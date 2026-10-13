En 2016, el equipo de Princess Cruises, una importante línea de cruceros del grupo Carnival, buscaba aumentar el tráfico de clientes, aumentar las reservas directas y mejorar su rendimiento general en el sitio. Con inversiones continuas en marketing por Internet y correo electrónico, la velocidad del sitio y la experiencia del usuario son las principales prioridades para maximizar la eficacia de las promociones de Princess Cruises. Como Princess Cruises ya trabajaba con el equipo de servicio y asistencia de Akamai, el equipo de Princess Cruises solicitó sus servicios de consultoría para cumplir con sus objetivos empresariales de alta prioridad.
Un equipo dedicado de expertos en servicios profesionales se hizo cargo del proyecto con el objetivo de mejorar el almacenamiento en caché y la descongestión del tráfico web en un esfuerzo por aumentar las reservas en Princess.com. La estrategia del equipo de servicios profesionales de Akamai, los plazos de entrega y los conocimientos técnicos ofrecieron al equipo de Princess Cruises las áreas clave para la optimización de Princess.com. El equipo trazó las áreas de mejora dentro de su configuración de Akamai y estableció una hoja de ruta con recomendaciones para ajustar la arquitectura del sitio con el fin de cumplir mejor sus objetivos empresariales.
"Creo que los cambios en DPC en los que hemos trabajado duramente en las últimas semanas han servido de ayuda. Tenemos un 200 % más de tráfico constante durante todo el día. La descongestión promedio es del 87 %".— Jubil Sason, jefe de proyecto, Holland America Group
Princess Cruises alcanza un récord de ventas con la ayuda de Akamai
En 2016, el equipo de Princess Cruises, una importante línea de cruceros del grupo Carnival, buscaba aumentar el tráfico de clientes, aumentar las reservas directas y mejorar su rendimiento general en el sitio. Con inversiones continuas en marketing por Internet y correo electrónico, la velocidad del sitio y la experiencia del usuario son las principales prioridades para maximizar la eficacia de las promociones de Princess Cruises. Como Princess Cruises ya trabajaba con el equipo de servicio y asistencia de Akamai, el equipo de Princess Cruises solicitó sus servicios de consultoría para cumplir con sus objetivos empresariales de alta prioridad.
Principales objetivos empresariales
- Mejor rendimiento del sitio: Se ajustó y optimizó continuamente la arquitectura del sitio Princess.com para aumentar su velocidad y mejorar la tasa de descongestión
- Aumento del tráfico de clientes: Se cumplieron y superaron las expectativas de los usuarios finales mediante experiencias rápidas y de calidad
- Máximo valor y mínimo riesgo: El aumento de reservas se correlacionó directamente con las promociones de Princess Cruises para incrementar el alcance y la conversión
La experiencia de Akamai guía a Princess Cruises hacia el éxito
Princess Cruises se anticipó a un importante aumento en el tráfico del sitio como resultado de su "venta de depósitos de cruceros por 1 dólar". Princess Cruises lanza una serie de campañas como esta de forma anual, pero en 2016 vio una oportunidad para mejorar su uso de CPU basado en los resultados de una evaluación de Akamai.
Una conclusión clave en la evaluación de Akamai fue que Princess.com tenía problemas con la configuración de la "etiqueta de vencimiento". Con la campaña a punto de lanzarse, el equipo de Princess Cruises tenía prisa por encontrar oportunidades que mejoraran la tasa de descongestión del sitio. El equipo dedicado de expertos en servicios profesionales de Princess Cruises en Akamai pudo profundizar en la arquitectura existente de Princess.com y activar el almacenamiento en caché de páginas dinámicas para mejorar drásticamente el rendimiento del sitio. Como parte integrante del proyecto, el equipo de Akamai también profundizó en la lógica del servidor de aplicaciones web para depurar la lógica CORS de Princess.com mediante el análisis de la lógica del servidor de aplicaciones web.
|Objetivo estratégico
|Enfoque anterior
|Después de asociarnos con Akamai
|Mejor rendimiento del sitio
|La arquitectura del sitio existente limitó la capacidad del equipo de TI de Princess.com para implementar optimizaciones
|Se redujo la carga del servidor de origen/aplicaciones para todas las solicitudes entrantes mediante la prueba e implementación de reglas mejoradas de almacenamiento en caché, lo que generó una tasa de descarga mejorada de un promedio del 87 %
|Aumento del tráfico de clientes
|Máximo promedio de 9000 solicitudes por minuto
|Aumento del número de solicitudes a un promedio de 16 000 por minuto, lo que dio lugar a un incremento de 10 veces en las reservas directas
|Establecimiento de un enfoque holístico para maximizar el valor y minimizar el riesgo
|Iniciativas de optimización manual del sitio con rendimiento limitado para influir en la cantidad de reservas
|Asistencia ininterrumpida de los expertos de Akamai para mejorar la lógica del servidor y optimizar la configuración de metadatos de Akamai
Resultados comerciales
- Mejor rendimiento del sitio: La tasa de descongestión de Princess.com mejoró de media un 87 % y el uso de CPU se redujo del 30-35 % al 20-25 %
- Aumento del tráfico de clientes: Aumento promedio del 200 % en el tráfico de Princess.com
- Máximo valor y mínimo riesgo: Las reservas directas en Princess.com aumentaron 10 veces la tasa promedio de reservas diarias y el doble de su anterior récord en un día
El rendimiento lo es todo
Durante la campaña de "venta de depósitos de cruceros por 1 dólar", Princess.com observó un aumento promedio del 200 % en el tráfico de su sitio. Akamai pudo derivar con éxito parte del almacenamiento en caché estático de Princess.com a la solución Akamai Intelligent Platform™, lo que redujo la carga del servidor de origen de todas las solicitudes entrantes. Estas optimizaciones mejoraron la tasa de descongestión un 87 % de media. Y, lo que es más importante, esto dio lugar a un día récord de las reservas en Princess.com, obteniendo 10 veces la tasa promedio de reservas diarias y el doble de su anterior récord en un día. El equipo de servicios y asistencia de Akamai ayudó a lograr este éxito online, ya que garantizó una experiencia de usuario segura de principio a fin durante la campaña anual más importante de Princess.com.
Acerca de Akamai
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