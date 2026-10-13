En 2016, l'équipe de Princess Cruises, une grande compagnie de croisière de Carnival Group, cherchait à augmenter le trafic client, à augmenter les réservations directes et à améliorer les performances globales de son site. Avec des investissements continus dans le marketing Web et par e-mail, la vitesse du site et l'expérience utilisateur sont indispensables pour maximiser l'efficacité des promotions de Princess Cruises. Étant donné que Princess Cruises avait déjà un contrat avec l'équipe Services et Support d'Akamai, l'équipe de Princess Cruises a demandé des services de conseil pour l'aider à atteindre ses objectifs commerciaux prioritaires.



Une équipe dédiée d'experts des Services professionnels a défini le projet : améliorer la mise en cache et le délestage du site afin d'augmenter les réservations sur Princess.com. La structure de l'équipe des Services professionnels d'Akamai, le calendrier de livraison et l'expertise technique ont fourni à l'équipe de Princess Cruises des domaines clés pour l'optimisation de Princess.com. L'équipe a identifié les points à améliorer dans sa configuration Akamai et a établi une feuille de route avec des recommandations pour ajuster l'architecture du site, afin de mieux répondre à ses objectifs commerciaux.