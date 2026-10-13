Business Standardのデジタル版の人気上昇に伴い、トラフィック量が増加してインフラへの負担が増え、ついにはパフォーマンスが限界に達しました。その結果、Business Standardがニュース速報や注目度の高いイベント（異常気象やCricket World Cupなど）を取り上げると、読者のWebサイト体験の速度が低下するようになりました。



「当社のオリジンサーバーがトラフィックの急増に対応できなかったため、サイトの応答性が低下することがありました」と、Business StandardのChief Manager of IT Systems、Gururaj Patil氏は言います。「優れた顧客体験を提供するためには、コンテンツ・デリバリー・ネットワーク（CDN）に投資する必要がありました。多くの人の意見を伺ったところ、その全員がCDN市場のリーダーとしてAkamaiの名前を挙げたのです」



Business Standardは優れた顧客体験を提供するために、Akamaiの卓越したCDNを導入し、静的コンテンツと動的コンテンツの両方を同社のオリジンサーバーからオフロードすることにしました。さらに、AkamaiのDynamic Site Acceleratorを購入し、株価、ライブブログ、動画ストリーミングなどの動的コンテンツも迅速に配信しました。また、画像や動画などの静的コンテンツについてはAkamai Download Deliveryを使用しました。画像や動画などの静的コンテンツは、視覚情報を重視する今日の消費者に向けて魅力的な体験を構築するためには不可欠です。



「Akamaiは、当社の無料コンテンツとプレミアム・デジタル・サブスクリプション・サービスの間のシームレスな体験をサポートできる唯一のCDNプロバイダーでした」と、Business StandardのSenior Systems Manager、Prafulla Patil氏は述べています。「無料読者と有料読者の両方に対応しながら特定のコンテンツを有料にしておくことができる、効率的で効果的なソリューションです」



「Akamaiを導入したことで、サイトのパフォーマンスが大幅に向上しました。その結果、配信速度が極めて重要な業界において、競争力を高めることができました」と、Kalelkar氏は言います。「競合他社よりもはるかに優れた設備を手に入れたことで、高い顧客満足度につながる卓越した体験を提供できるようになりました」



サイトのパフォーマンスが向上したことで、Google、Facebook、Appleなどの検索エンジンやニュースアグリゲーターにおけるBusiness Standardの可視性も向上しました。これらのプラットフォームは、インターネット上のコンテンツを集約して読者に提示する際、コンテンツ配信とページ読み込みの速いサイトを優遇します。つまり、Business Standardの記事がアグリゲーターによって収集され、より多くの読者に届けられる可能性が高くなったため、新しい読者を獲得し、デジタル収益パイプラインを構築することが可能になりました。