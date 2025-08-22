O modelo de software como serviço (SaaS) do API Security permitiu que a Dan Hotels executasse uma implementação inicial em questão de horas. "Foi uma integração muito fácil sem qualquer atrito desnecessário", observa Gabay. "Não ficamos sobrecarregados com novas tarefas, por isso não houve qualquer interferência com as nossas operações diárias." Quando o sistema entrou em funcionamento, a equipe do API Security colaborou com a equipe da Dan Hotels para ajustar as fontes de dados e a configuração para atender aos objetivos exclusivos da empresa.

Considerando o foco da empresa na detecção de violações, os recursos de análise comportamental do API Security o diferenciam de outras opções no mercado. A plataforma API Security foi capaz de mapear as relações entre os usuários e os recursos da API da cadeia de hotéis, fornecendo contexto valioso. "Em vez de se concentrar exclusivamente no bloqueio de ataques, o API Security nos ajudou a entender o que estava realmente acontecendo e a identificar comportamentos indesejáveis que, de outra forma, passariam despercebido", diz Gabay.

A equipe da Dan Hotels também ficou muito impressionada com a capacidade do API Security de apresentar grandes quantidades de informações sobre as atividades e as ameaças a APIs. "Quando você não tem informações, não pode ter uma conversa ou corrigir as coisas", explica Gabay. "Assim que você tem uma compreensão do que uma API deve fazer e como isso se compara ao que realmente está acontecendo, pode envolver todas as partes relevantes para corrigir os problemas."

Embora a Dan Hotels tenha competência interna em segurança, ela vê um valor significativo no serviço de busca de ameaças gerenciado do API Security. "O foco da nossa equipe é muitas vezes dividido entre cibersegurança e atividades de geração de receita, por isso, ser capaz de envolver um serviço gerenciado que nos alerta proativamente quando novos riscos de API são identificados é realmente importante para nós", diz Gabay. "Este serviço nos dá acesso a pessoas que estão na vanguarda dessas questões de segurança de API, que também são muito comprometidas e fáceis de trabalhar."