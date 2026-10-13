Las ediciones digitales de Business Standard eran cada vez más populares, pero el aumento de los volúmenes de tráfico también se traducía en más exigencias en la infraestructura y, en cierto momento, el rendimiento llegó a su límite. Para los lectores suponía una experiencia más lenta en el sitio web en momentos importantes, por ejemplo, cuando Business Standard cubría noticias de última hora o eventos destacados, como condiciones meteorológicas extremas o la Copa Mundial de Críquet.



"Nuestros servidores de origen no tenían capacidad para grandes picos de tráfico, por lo que a veces los sitios web dejaban de responder a los lectores", afirma Gururaj Patil, responsable jefe de Sistemas de TI en Business Standard. "Ofrecer una mejor experiencia de cliente suponía invertir en una red de distribución de contenido (CDN), y todo el mundo nos recomendó Akamai como líder del mercado".



A fin de ofrecer una experiencia de cliente excelente, Business Standard decidió adoptar una CDN premium para que Akamai descongestionara el contenido estático y dinámico de sus servidores de origen. La empresa adquirió Dynamic Site Accelerator de Akamai para ofrecer contenido dinámico más rápido, como las cintas de cotizaciones bursátiles, los blogs en directo y los elementos de streaming de vídeo. También se inscribió en Akamai Download Delivery para ofrecer contenido estático, como imágenes y vídeos, que son fundamentales al crear una experiencia atractiva para los consumidores tan visuales de hoy en día.



«Akamai era el único proveedor de CDN que podía ofrecer una experiencia perfecta entre nuestro contenido gratuito y nuestro servicio de suscripción digital premium", sostiene Prafulla Patil, responsable sénior de Sistemas en Business Standard. "Es una solución eficiente y efectiva para satisfacer a ambos públicos y mantener cierto contenido tras una barrera de pago".



"Gracias a Akamai, hemos observado una notable mejora en el rendimiento del sitio, lo que nos permite competir mejor en un sector en el que la velocidad de distribución es esencial", afirma Kalelkar. "Estamos mucho mejor equipados que nuestra competencia a la hora de ofrecer una experiencia excelente que realmente guste a nuestros clientes".



El aumento del rendimiento también supuso un incremento en la visibilidad de Business Standard en los motores de búsqueda y agregadores de noticias como Google, Facebook y Apple. A medida que estas plataformas añaden contenido a través de Internet y lo presentan a los lectores, favorecen a los sitios que ofrecen mayor rapidez en la distribución del contenido y la carga de las páginas. Por lo tanto, es más probable que los agregadores de contenidos escojan los artículos de Business Standard y que estos lleguen a un mayor público, atrayendo así a nuevos lectores y promoviendo el canal de ingresos digitales de la empresa.