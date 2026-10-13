En 2016, l'équipe de Princess Cruises, une grande compagnie de croisière de Carnival Group, cherchait à augmenter le trafic client, à augmenter les réservations directes et à améliorer les performances globales de son site. Avec des investissements continus dans le marketing Web et par e-mail, la vitesse du site et l'expérience utilisateur sont indispensables pour maximiser l'efficacité des promotions de Princess Cruises. Étant donné que Princess Cruises avait déjà un contrat avec l'équipe Services et Support d'Akamai, l'équipe de Princess Cruises a demandé des services de conseil pour l'aider à atteindre ses objectifs commerciaux prioritaires.
Une équipe dédiée d'experts des Services professionnels a défini le projet : améliorer la mise en cache et le délestage du site afin d'augmenter les réservations sur Princess.com. La structure de l'équipe des Services professionnels d'Akamai, le calendrier de livraison et l'expertise technique ont fourni à l'équipe de Princess Cruises des domaines clés pour l'optimisation de Princess.com. L'équipe a identifié les points à améliorer dans sa configuration Akamai et a établi une feuille de route avec des recommandations pour ajuster l'architecture du site, afin de mieux répondre à ses objectifs commerciaux.
« Je pense que les changements DPC sur lesquels nous avons travaillé dur au cours des dernières semaines ont amélioré les choses. Nous avons enregistré une hausse de 200 % du trafic quotidien, réparti tout au long de la journée. Le délestage était en moyenne de 87 %. »— Jubil Sason, Chef de projet, Holland America Group
Princess Cruises bat ses records de ventes avec l'aide d'Akamai
En 2016, l'équipe de Princess Cruises, une grande compagnie de croisière de Carnival Group, cherchait à augmenter le trafic client, à augmenter les réservations directes et à améliorer les performances globales de son site. Avec des investissements continus dans le marketing Web et par e-mail, la vitesse du site et l'expérience utilisateur sont indispensables pour maximiser l'efficacité des promotions de Princess Cruises. Étant donné que Princess Cruises avait déjà un contrat avec l'équipe Services et Support d'Akamai, l'équipe de Princess Cruises a demandé des services de conseil pour l'aider à atteindre ses objectifs commerciaux prioritaires.
Principaux objectifs de l'entreprise
- Améliorer les performances du site : ajuster et optimiser en permanence l'architecture du site Princess.com pour être compatible avec la vitesse du site et améliorer le taux de délestage
- Augmenter le trafic client : répondre aux attentes des utilisateurs finaux et aller plus loin en leur offrant des expériences rapides et de qualité
- Offrir un maximum d'avantages et réduire les risques : augmenter les réservations directement liées aux promotions de Princess Cruises pour soutenir la portée et la conversion
L'expertise d'Akamai conduit Princess Cruises vers la victoire
Princess Cruises avait anticipé une augmentation significative du trafic sur son site en raison de sa « promotion sur les dépôts de croisière à 1 $ ». Princess Cruises mène chaque année des campagnes comme celle-ci, mais en 2016, elle a vu l'occasion d'améliorer son utilisation du processeur en se basant sur les résultats d'une évaluation d'Akamai.
Une des principales constatations de l'évaluation d'Akamai a mis en évidence que Princess.com rencontrait des problèmes lors de l'utilisation de la configuration des balises d'expiration. À l'approche de la campagne, l'équipe de Princess Cruises voulait à tout prix trouver des opportunités permettant d'améliorer le taux de délestage du site. L'équipe dédiée d'experts en Services professionnels de Princess Cruises chez Akamai a pu analyser l'architecture existante de Princess.com et activer la mise en cache de pages dynamiques pour améliorer considérablement les performances du site. En tant que partie intégrante du projet, l'équipe Akamai a également examiné la logique du serveur d'application Web pour déboguer la logique CORS de Princess.com en analysant sa logique de serveur d'application Web.
|Objectif stratégique
|Approche précédente
|Après un partenariat avec Akamai
|Améliorer les performances du site
|L'architecture de site existante limitait la capacité de l'équipe informatique de Princess.com à mettre en œuvre des optimisations
|Réduction de la charge du serveur d'origine/d'application pour toutes les demandes entrantes grâce à des tests et à la mise en œuvre de règles de mise en cache améliorées, ce qui se traduit par un taux de délestage amélioré de 87 % en moyenne
|Augmenter le trafic client
|Maximum moyen de 9 000 demandes par minute
|Augmentation du nombre de demandes à une moyenne de 16 000 par minute, ce qui a entraîné une multiplication par 10 des réservations directes
|Mettre en place une approche holistique pour avoir un maximum d'avantages et réduire les risques
|Rendement limité des efforts d'optimisation manuelle du site pour avoir un impact sur les réservations
|Assistance continue des experts Akamai pour améliorer la logique du serveur et optimiser les paramètres de métadonnées Akamai
Résultats pour l'entreprise
- Amélioration des performances du site : le taux de délestage de Princess.com s'est amélioré pour atteindre une moyenne de 87 % et l'utilisation du processeur a été réduite de 30-35 % à 20-25 %
- Augmentation du trafic client : augmentation moyenne de 200 % du trafic sur Princess.com
- Maximum d'avantages et réduction des risques : les réservations directes via Princess.com ont été multipliées par 10 par rapport au taux de réservation quotidien moyen et par 2 par rapport à la journée record précédente
La performance est au centre de tout
Au cours de la campagne « des dépôts de croisière à 1 $ », Princess.com a connu une augmentation moyenne de 200 % du trafic sur le site. Akamai a réussi à délester une partie de la mise en cache statique de Princess.com vers l'Akamai Intelligent Platform™, réduisant ainsi la charge du serveur d'origine pour toutes les demandes entrantes. Ces optimisations ont amélioré le taux de délestage à une moyenne de 87 %. Plus important encore, cela s'est traduit par une journée record pour les réservations via Princess.com, multipliant par 10 le taux de réservation quotidien moyen et par 2 son précédent record. L'équipe Services et support d'Akamai a contribué à ce succès en ligne en garantissant une expérience utilisateur sécurisée de bout en bout au cours de la plus grande campagne annuelle de Princess.com.
À propos d'Akamai
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