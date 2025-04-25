Dan Hotels는 API Security의 SaaS(Software as a Service) 모델을 통해 단 몇 시간 안에 초기 구축을 실행할 수 있었습니다. 가베이는 "불필요한 제약 조건 없이 매우 쉽게 통합할 수 있었습니다.”라며 “새로운 작업으로 과부하가 발생하지 않아 일상적인 운영에 전혀 방해가 되지 않았습니다.”라고 말했습니다. API 보안 팀은 시스템을 가동하고 나면 Dan Hotels 팀과 협력해 특정 목표에 맞게 데이터 소스와 설정을 미세 조정했습니다.

남용 탐지에 중점을 두는 Dan Hotels의 특성을 고려할 때, API Security의 행동 애널리틱스 기능은 시장의 다른 솔루션과 차별화되는 특징을 가지고 있습니다. API Security 플랫폼 은 Dan Hotels의 API 사용자와 리소스 간의 관계를 매핑해 귀중한 컨텍스트를 제공했습니다. 가베이는 "API Security는 공격 차단에만 집중하는 대신 실제로 어떤 일이 일어나고 있는지 파악하고, 눈에 띄지 않을 수 있는 바람직하지 않은 행동에 집중할 수 있도록 도와줍니다.”라고 말했습니다.

Dan Hotels 팀은 또한 API 활동 및 위협에 대한 대량의 정보를 표시하는 API Security의 성능에 깊은 인상을 받았습니다. 가베이는 "정보가 없으면 대화를 나눌 수도, 문제를 해결할 수도 없습니다.”라며 "API의 기능과 실제로 일어나는 일을 비교하고 이해하게 되면 모든 관련 당사자를 참여시켜 문제를 해결할 수 있습니다."라고 설명했습니다.

Dan Hotels는 자체적인 보안 전문 지식을 보유하고 있지만, API Security의 매니지드 위협 탐색 서비스가 상당히 큰 가치를 제공한다는 것을 발견했습니다. 가베이는 "저희 팀은 사이버 보안과 매출 창출 활동 지원이라는 두 가지 업무에 집중해야 하는 경우가 많기 때문에 새로운 API 리스크가 발견되면 사전에 알려주는 매니지드 서비스가 매우 중요한 역할을 합니다."라며 "이를 통해 API 보안 문제와 관련된 최신 전문 지식을 보유한 매우 헌신적이고, 원활하게 협력할 수 있는 분들을 만날 수 있습니다."라고 말했습니다.