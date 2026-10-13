인도에서는 Business Standard보다 더 신뢰받는 비즈니스 출판물은 거의 없습니다. 45년의 역사를 갖고 있으며 정확하고 신뢰할 수 있는 보도로 잘 알려져 있습니다. 또한, 전국적으로 1천개 도시에서 충성도 높은 독자를 보유하고 있습니다. 독립 저널리즘으로 명성이 높은 Business Standard는 유료 가입 서비스를 통해 프리미엄 온라인 콘텐츠를 최초로 제공한 비즈니스 출판사 중 한 곳입니다. 아직도 비즈니스의 대부분은 인쇄물에 집중되어 있지만 디지털 독자층은 꾸준히 증가하고 있고 월별 고유 방문자 수는 1500만명입니다.



소셜 미디어의 지배력이 점점 커지는 상황에서 새로운 독자에게 다가가는 것은 Business Standard의 지속적인 도전과제입니다. 인도 뿐만 아니라 전 세계적으로 Twitter, Facebook, TikTok, WhatsApp 등에서 정보와 뉴스를 얻는 사람들이 증가하고 있습니다. 기존의 저널리즘이 경쟁력을 확보하려면 객관성과 신뢰성이라는 고유의 가치를 유지하면서 진화해 나가야 합니다.



Business Standard의 디지털 비즈니스 총괄책임자인 샤일런드라 칼렐칼(Shailendra Kalelkar)은 "Business Standard의 가장 큰 도전 과제 중 하나는 젊은 독자들의 관심을 이끌어내고 시간이 지나면서 독자층을 구축해 나가는 것입니다. 독자의 니즈에 부합하기 위해 우리는 디지털 방식으로 비즈니스를 혁신하고 비즈니스를 성공으로 이끄는 새로운 방법을 찾아야 했습니다." 라고 언급합니다.



칼렐칼은 디지털 비즈니스를 성장시키고 온라인 신규 및 유료 신문 구독자를 발굴하는 업무를 담당하고 있습니다. 이를 위해 차세대 기업 리더를 구독자로 확보한다는 목표를 세우고 인도의 명문 비즈니스 스쿨(B-school)과 협력해 학생들에게 Business Standard의 온라인 콘텐츠에 자유롭게 접속할 수 있는 권한을 제공하고 있습니다. 수천 명의 학생들이 매일 비즈니스 뉴스와 학술 연구, 사례 연구, 모범 사례 자료에 무료로 접속해 학업에 활용하고 있습니다.



또한 Business Standard는 디지털 에디션을 웹과 모바일에서 비디오, 이미지, 팟캐스트, 여론조사로 구성해 더욱 풍부하고 동적인 콘텐츠로 신규 독자들에게 다가가고 있습니다. 이는 최신 뉴스, 깊이 있는 관점, 독특한 경험을 원하고 유료로 구독할 의사가 있는 모든 연령대의 독자들을 강력하게 끌어들입니다. Business Standard가 유료로 제공하는 콘텐츠를 늘리면서 안목 있는 구독자들은 프리미엄 구독을 구매해야 할 필요성에 공감하고 있습니다.