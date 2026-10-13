Le edizioni digitali di Business Standard sono diventate sempre più popolari, ma i crescenti volumi di traffico hanno visto aumentare la domanda sull'infrastruttura che, a un certo punto, ha raggiunto il limite delle sue performance. Ciò ha comportato il rallentamento delle experience del sito web in momenti critici per Business Standard, ad esempio durante la pubblicazione delle ultime notizie o di eventi di alto profilo, dall'allerta meteo alla Coppa del mondo di cricket.



"I nostri server di origine non erano in grado di sopportare grandi picchi di traffico, che, a volte, rendevano i nostri siti non reattivi per i lettori", afferma Gururaj Patil, Chief Manager del reparto IT Systems di Business Standard. "Offrire una migliore customer experience comportava l'investimento in una rete per la distribuzione dei contenuti (CDN) e tutti coloro con cui abbiamo parlato ci hanno consigliato Akamai come leader del mercato".



Con l'obiettivo di offrire un'eccellente customer experience, Business Standard ha deciso di adottare una CDN di livello superiore, scaricando contenuti sia statici che dinamici dai propri server di origine con Akamai. L'azienda ha acquistato Dynamic Site Accelerator di Akamai per una delivery più rapida di contenuti dinamici, inclusi ticker, blog live ed elementi di streaming video. Inoltre, ha adottato la soluzione Akamai Download Delivery per contenuti statici come immagini e video, fondamentali per creare un'experience coinvolgente per i consumatori altamente "visivi" di oggi.



"Akamai era l'unico provider CDN in grado di supportare un'experience eccellente tra i nostri contenuti gratuiti e il nostro servizio di abbonamento digitale premium", afferma Prafulla Patil, Senior Systems Manager di Business Standard. "La soluzione efficiente ed efficace consente di soddisfare due segmenti di pubblico separati e mantenere determinati contenuti dietro un paywall".



"Con Akamai, abbiamo registrato un netto miglioramento delle performance del sito e ciò ci consente di competere meglio in un settore in cui la velocità della delivery è fondamentale", afferma Kalelkar. "Siamo molto meglio attrezzati dei nostri concorrenti per fornire un'experience eccellente in grado di soddisfare i nostri clienti".



L'aumento delle performance ha anche incrementato la visibilità di Business Standard sui motori di ricerca e sugli aggregatori di notizie come Google, Facebook e Apple. Aggregando i contenuti di Internet e presentandoli ai lettori, queste piattaforme favoriscono i siti che sono più rapidi nella delivery dei contenuti e nel caricamento delle pagine. Ciò significa che è più probabile che gli articoli di Business Standard vengano scelti dagli aggregatori e raggiungano un pubblico più ampio, attirando nuovi lettori e creando la pipeline di profitti digitali dell'azienda.