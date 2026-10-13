Business Standard fue uno de los primeros periódicos importantes de la India en ofrecer una suscripción digital premium, y su análisis empresarial, creíble y esclarecedor, es un potente imán para los suscriptores de pago. Sin embargo, a medida que los artículos periodísticos se ven cada vez más eclipsados por contenidos breves, como los de las redes sociales, la editorial necesitaba encontrar nuevas formas de aumentar su público con mucho contenido rápido y dinámico. Akamai le ha ayudado a alcanzar este objetivo.
"Gracias a Akamai, hemos observado una notable mejora en el rendimiento del sitio, lo que nos permite competir mejor en un sector en el que la velocidad de distribución es esencial. Estamos mucho mejor equipados que nuestra competencia a la hora de ofrecer una experiencia excelente que realmente guste a nuestros clientes".— Shailendra Kalelkar, responsable de negocios digitales, Business Standard
Periódicos en la era digital
Mantener la credibilidad y el atractivo para la siguiente generación de líderes empresariales
Business Standard es una de las publicaciones de economía y finanzas más reconocidas de la India. Este periódico de 45 años es conocido por sus informes precisos y fiables, y cuenta con una audiencia fiel en 1000 ciudades de todo el país. Aprovechando su sólida reputación en el periodismo independiente, Business Standard es una de las primeras publicaciones del sector que ofrecen contenido premium online mediante un servicio de suscripción de pago. Aunque gran parte del negocio sigue siendo impreso, su público digital ha crecido constantemente, llegando a los 15 millones de visitantes únicos cada mes.
Llegar a los nuevos lectores es un desafío constante para Business Standard, sobre todo en un mundo cada vez más dominado por las redes sociales. En la India, como en todo el mundo, cada vez más personas leen las noticias y se informan a partir de fuentes como Twitter, Facebook, TikTok y WhatsApp. Para hacer frente a esta nueva competencia, el periodismo tradicional debe evolucionar y mantener su valor único de objetividad y fiabilidad.
"Uno de los mayores desafíos de Business Standard es atraer a lectores más jóvenes y aumentar su público a lo largo del tiempo", comenta Shailendra Kalelkar, responsable de negocios digitales en Business Standard. "Para satisfacer sus necesidades, tuvimos que reinventarnos digitalmente y encontrar nuevas maneras de ganarnos su confianza".
Kalelkar es el responsable de impulsar la actividad digital, para ayudar al periódico a atraer a nuevos lectores y suscriptores de pago online. Una manera de hacerlo es colaborando con escuelas de negocios prestigiosas de la India, para ofrecer a los estudiantes acceso completo al contenido online de Business Standard, con el objetivo de ganarse a la próxima generación de líderes empresariales. Miles de estudiantes complementan sus estudios con noticias diarias sobre negocios, archivos de investigación académica, casos reales y prácticas recomendadas, todo de forma gratuita.
Business Standard también llega a nuevos lectores creando contenido más rico y dinámico, y además complementa su edición digital con vídeos, imágenes, podcasts y encuestas en la Web y en dispositivos móviles. Todo esto supone un potente imán para los lectores de cualquier edad que deseen leer noticias de última hora, opiniones exhaustivas y obtener una experiencia única; y están cada vez más dispuestos a pagar por ello. A medida que Business Standard está colocando la barrera del pago a más contenidos, está convenciendo a muchos lectores exigentes para que adquieran una suscripción premium.
Una experiencia de acceso a noticias rápida y dinámica aumenta el público y mejora el posicionamiento en los motores de búsqueda
Las ediciones digitales de Business Standard eran cada vez más populares, pero el aumento de los volúmenes de tráfico también se traducía en más exigencias en la infraestructura y, en cierto momento, el rendimiento llegó a su límite. Para los lectores suponía una experiencia más lenta en el sitio web en momentos importantes, por ejemplo, cuando Business Standard cubría noticias de última hora o eventos destacados, como condiciones meteorológicas extremas o la Copa Mundial de Críquet.
"Nuestros servidores de origen no tenían capacidad para grandes picos de tráfico, por lo que a veces los sitios web dejaban de responder a los lectores", afirma Gururaj Patil, responsable jefe de Sistemas de TI en Business Standard. "Ofrecer una mejor experiencia de cliente suponía invertir en una red de distribución de contenido (CDN), y todo el mundo nos recomendó Akamai como líder del mercado".
A fin de ofrecer una experiencia de cliente excelente, Business Standard decidió adoptar una CDN premium para que Akamai descongestionara el contenido estático y dinámico de sus servidores de origen. La empresa adquirió Dynamic Site Accelerator de Akamai para ofrecer contenido dinámico más rápido, como las cintas de cotizaciones bursátiles, los blogs en directo y los elementos de streaming de vídeo. También se inscribió en Akamai Download Delivery para ofrecer contenido estático, como imágenes y vídeos, que son fundamentales al crear una experiencia atractiva para los consumidores tan visuales de hoy en día.
