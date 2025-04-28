Il modello SaaS (Software-as-a-Service) di API Security ha consentito a Dan Hotels di eseguire l'implementazione iniziale in poche ore. "Si è rivelata un'integrazione molto semplice, senza alcuna criticità", sottolinea Gabay. "Non siamo stati sovraccaricati con nuovi task, quindi non ci sono state interferenze con le nostre operazioni quotidiane". Una volta attivato il sistema, il team di API Security ha collaborato con il team di Dan Hotels per perfezionare le fonti e la configurazione dei dati, al fine di raggiungere gli obiettivi specifici dell'azienda.

Le funzionalità di analisi comportamentale implementate in API Security rappresentano uno dei principali tratti distintivi del prodotto rispetto alle altre opzioni presenti sul mercato. Questo elemento ha quindi determinato la scelta effettuata da Dan Hotels, azienda particolarmente focalizzata sul rilevamento degli abusi in relazione alle API. La piattaforma API Security è stata in grado di mappare le relazioni tra gli utenti e le risorse API della catena alberghiera, fornendo così un prezioso contesto su cui operare. "Invece di concentrarsi esclusivamente sul bloccare gli attacchi, API Security ci ha aiutato a capire cosa stava effettivamente accadendo e a individuare quei comportamenti indesiderati che altrimenti sarebbero passati inosservati", afferma Gabay.

Il team di Dan Hotels è rimasto davvero favorevolmente impressionato dalla capacità di API Security nel presentare grandi quantità di informazioni sulle attività e sulle minacce alle API. "Quando non si dispone delle necessarie informazioni, non è possibile avere un'utile conversazione, né risolvere i problemi", spiega Gabay. "Non appena si capisce cosa dovrebbe fare un'API e si paragona tutto questo con ciò che sta effettivamente accadendo, è possibile coinvolgere tutte le parti interessate per risolvere eventuali situazioni critiche."

Dan Hotels è in possesso di specifiche competenze in materia di sicurezza IT interna: ritiene tuttavia che il servizio gestito di ricerca delle minacce offerto da API Security rappresenti un notevole valore aggiunto. "Le attenzioni del nostro team si suddividono spesso tra sicurezza informatica e supporto delle attività che generano profitti. Quindi, essere in grado di coinvolgere un servizio gestito che ci avvisa in modo proattivo quando vengono identificati nuovi rischi API è qualcosa di davvero importante per noi", afferma Gabay. "Ci consente di collaborare con esperti realmente all'avanguardia in materia di problematiche di sicurezza delle API, che si impegnano costantemente e dimostrano grande disponibilità."