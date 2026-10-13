2016年、Carnival傘下の大手クルーズ会社Princess Cruisesのチームは、顧客トラフィックと直接予約を増加させるとともに、サイトの全体的なパフォーマンスを改善する方法を模索していました。WebおよびEメールマーケティングに継続的に投資している同社にとって、サイトのスピードとユーザー体験は、プロモーションの効果を最大化するための最優先事項です。Akamaiのサービスとサポートをすでに利用していた同社チームは、優先度の高いビジネス目標の達成を支援するコンサルティングサービスも利用することにしました。
プロフェッショナルサービスのエキスパートで構成される専任チームが、プロジェクトを詳しく調べました。目標は、キャッシングとサイトのオフロードを改善して、Princess.com上での予約を増やすことです。Akamai Professional Servicesチームのフレームワーク、実施スケジュール、技術的専門知識により、Princess CruisesのチームはPrincess.comを最適化するための主要な領域を特定できました。Akamai Professional Servicesチームは、Akamaiセットアップの改善点を特定し、サイトのアーキテクチャを調整してビジネス目標をさらに達成するためのロードマップを提案しました。
「ここ数週間をかけて懸命に取り組んできたDPCの変更が効果を発揮しています。1日のトラフィック量が200%増加しました。オフロード率は平均87%を達成しています」—Jubil Sason氏、Holland America Group、Project Lead
Akamaiの支援により、Princess Cruisesが記録的な売上を達成
2016年、Carnival傘下の大手クルーズ会社Princess Cruisesのチームは、顧客トラフィックと直接予約を増加させるとともに、サイトの全体的なパフォーマンスを改善する方法を模索していました。WebおよびEメールマーケティングに継続的に投資している同社にとって、サイトのスピードとユーザー体験は、プロモーションの効果を最大化するための最優先事項です。Akamaiのサービスとサポートをすでに利用していた同社チームは、優先度の高いビジネス目標の達成を支援するコンサルティングサービスも利用することにしました。
主なビジネス目標
- サイトパフォーマンスの向上：Princess.comサイトのアーキテクチャを継続的にチューニングおよび最適化して、サイトのスピードをサポートし、オフロード率を向上
- 顧客トラフィックの増加：高速で高品質な体験を提供することで、エンドユーザーの期待に応え、それを上回る
- 価値の最大化とリスクの最小化：Princess Cruisesのプロモーションと直接関連する予約数を増やして、リーチとコンバージョンをサポート
Akamaiの専門知識がPrincess Cruisesを成功に導く
Princess Cruisesでは、「予約金1ドルセール」の実施により、サイトトラフィックの大幅な増加を見込んでいました。同社はこのような各種キャンペーンを毎年実施しています。そして2016年に、Akamai評価の調査結果に基づいてCPU使用率を改善することにしました。
Akamai評価の主な調査結果により、Princess.comでは「Expires Tag（有効期限タグ）」設定の使用に関して問題が発生していることが判明しました。キャンペーンが間近に迫っていたため、Princess Cruisesのチームは、サイトのオフロード率を改善するための方法を急いで探していました。Akamai Professional Servicesのエキスパートで構成されたPrincess Cruises専任チームは、Princess.comの既存のアーキテクチャを詳細に調べ、Dynamic Page Cachingを有効化することでサイトのパフォーマンスを大幅に向上させることに成功しました。プロジェクトの一環として、このAkamaiチームはWebアプリケーションサーバーのロジックを分析し、Princess.comのCORSロジックのデバッグも行いました。
|戦略的目標
|以前のアプローチ
|Akamaiとの提携後
|サイトパフォーマンスの向上
|既存のサイトアーキテクチャでは、Princess.comのITチームは限られた最適化しか実施できなかった
|改善されたキャッシングルールをテストして実装することで、すべての受信リクエストについてオリジン／アプリケーションサーバーの負荷を軽減し、オフロード率を平均87%に向上
|顧客トラフィックの増加
|1分あたりの平均最大リクエスト数は9,000件
|リクエスト数が1分あたり平均1万6,000件に増加し、直接予約数が10倍に増加
|価値を最大化し、リスクを最小化する総合的なアプローチの確立
|手動によるサイト最適化では予約の増加数に限りがある
|Akamaiのエキスパートによる継続的なサポートにより、サーバーロジックを改善し、Akamaiのメタデータ設定を最適化
ビジネス成果
- サイトパフォーマンスの向上：Princess.comのオフロード率が平均87%に向上し、CPU使用率が30～35%から20～25%に低下
- 顧客トラフィックの増加：Princess.comのトラフィックが平均200%増加
- 価値の最大化とリスクの最小化：Princess.com上での直接予約が、1日の平均予約数の10倍、過去最高の予約数の2倍に増加
パフォーマンスがすべて
「予約金1ドルセール」キャンペーンの期間中、Princess.comのサイトトラフィックは平均200%増加しました。Princess.comの静的キャッシュの一部をAkamai Intelligent PlatformTMにオフロードし、すべての受信リクエストについて、オリジンサーバーの負荷を軽減することができました。この最適化により、オフロード率が平均87%に向上しました。その結果、Princess.com上での予約件数が過去最高となり、1日の平均予約数の10倍、過去最高の予約数の2倍にまで増加しました。Akamaiのサービスおよびサポートチームは、Princess.comが最大の年次キャンペーンを実施するなか、安全なユーザー体験をエンドツーエンドで確保することで、このオンラインでの成功を支援しました。
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