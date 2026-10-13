2016年、Carnival傘下の大手クルーズ会社Princess Cruisesのチームは、顧客トラフィックと直接予約を増加させるとともに、サイトの全体的なパフォーマンスを改善する方法を模索していました。WebおよびEメールマーケティングに継続的に投資している同社にとって、サイトのスピードとユーザー体験は、プロモーションの効果を最大化するための最優先事項です。Akamaiのサービスとサポートをすでに利用していた同社チームは、優先度の高いビジネス目標の達成を支援するコンサルティングサービスも利用することにしました。



プロフェッショナルサービスのエキスパートで構成される専任チームが、プロジェクトを詳しく調べました。目標は、キャッシングとサイトのオフロードを改善して、Princess.com上での予約を増やすことです。Akamai Professional Servicesチームのフレームワーク、実施スケジュール、技術的専門知識により、Princess CruisesのチームはPrincess.comを最適化するための主要な領域を特定できました。Akamai Professional Servicesチームは、Akamaiセットアップの改善点を特定し、サイトのアーキテクチャを調整してビジネス目標をさらに達成するためのロードマップを提案しました。