Software as a Service（SaaS）モデルの API Security を使用することで、Dan Hotels は初期の実装を数時間で稼働させることができました。Gabay 氏は次のように述べています。「不要な障壁がなく統合はとても簡単でした。新しいタスクに追われることがないので、日常業務への支障もありませんでした」システム稼働後は、API Security チームが Dan Hotels チームと協力し、Dan Hotels の目標に合わせてデータソースや設定を微調整しました。

Dan Hotels は不正使用の検知を重視していたため、API Security のふるまい分析機能が競合他社製品との差別化要因になりました。 API Security プラットフォーム では、同ホテルチェーンの API ユーザーとリソースの関係をマッピングして、貴重なコンテキストを得ることができます。「API Security は、攻撃のブロックのみに集中するのではなく、実際に何が起きているのかを把握し、これまで気づくこともなかった望ましくない行動をゼロにするのに役立ちます」（Gabay 氏）

Dan Hotels のチームは、API のアクティビティと脅威に関する大量の情報を表示する API Security の機能にも感動しました。これについて Gabay 氏は次のように説明しています。「情報がなければ、対話したり、物事を修正したりすることはできません。API がどうあるべきかを理解し、実際に起きていることと比較できれば、すぐに関係者全員に問題を修正してもらえます」

Dan Hotels は、セキュリティの専門知識を持つ人材を社内に有していますが、API Security のマネージド脅威ハンティングサービスには大きな価値があると考えています。「当社のチームではサイバーセキュリティと収益創出活動サポートに重点が分かれてしまいがちなので、新たな API リスクが特定されたときにプロアクティブに警告するマネージドサービスを利用できることは重要です。こうした API セキュリティ問題の最前線にいる人々にアクセスでき、彼らはとても熱心で気軽に協力してくれます」（Gabay 氏）