Em 2016, a equipe da Princess Cruises (uma importante linha de cruzeiros do Carnival Group) queria receber mais tráfego de clientes, aumentar as reservas diretas e aprimorar o desempenho geral do website. Com investimentos contínuos em marketing via Web e e-mail, a velocidade do website e a experiência do usuário são as maiores prioridades para maximizar a eficácia das promoções da Princess Cruises. Como a Princess Cruises já tinha um contrato existente com a Akamai Services & Support, a equipe da Princess Cruises solicitou serviços de consultoria para ajudar a atingir suas metas de negócios de alta prioridade.



Uma equipe dedicada de especialistas em serviços profissionais definiu o escopo do projeto, com o objetivo de melhorar o armazenamento em cache e o descarregamento do website em um esforço para aumentar as reservas em Princess.com. A estrutura da equipe de serviços profissionais, o cronograma de entrega e a especialização técnica da Akamai ofereceram à equipe da Princess Cruises áreas principais para otimização de Princess.com. A equipe mapeou áreas de melhoria em sua configuração da Akamai e um roteiro com recomendações para ajustar a arquitetura do website para atingir ainda mais suas metas de negócios.