de março de 1975, a marca tem mais de 45 anos. O website teve início em janeiro de 1997 e figura entre os primeiros editores digitais indianos. O que diferencia o Business Standard do restante e o fez permanecer inalterado durante seus 45 anos de existência é sua responsabilidade inabalável e transparência para com seus leitores, além do fato de ser uma organização editorial verdadeiramente independente.

O Business Standard simboliza relatórios que enfatizam a precisão e a credibilidade; comentários informados, independentes e justos; e o jornalismo enraizado na conduta ética e definido por um vínculo inviolável com o leitor. Todos os jornalistas do Business Standard assinam um código de conduta que está disponível no website da empresa. O conjunto de renomados colaboradores Op-Ed, isto é, economistas, colunistas e escritores de opinião, tem sido reverenciado igualmente pelos especialistas e pelos jovens e ambiciosos. Algumas das mentes mais aguçadas dos negócios, na burocracia (passado e presente) e no setor formam uma parte deste grupo seleto. Esta combinação única do que há de melhor no negócio (redatores e conteúdo) fez com que o Business Standard ficasse entre os primeiros na Índia a ter leitores de acesso pago em sua plataforma digital (lançada em 1º de junho de 2016). Além de um jornal diário de negócios (publicado em 12 regiões metropolitanas) e um website incipiente, a marca também é publicada em hindi (como um jornal de 6 centros e um website).

Sobre a Akamai

A Akamai é a empresa de nuvem que potencializa e protege um mundo impulsionado pela IA. Nossa plataforma estende a computação em nuvem de alto desempenho do core até a edge, permitindo que as organizações criem e dimensionem aplicações de IA de última geração e oferecendo segurança abrangente e multicamadas para proteger as empresas contra ciberameaças em evolução. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog, ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.

Compartilhar

Histórias de clientes relacionadas

Segurança

Ryt Bank

O Ryt Bank melhorou a visibilidade de suas APIs, reforçou a conformidade e reduziu riscos após migrar para a nuvem com as soluções da Akamai.

Leia a história do cliente
Segurança

Banco Bradesco

Bradesco obteve segurança proativa contra ameaças por IA, aprimorou as experiências dos clientes e reduziu os custos com as soluções de segurança da Akamai.

Leia a história do cliente
Segurança

SBI Holdings

Com a intensificação dos ataques cibernéticos visados ao setor financeiro, a SBI Holdings está trabalhando para alcançar o Zero Trust com a Akamai Guardicore Segmentation.

Leia a história do cliente