Die digitalen Ausgaben von Business Standard sind immer beliebter geworden, doch der steigende Datentraffic hat die Infrastruktur der Netzwerke zunehmend belastet, bis ab einem bestimmten Zeitpunkt die Grenzen der Performance erreicht waren. Plötzlich mussten die Leser in entscheidenden Momenten, z. B. bei Eilmeldungen oder der Berichterstattung zu wichtigen Ereignissen (von Extremwetterberichten bis hin zur Cricket-Weltmeisterschaft), deutlich längere Ladezeiten der Websites in Kauf nehmen.



„Unsere Ursprungsserver konnten nicht mit den großen Trafficspitzen umgehen, sodass unsere Websites manchmal nicht reagierten“, so Gururaj Patil, Chief Manager of IT Systems bei Business Standard. „Um unseren Kunden ein besseres Erlebnis bieten zu können, mussten wir in ein Content Delivery Network (CDN) investieren. Jeder, den wir um Rat gebeten haben, hat uns den Marktführer Akamai empfohlen.“



Business Standard entschied sich für ein Premium-CDN, das sowohl statische als auch dynamische Inhalte von seinen Ursprungsservern bei Akamai auslagert. Damit sollten die Kunden auch ein Premium-Erlebnis erhalten. Das Unternehmen hat Dynamic Site Accelerator von Akamai erworben, um dynamische Inhalte schneller bereitzustellen, einschließlich des Aktien-Tickers, Live-Blogs und Videostreams. Zudem hat sich das Unternehmen für die Bereitstellung statischer Inhalte wie Bilder und Videos Akamai Download Delivery gesichert – ein entscheidender Service, der vor allem den visuell geprägten Verbrauchern von heute ein ansprechendes Erlebnis gewährleistet.



„Akamai war der einzige CDN-Anbieter, der eine nahtlose Nutzung sowohl unserer kostenlosen Inhalte als auch unseres hochwertigen digitalen Abonnementservices bieten konnte“, so Prafulla Patil, Senior Systems Manager bei Business Standard. „Dies ist eine effiziente und effektive Lösung, mit der sich zwei unterschiedliche Zielgruppen bedienen und bestimmte Inhalte hinter einer Paywall halten lassen.“



„Mit Akamai haben wir eine deutliche Verbesserung der Website-Performance verzeichnet. So können wir uns in einer Branche, in der die Geschwindigkeit der Bereitstellung von entscheidender Bedeutung ist, besser behaupten“, erklärt Kalelkar. „Wir sind viel besser ausgestattet als unsere Mitbewerber und bieten ein erstklassiges Erlebnis, das unsere Kunden begeistert.“



Durch die Performancesteigerung konnte zudem die Sichtbarkeit von Business Standard bei (Nachrichten-)Suchmaschinen wie Google, Facebook und Apple erhöht werden. Da diese Plattformen Inhalte aus dem gesamten Internet aggregieren und Lesern präsentieren, bevorzugen sie Websites mit schneller Inhaltsbereitstellung und kurzen Seitenladezeiten. Das bedeutet, dass Artikel von Business Standard eher von diesen Plattformen aufgenommen werden und eine größere Zielgruppe erreichen. So werden neue Leser gewonnen und das Unternehmen generiert steigende Umsätze digitaler Natur.