Em 2016, a equipe da Princess Cruises (uma importante linha de cruzeiros do Carnival Group) queria receber mais tráfego de clientes, aumentar as reservas diretas e aprimorar o desempenho geral do website. Com investimentos contínuos em marketing via Web e e-mail, a velocidade do website e a experiência do usuário são as maiores prioridades para maximizar a eficácia das promoções da Princess Cruises. Como a Princess Cruises já tinha um contrato existente com a Akamai Services & Support, a equipe da Princess Cruises solicitou serviços de consultoria para ajudar a atingir suas metas de negócios de alta prioridade.
Uma equipe dedicada de especialistas em serviços profissionais definiu o escopo do projeto, com o objetivo de melhorar o armazenamento em cache e o descarregamento do website em um esforço para aumentar as reservas em Princess.com. A estrutura da equipe de serviços profissionais, o cronograma de entrega e a especialização técnica da Akamai ofereceram à equipe da Princess Cruises áreas principais para otimização de Princess.com. A equipe mapeou áreas de melhoria em sua configuração da Akamai e um roteiro com recomendações para ajustar a arquitetura do website para atingir ainda mais suas metas de negócios.
"Acho que as mudanças do DPC nas quais trabalhamos duro nas últimas semanas ajudaram. Tivemos 200% mais tráfego consistentemente durante todo o dia. Descarregamento médio de 87%."— Jubil Sason, líder de projeto do Holland America Group
Princess Cruises quebra o recorde de vendas com a ajuda da Akamai
Em 2016, a equipe da Princess Cruises (uma importante linha de cruzeiros do Carnival Group) queria receber mais tráfego de clientes, aumentar as reservas diretas e aprimorar o desempenho geral do website. Com investimentos contínuos em marketing via Web e e-mail, a velocidade do website e a experiência do usuário são as maiores prioridades para maximizar a eficácia das promoções da Princess Cruises. Como a Princess Cruises já tinha um contrato existente com a Akamai Services & Support, a equipe da Princess Cruises solicitou serviços de consultoria para ajudar a atingir suas metas de negócios de alta prioridade.
Principais objetivos de negócios
- Aprimorar o desempenho do website: Ajustar e otimizar continuamente a arquitetura do website Princess.com para dar suporte à velocidade do website e melhorar a taxa de descarregamento
- Aumentar o tráfego de clientes: Atender e superar as expectativas do usuário final entregando experiências rápidas e de qualidade
- Maximizar o valor e minimizar os riscos: Aumentar as reservas diretamente relacionadas às promoções da Princess Cruises para apoiar o alcance e a conversão
A experiência da Akamai leva a Princess Cruises à vitória
A Princess Cruises antecipou um aumento significativo no tráfego do website como resultado de sua promoção "$1 Cruise Deposit Sale". A Princess Cruises realiza várias campanhas como essa todos os anos, mas, em 2016, viu uma oportunidade de aprimorar o uso da CPU com base nas descobertas de uma avaliação da Akamai.
Um achado importante na avaliação da Akamai destacou que o website Princess.com estava encontrando problemas com a configuração "Expires Tag". Com a iminente campanha se aproximando, a equipe da Princess Cruises estava correndo contra o tempo para encontrar oportunidades que melhorariam a taxa de descarregamento do website. A equipe dedicada de especialistas em serviços profissionais da Princess Cruises na Akamai conseguiu explorar a arquitetura existente de Princess.com e ativar o Caching de Páginas Dinâmicas para aprimorar significativamente o desempenho do website. Como um componente do projeto, a equipe da Akamai também se aprofundou na lógica do servidor de aplicações da Web, analisando-a para depurar a lógica CORS de Princess.com.
|Meta estratégica
|Abordagem anterior
|Depois da parceria com a Akamai
|Aprimorar o desempenho do website
|A arquitetura existente do website limitava a capacidade da equipe de TI de Princess.com para implantar otimizações
|Redução da carga do servidor de origem/aplicação para todas as solicitações recebidas, testando e implantando regras aprimoradas de armazenamento em cache, o que resultou em uma taxa de descarregamento com aprimoramento médio de 87%
|Aumentar o tráfego de clientes
|Média máxima de nove mil solicitações por minuto
|Aumento do número de solicitações para uma média de 16 mil por minuto, o que causou um aumento de 10 vezes nas reservas diretas
|Estabelecer uma abordagem abrangente para maximizar o valor e minimizar os riscos
|Retorno limitado sobre os esforços manuais de otimização do website para afetar as reservas
|Suporte contínuo de especialistas da Akamai para aprimorar a lógica do servidor e otimizar as configurações de metadados da Akamai
Resultados de negócios
- Melhor desempenho do website: A taxa de descarregamento de Princess.com melhorou em uma média de 87% e o uso da CPU diminuiu de 30-35% a 20-25%
- Aumento do tráfego de clientes: Aumento médio de 200% no tráfego de Princess.com
- Valor maximizado e riscos minimizados: As reservas diretas via Princess.com aumentaram em 10 vezes a taxa média diária de reservas e dobraram o número de reservas do dia recorde anterior
Desempenho é tudo
Durante a campanha "$1 Cruise Deposit Sale", o website Princess. com observou um aumento médio de 200% no tráfego. A Akamai conseguiu descarregar com sucesso parte do armazenamento em cache estático de Princess.com para a Akamai Intelligent PlatformTM, reduzindo a carga do servidor de origem para todas as solicitações recebidas. Essas otimizações melhoraram a taxa de descarregamento em uma média de 87%. O que é ainda mais importante, isso resultou em um dia recorde em reservas no Princess.com, que fechou com 10 vezes a taxa média diária de reservas e bateu o dobro de reservas do dia recorde anterior. A equipe Akamai Services & Support ajudou a empresa a alcançar esse sucesso online, garantindo uma experiência completa e segura do usuário final durante a maior campanha anual de Princess.com.
Sobre a Akamai
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