«Akamai era el único proveedor de CDN que podía ofrecer una experiencia perfecta entre nuestro contenido gratuito y nuestro servicio de suscripción digital premium", sostiene Prafulla Patil, responsable sénior de Sistemas en Business Standard. "Es una solución eficiente y efectiva para satisfacer a ambos públicos y mantener cierto contenido tras una barrera de pago".
"Gracias a Akamai, hemos observado una notable mejora en el rendimiento del sitio, lo que nos permite competir mejor en un sector en el que la velocidad de distribución es esencial", afirma Kalelkar. "Estamos mucho mejor equipados que nuestra competencia a la hora de ofrecer una experiencia excelente que realmente guste a nuestros clientes".
El aumento del rendimiento también supuso un incremento en la visibilidad de Business Standard en los motores de búsqueda y agregadores de noticias como Google, Facebook y Apple. A medida que estas plataformas añaden contenido a través de Internet y lo presentan a los lectores, favorecen a los sitios que ofrecen mayor rapidez en la distribución del contenido y la carga de las páginas. Por lo tanto, es más probable que los agregadores de contenidos escojan los artículos de Business Standard y que estos lleguen a un mayor público, atrayendo así a nuevos lectores y promoviendo el canal de ingresos digitales de la empresa.
Composición de las ediciones digitales del mañana
Business Standard ahora se puede enfocar en seguir innovando para ofrecer una experiencia excepcional a sus lectores. "Desde el lanzamiento de Akamai, ya no tenemos que preocuparnos por el rendimiento ni por las deficiencias, así que estamos disponibles para seguir trabajando en nuevas ideas y acelerar iniciativas que antes estaban en espera", dice Kalelkar. "Akamai nos ayudó a dar el paso con nuevos proyectos, como la introducción de distintos tipos de contenido premium y soluciones únicas para las escuelas de negocios".
Por ejemplo, Business Standard ha desarrollado cuestionarios interactivos semanales para los estudiantes de escuelas de negocios, animándolos así a convertirse en lectores habituales al proporcionarles contenido en un formato convincente y personalmente gratificante, como los sitios de redes sociales. La empresa incluso está deliberando con las juntas de reconocimiento de educación superior de la India sobre la posibilidad de integrar su contenido periodístico al programa de la escuela de negocios y asignar créditos a los estudiantes que participen.
Este es el tipo de pensamiento original que ayudará a Business Standard a ganarse el corazón y la mente de la próxima generación de líderes empresariales, lo que convencerá a los jóvenes de apreciar el periodismo de alta calidad. A medida que más lectores aprecian el valor de su contenido premium, el periódico está seguro de que las suscripciones digitales seguirán aumentando. Y, gracias a Akamai, la empresa sabe que puede seguir ofreciendo una gran experiencia al tiempo que crece su público y el contenido se vuelve cada vez más dinámico.
"Akamai es un servicio premium que ofrece un rendimiento mucho mejor que el que promete", afirma Patil. "Eso nos ayuda a llevar nuestra empresa al siguiente nivel".
Acerca de Business Standard
Business Standard es el diario de economía de mayor audiencia de la India. Publicó su primer número en Calcuta el 27 de marzo de 1975, por lo que la empresa tiene más de 45 años. Su sitio web se remonta a enero de 1997, y destaca por ser de una de las primeras editoriales digitales de la India. Lo que diferencia a Business Standard del resto y que se ha mantenido igual durante sus 45 años de existencia es su inquebrantable responsabilidad y transparencia para con sus lectores, así como su organización editorial verdaderamente independiente.
Business Standard defiende una información precisa y fiable; crónicas informadas, independientes y justas; y un periodismo ético y definido por un vínculo sagrado con el lector. Todos los periodistas de Business Standard trabajan bajo un código de conducta que está disponible en su sitio web. El conjunto de reconocidos colaboradores de la página de opinión, como por ejemplo economistas, columnistas y escritores de opinión, es respetado de igual manera tanto por los mayores como por los ambiciosos jóvenes. Algunas de las mentes más brillantes en los negocios, en la burocracia (pasada y presente) y en el sector forman parte de este grupo selecto. Esta combinación única de los mejores escritores y contenidos empresariales logró catapultar a Business Standard entre los primeros periódicos de la India en contar con una barrera de pago para lectores en su plataforma digital (lanzada el 1 de junio de 2016). Además de un diario sobre negocios (que se publica en 12 áreas metropolitanas) y un joven sitio web, la empresa también publica en hindi (como diario en 6 centros y en un sitio web).
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.