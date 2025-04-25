Le modèle logiciel en tant que service (SaaS) d'API Security a permis à Dan Hotels d'obtenir une implémentation initiale en quelques heures. « L'intégration a été très facile, sans aucune friction inutile », note Yossi Gabay. « Nous n'étions pas surchargés de nouvelles tâches, il n'y avait donc aucune interférence avec nos opérations quotidiennes. » Une fois le système opérationnel, l'équipe API Security a collaboré avec l'équipe Dan Hotels pour affiner les sources de données et la configuration afin de répondre aux objectifs uniques de l'entreprise.

Étant donné que l'entreprise se concentre sur la détection des abus, les capacités d'analyse comportementale d'API Security la distinguent des autres options disponibles sur le marché. La plateforme API Security a pu cartographier les relations entre les utilisateurs et les ressources de l'API de la chaîne hôtelière, fournissant ainsi un contexte précieux. « Plutôt que de se concentrer uniquement sur le blocage des attaques, API Security a pu nous aider à comprendre ce qui se passait réellement et à nous concentrer sur les comportements indésirables qui, autrement, seraient passés inaperçus », explique Yossi Gabay.

L'équipe de Dan Hotels a également été très impressionnée par la capacité d'API Security à présenter de grandes quantités d'informations sur l'activité des API et les menaces. « Lorsque vous n'avez pas d'informations, vous ne pouvez pas avoir de conversation ou résoudre les problèmes », explique Yossi Gabay. « Dès que vous comprenez ce qu'une API est censée faire et que vous comparez cela à ce qui se passe réellement, vous pouvez impliquer toutes les parties concernées pour résoudre les problèmes. »

Bien que Dan Hotels dispose d'une expertise interne en matière de sécurité, l'entreprise estime que le service géré de recherche des menaces d'API Security est très utile. « L'attention de notre équipe est souvent partagée entre la cybersécurité et le soutien aux activités génératrices de revenus. Il est donc très important pour nous de pouvoir engager un service géré qui nous alerte de manière proactive lorsque de nouveaux risques liés à l'API sont identifiés », explique Yossi Gabay. « Cela nous donne accès à des personnes à la pointe de ces questions de sécurité des API, également très engagées et avec lesquelles il est facile de travailler. »