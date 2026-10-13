2016년, Carnival Group의 주요 크루즈 라인인 Princess Cruises 팀은 더 많은 고객 트래픽을 확보하고, 직접 예약을 늘리고, 전반적인 사이트 성능을 향상하고자 했습니다. 웹 및 이메일 마케팅에 대한 지속적인 투자와 함께 사이트 속도와 사용자 경험은 Princess Cruises의 프로모션 효과를 극대화하기 위한 최우선 과제였습니다. Princess Cruises는 이미 Akamai 서비스 및 지원과 계약을 체결한 상태였기 때문에 우선순위가 높은 비즈니스 목표를 충족하기 위한 지원을 컨설팅 서비스에 요청했습니다.
전문 서비스 인력으로 구성된 전담 팀은 Princess.com에서의 예약을 늘리기 위한 노력으로 캐싱 및 사이트 부하 분산을 향상하는 것을 목표로 해 프로젝트의 범위를 정했습니다. Akamai 전문 서비스 팀의 프레임워크, 배포 타임라인 및 기술적 전문성은 Princess Cruises 팀에게 Princess.com의 최적화를 위한 주요 영역을 제시했습니다. 이 팀은 비즈니스 목표를 추가로 충족하기 위해 사이트 아키텍처를 조정하기 위한 권장 사항과 함께 Akamai 설정 및 로드맵 내에서 개선할 영역을 파악했습니다.
“저는 지난 몇 주 동안 공을 들여 추진한 DPC 변화가 도움이 되었다고 생각합니다. 트래픽이 온종일 꾸준하게 200% 더 증가한 상태를 유지했으며 부하 분산 비율은 평균 87%였습니다.”— 주빌 사슨(Jubil Sason), Holland America Group 프로젝트 리드
Akamai의 도움으로 판매 기록을 깬 Princess Cruises
2016년, Carnival Group의 주요 크루즈 라인인 Princess Cruises 팀은 더 많은 고객 트래픽을 확보하고, 직접 예약을 늘리고, 전반적인 사이트 성능을 향상하고자 했습니다. 웹 및 이메일 마케팅에 대한 지속적인 투자와 함께 사이트 속도와 사용자 경험은 Princess Cruises의 프로모션 효과를 극대화하기 위한 최우선 과제였습니다. Princess Cruises는 이미 Akamai 서비스 및 지원과 계약을 체결한 상태였기 때문에 우선순위가 높은 비즈니스 목표를 충족하기 위한 지원을 컨설팅 서비스에 요청했습니다.
주요 비즈니스 목표
- 사이트 성능 개선: Princess.com 사이트 아키텍처를 지속적으로 조정 및 최적화해 사이트 속도 개선 및 부하 분산 비율 향상
- 고객 트래픽 증가: 빠른 속도의 고품질 경험을 제공해 최종 사용자의 기대치 충족
- 가치 극대화, 리스크 최소화: Princess Cruises의 프로모션과 직접 연관되는 예약을 늘려 도달 범위 및 전환 지원
Princess Cruises를 승리로 이끈 Akamai의 전문성
Princess Cruises는 "$1 Cruise Deposit Sale"의 결과로 사이트 트래픽이 상당히 증가할 것으로 예상했습니다. Princess Cruises는 매년 이와 같은 다양한 캠페인을 운영하지만, 2016년에는 Akamai의 평가 결과를 바탕으로 CPU 사용량을 개선할 수 있는 기회를 확인했습니다.
Akamai 평가를 통해 Princess.com에 ‘Expires Tag’ 설정 사용과 관련한 문제가 있는 것이 확인되었습니다. 캠페인 출시가 임박함에 따라 Princess Cruises 팀은 사이트 부하 분산 비율을 개선할 기회를 찾기 위해 서둘렀습니다. Akamai의 전문 서비스 인력으로 구성된 Princess Cruises 전담 팀은 Princess.com의 기존 아키텍처를 면밀히 조사하고 동적 페이지 캐싱을 사용해 사이트 성능을 대폭 향상할 수 있었습니다. 또한, 이 프로젝트의 일환으로 웹 애플리케이션 서버 로직을 자세히 분석해 Princess.com CORS 로직을 디버깅했습니다.
|전략적 목표
|이전의 접근 방식
|Akamai와 파트너십을 맺은 후
|사이트 성능 개선
|기존의 사이트 아키텍처로는 Princess.com IT 팀이 최적화를 구현하는 데 한계가 있었음
|향상된 캐싱 규칙을 테스트하고 구현함으로써 들어오는 모든 요청에 대한 오리진/앱 서버 로드를 줄여 평균 87%로 부하 분산 비율을 개선함
|고객 트래픽 증가
|분당 평균 최대 요청 수 9,000건
|분당 요청 수가 평균 16,000건으로 증가해 직접 예약이 10배 증가함
|가치를 극대화하고 리스크를 최소화하는 종합적인 접근 방식 수립
|수동 사이트 최적화 작업에 대한 효과가 적어 예약에 미치는 영향이 미비함
|Akamai 전문가의 지속적인 지원을 통해 서버 로직 개선 및 Akamai 메타데이터 설정 최적화
비즈니스 성과
- 사이트 성능 개선: Princess.com의 부하 분산 비율이 평균 87%로 개선되었으며 CPU 사용량은 30~35%에서 20~25%로 감소함
- 고객 트래픽 증가: Princess.com 트래픽 평균 200% 증가
- 가치 극대화, 리스크 최소화: Princess.com을 통한 직접 예약이 일일 평균 예약률보다 10배, 이전에 최고 기록을 세운 날의 예약률보다 2배 증가함
성능이 모든 것을 말한다
‘$1 Cruise Deposit Sale’ 캠페인을 진행하는 동안 Princess.com은 사이트 트래픽이 평균 200% 증가한 것을 확인했습니다. Akamai는 일부 정적 Princess.com 캐싱을 Akamai Intelligent PlatformTM으로 부하 분산함으로써 들어오는 모든 요청에 대한 오리진 서버 로드를 줄일 수 있었습니다. 이러한 최적화를 통해 부하 분산 비율이 평균 87%로 향상되었습니다. 더 중요한 점은, 이를 통해 Princess.com을 통한 예약이 기록을 경신해 일일 평균 예약률보다 10배, 이전에 최고 기록을 세운 날의 예약률보다 2배 더 증가했다는 점입니다. Akamai 서비스 및 지원 팀은 Princess.com에서 진행하는 최대 규모의 연례 캠페인 동안 보안이 뛰어난 포괄적인 사용자 경험을 제공함으로써 이러한 온라인 성공을 이루도록 지원했습니다.
Akamai 소개
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