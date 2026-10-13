2016 年，嘉年华集团旗下的主要邮轮公司公主号邮轮的团队希望增加客户流量、直接预订量，并改善其整体网站性能。由于该公司一直在投资于 Web 营销和电子邮件营销，网站速度和用户体验成为他们的首要关注点，成为最大限度地提高公主号邮轮推广活动有效性的重点所在。公主号邮轮过去曾经与 Akamai 服务和支持部有过合作，因此他们联系到了 Akamai，要求其提供咨询服务，以协助实现其高度优先的业务目标。



一支由专业服务专家组成的专门团队考虑了这个项目，制定了改善缓存和网站分载率的目标，从而帮助该公司增加 Princess.com 网站预订量。Akamai 专业服务团队根据框架、交付时间表和专业技术为公主号邮轮团队确定了 Princess.com 网站优化工作中的重要领域。该团队确定了其 Akamai 设置中有待改进之处，并制定了一份路线图，提供了调整网站架构的建议，以支持这家邮轮公司进一步满足其业务目标。