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Princess Cruises

Akamai Professional Servicesチームの支援により、クルーズ会社がキャッシングとサイトのオフロードを改善し、ビジネス目標を達成

Princess Cruisesロゴ

所在地

米国、カリフォルニア州
https://www.princess.com/

業種

コマース

主な効果

  • Princess.comのオフロード率が平均87%に向上し、CPU使用率が30～35%から20～25%に低下
  • Princess.comのトラフィックが平均200%増加
  • Princess.com上での直接予約が、1日の平均予約数の10倍、過去最高の予約数の2倍に増加
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Akamaiの支援により、Princess Cruisesが記録的な売上を達成

2016年、Carnival傘下の大手クルーズ会社Princess Cruisesのチームは、顧客トラフィックと直接予約を増加させるとともに、サイトの全体的なパフォーマンスを改善する方法を模索していました。WebおよびEメールマーケティングに継続的に投資している同社にとって、サイトのスピードとユーザー体験は、プロモーションの効果を最大化するための最優先事項です。Akamaiのサービスとサポートをすでに利用していた同社チームは、優先度の高いビジネス目標の達成を支援するコンサルティングサービスも利用することにしました。

プロフェッショナルサービスのエキスパートで構成される専任チームが、プロジェクトを詳しく調べました。目標は、キャッシングとサイトのオフロードを改善して、Princess.com上での予約を増やすことです。Akamai Professional Servicesチームのフレームワーク、実施スケジュール、技術的専門知識により、Princess CruisesのチームはPrincess.comを最適化するための主要な領域を特定できました。Akamai Professional Servicesチームは、Akamaiセットアップの改善点を特定し、サイトのアーキテクチャを調整してビジネス目標をさらに達成するためのロードマップを提案しました。

主なビジネス目標

  • サイトパフォーマンスの向上：Princess.comサイトのアーキテクチャを継続的にチューニングおよび最適化して、サイトのスピードをサポートし、オフロード率を向上
  • 顧客トラフィックの増加：高速で高品質な体験を提供することで、エンドユーザーの期待に応え、それを上回る
  • 価値の最大化とリスクの最小化：Princess Cruisesのプロモーションと直接関連する予約数を増やして、リーチとコンバージョンをサポート

Akamaiの専門知識がPrincess Cruisesを成功に導く

Princess Cruisesでは、「予約金1ドルセール」の実施により、サイトトラフィックの大幅な増加を見込んでいました。同社はこのような各種キャンペーンを毎年実施しています。そして2016年に、Akamai評価の調査結果に基づいてCPU使用率を改善することにしました。

Akamai評価の主な調査結果により、Princess.comでは「Expires Tag（有効期限タグ）」設定の使用に関して問題が発生していることが判明しました。キャンペーンが間近に迫っていたため、Princess Cruisesのチームは、サイトのオフロード率を改善するための方法を急いで探していました。Akamai Professional Servicesのエキスパートで構成されたPrincess Cruises専任チームは、Princess.comの既存のアーキテクチャを詳細に調べ、Dynamic Page Cachingを有効化することでサイトのパフォーマンスを大幅に向上させることに成功しました。プロジェクトの一環として、このAkamaiチームはWebアプリケーションサーバーのロジックを分析し、Princess.comのCORSロジックのデバッグも行いました。

戦略的目標以前のアプローチAkamaiとの提携後
サイトパフォーマンスの向上既存のサイトアーキテクチャでは、Princess.comのITチームは限られた最適化しか実施できなかった改善されたキャッシングルールをテストして実装することで、すべての受信リクエストについてオリジン／アプリケーションサーバーの負荷を軽減し、オフロード率を平均87%に向上
顧客トラフィックの増加1分あたりの平均最大リクエスト数は9,000件リクエスト数が1分あたり平均1万6,000件に増加し、直接予約数が10倍に増加
価値を最大化し、リスクを最小化する総合的なアプローチの確立手動によるサイト最適化では予約の増加数に限りがあるAkamaiのエキスパートによる継続的なサポートにより、サーバーロジックを改善し、Akamaiのメタデータ設定を最適化

ビジネス成果

  • サイトパフォーマンスの向上：Princess.comのオフロード率が平均87%に向上し、CPU使用率が30～35%から20～25%に低下
  • 顧客トラフィックの増加：Princess.comのトラフィックが平均200%増加
  • 価値の最大化とリスクの最小化：Princess.com上での直接予約が、1日の平均予約数の10倍、過去最高の予約数の2倍に増加

パフォーマンスがすべて

「予約金1ドルセール」キャンペーンの期間中、Princess.comのサイトトラフィックは平均200%増加しました。Princess.comの静的キャッシュの一部をAkamai Intelligent PlatformTMにオフロードし、すべての受信リクエストについて、オリジンサーバーの負荷を軽減することができました。この最適化により、オフロード率が平均87%に向上しました。その結果、Princess.com上での予約件数が過去最高となり、1日の平均予約数の10倍、過去最高の予約数の2倍にまで増加しました。Akamaiのサービスおよびサポートチームは、Princess.comが最大の年次キャンペーンを実施するなか、安全なユーザー体験をエンドツーエンドで確保することで、このオンラインでの成功を支援しました。

Akamaiについて

Akamaiは、AIが推進する世界の力となり、守るクラウドカンパニーです。当社のクラウドプラットフォームは、コアからエッジまで高性能なクラウドコンピューティングを提供し、次世代のAIアプリケーションの構築と拡張を可能にするとともに、包括的な多層防御によって、進化し続けるサイバー脅威から企業を保護します。詳細については、akamai.comおよびakamai.com/blogをご覧いただくか、XLinkedInでAkamai Technologiesをフォローしてください。

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