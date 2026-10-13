2016년, Carnival Group의 주요 크루즈 라인인 Princess Cruises 팀은 더 많은 고객 트래픽을 확보하고, 직접 예약을 늘리고, 전반적인 사이트 성능을 향상하고자 했습니다. 웹 및 이메일 마케팅에 대한 지속적인 투자와 함께 사이트 속도와 사용자 경험은 Princess Cruises의 프로모션 효과를 극대화하기 위한 최우선 과제였습니다. Princess Cruises는 이미 Akamai 서비스 및 지원과 계약을 체결한 상태였기 때문에 우선순위가 높은 비즈니스 목표를 충족하기 위한 지원을 컨설팅 서비스에 요청했습니다.



전문 서비스 인력으로 구성된 전담 팀은 Princess.com에서의 예약을 늘리기 위한 노력으로 캐싱 및 사이트 부하 분산을 향상하는 것을 목표로 해 프로젝트의 범위를 정했습니다. Akamai 전문 서비스 팀의 프레임워크, 배포 타임라인 및 기술적 전문성은 Princess Cruises 팀에게 Princess.com의 최적화를 위한 주요 영역을 제시했습니다. 이 팀은 비즈니스 목표를 추가로 충족하기 위해 사이트 아키텍처를 조정하기 위한 권장 사항과 함께 Akamai 설정 및 로드맵 내에서 개선할 영역을 파악했습니다.