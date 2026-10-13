En 2016, el equipo de Princess Cruises, una importante línea de cruceros del grupo Carnival, buscaba aumentar el tráfico de clientes, aumentar las reservas directas y mejorar su rendimiento general en el sitio. Con inversiones continuas en marketing por Internet y correo electrónico, la velocidad del sitio y la experiencia del usuario son las principales prioridades para maximizar la eficacia de las promociones de Princess Cruises. Como Princess Cruises ya trabajaba con el equipo de servicio y asistencia de Akamai, el equipo de Princess Cruises solicitó sus servicios de consultoría para cumplir con sus objetivos empresariales de alta prioridad.



Un equipo dedicado de expertos en servicios profesionales se hizo cargo del proyecto con el objetivo de mejorar el almacenamiento en caché y la descongestión del tráfico web en un esfuerzo por aumentar las reservas en Princess.com. La estrategia del equipo de servicios profesionales de Akamai, los plazos de entrega y los conocimientos técnicos ofrecieron al equipo de Princess Cruises las áreas clave para la optimización de Princess.com. El equipo trazó las áreas de mejora dentro de su configuración de Akamai y estableció una hoja de ruta con recomendaciones para ajustar la arquitectura del sitio con el fin de cumplir mejor sus objetivos empresariales.