Dank des SaaS-Modells (Software as a Service) von API Security konnte Dan Hotels die erste Implementierung innerhalb weniger Stunden durchführen. „Die Integration war einfach und verlief reibungslos“, so Gabay. „Wir waren nicht mit neuen Aufgaben überlastet, der tägliche Betrieb wurde nicht beeinträchtigt.“ Sobald das System betriebsbereit war, arbeitete das API-Security-Team mit dem Team von Dan Hotels zusammen, um die Datenquellen und die Konfiguration so zu optimieren, dass sie den einzigartigen Zielen des Unternehmens entsprechen.

Da sich das Unternehmen auf das Erkennen von Missbrauch konzentriert, unterscheidet sich API Security durch die verhaltensanalytischen Funktionen von anderen Optionen auf dem Markt. Die API-Security-Plattform konnte die Beziehungen zwischen den API-Nutzern und -Ressourcen der Hotelkette zuordnen und so einen wertvollen Kontext liefern. „API Security hat sich nicht nur auf das Blockieren von Angriffen konzentriert, sondern konnte uns dabei helfen nachzuvollziehen, was tatsächlich passiert ist. Wir können uns auf unerwünschtes Verhalten fokussieren, das ansonsten unbemerkt bleiben würde“, so Gabay.

Das Team von Dan Hotels war auch sehr davon beeindruckt, wie API Security große Mengen an Informationen über API-Aktivitäten und -Bedrohungen darzustellen vermag. „Ohne die relevanten Informationen kann man nicht darüber sprechen oder es in Ordnung bringen“, erklärt Gabay. „Sobald man versteht, was eine API tun soll und wie das im Vergleich zu den tatsächlichen Vorgängen aussieht, kann man alle relevanten Parteien einbeziehen, um Probleme zu beheben.“

Dan Hotels verfügt zwar über unternehmensinterne Sicherheitskenntnisse, sieht jedoch einen erheblichen Wert im Managed Threat Hunting Service von API Security. „Unser Team konzentriert sich gleichzeitig auf Cybersicherheit und die Unterstützung wertschöpfender Aktivitäten. Daher ist es für uns sehr wichtig, einen Managed Service in Anspruch nehmen zu können, der uns proaktiv warnt, wenn neue API-Risiken erkannt werden“, so Gabay. „So erhalten wir Zugang zu Experten, die in diesen API-Sicherheitsfragen auf dem neuesten Stand sowie sehr engagiert sind und eine einfache Zusammenarbeit ermöglichen.“