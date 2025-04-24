借助 API Security 的软件即服务 (SaaS) 模式，Dan Hotels 能够在几小时内完成初步实施。Gabay 指出：“集成非常简单，没有造成任何不必要的摩擦。我们未因处理新任务而超负荷工作，所以对我们的日常运营也没有造成任何干扰。”系统启动并运行后，API Security 团队与 Dan Hotels 团队合作对数据源和配置进行了优化，以满足该公司的独特目标。

由于该公司主要想检测滥用行为，而 API Security 所具有的行为分析功能便一下子使其从市面上的其他产品中脱颖而出。 API Security 平台 能够映射出连锁酒店 API 用户与资源之间的关系，从而提供有价值的背景信息。Gabay 表示：“API Security 不仅能够专门阻止攻击，还能帮助我们了解实际发生的情况，并重点关注那些可能被忽视的不当行为。”

API Security 能够呈现有关 API 活动和威胁的大量信息，这也给 Dan Hotels 团队留下了深刻印象。Gabay 解释说：“如果没有这些信息，您就无法与其他相关方进行对话或解决问题。而一旦您了解了 API 应该会执行哪些操作，以及与实际所发生情况相比有何异同，就可以集结所有相关方来共同解决任何问题。”

尽管 Dan Hotels 内部拥有一定的安全专业知识，但他们认为 API Security 的托管式威胁搜寻服务具有重大价值。Gabay 表示：“我们的团队通常不仅要专注于网络安全，同时还要支持创收活动，因此，能够采用托管服务，以在发现新的 API 风险时主动向我们发出告警，这对我们来说非常重要。这使我们能够接触到在前沿处理此类 API 安全问题的人员，他们非常敬业，合作起来也非常轻松。”