El modelo de de software como servicio (SaaS) de API Security permitió a Dan Hotels que la implementación inicial estuviera en marcha en cuestión de horas. "Era una integración muy sencilla sin fricciones innecesarias", señala Gabay. "No nos vimos sobrecargados con nuevas tareas, por lo que no hubo ninguna interferencia con nuestras operaciones diarias". Una vez que el sistema estaba en funcionamiento, el equipo de API Security colaboró con el equipo de Dan Hotels para ajustar las fuentes de datos y la configuración con el fin de adaptarlas a los objetivos particulares de la empresa.

Dado el enfoque de la empresa en la detección de ataques, las capacidades de análisis del comportamiento de API Security la diferencian de otras opciones del mercado. La plataforma API Security fue capaz de mapear las relaciones entre los usuarios y los recursos de API de la cadena hotelera, proporcionando un contexto valioso. "En lugar de centrarse únicamente en bloquear los ataques, API Security nos ayudó a comprender lo que estaba sucediendo en realidad y a centrarnos en comportamientos no deseados que, de otro modo, pasarían desapercibidos", afirma Gabay.

El equipo de Dan Hotels quedó muy impresionado también con la capacidad de API Security para mostrar grandes cantidades de información sobre la actividad y las amenazas de las API. "Cuando no se tiene información, no se puede mantener una conversación ni arreglar las cosas", explica Gabay. “Tan pronto como se entiende lo que se supone que debe hacer una API y se compara con lo que realmente está sucediendo, es posible involucrar a todas las partes relevantes para solucionar cualquier problema".

Aunque Dan Hotels cuenta con competencias en seguridad propias, ve un importante valor añadido en el servicio gestionado de búsqueda de amenazas de API Security. "El enfoque de nuestro equipo suele dividirse en ciberseguridad y actividades generadoras de ingresos, por lo que poder contratar un servicio gestionado que nos avise de forma proactiva cuando se identifican nuevos riesgos de API es muy importante para nosotros", comenta Gabay. "Nos da acceso a personas que están a la vanguardia de estos problemas de seguridad de API, que además están muy comprometidas y con las que es fácil trabajar".