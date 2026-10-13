Im Jahr 2016 suchte das Team von Princess Cruises, einer großen Kreuzfahrt-Reederei der Carnival Group, nach Möglichkeiten, mehr Kunden-Traffic zu generieren, Direktbuchungen zu erhöhen und die allgemeine Website-Performance zu verbessern. Angesichts der laufenden Investitionen in das Internet- und E‑Mail-Marketing sind Geschwindigkeit und Nutzererlebnis die wichtigsten Prioritäten, um die Effektivität der Werbeaktionen von Princess Cruises zu maximieren. Da Princess Cruises bereits mit den Services und dem Support von Akamai in Kontakt stand, bat das Princess Cruises-Team um Beratungsdienste, um seine wichtigsten Geschäftsziele zu erreichen.
Ein engagiertes Team von Professional-Services-Experten hat das Projekt mit dem Ziel geplant, das Caching und die Auslagerung von Website-Traffic zu verbessern, um die Buchungen auf Princess.com zu erhöhen. Durch das Framework, den Umsetzungszeitplan und das technische Know-how des Akamai Professional Services-Teams konnte das Team von Princess Cruises wichtige Bereiche von Princess.com optimieren. Das Team erfasste Verbesserungsbereiche innerhalb des Akamai-Setups und entwickelte eine Roadmap mit Empfehlungen zur Anpassung der Websitearchitektur, um seine Geschäftsziele weiter zu unterstützen.
„Ich glaube, die DPC‑Veränderungen, an denen wir in den letzten Wochen hart gearbeitet haben, hatten einen großen Einfluss. Den ganzen Tag über hatten wir durchgehend 200 % mehr Traffic. Die Auslagerung lag im Durchschnitt bei 87 %.“– Jubil Sason, Projektleiter, Holland America Group
Princess Cruises bricht mithilfe von Akamai Umsatzrekord
Im Jahr 2016 suchte das Team von Princess Cruises, einer großen Kreuzfahrt-Reederei der Carnival Group, nach Möglichkeiten, mehr Kunden-Traffic zu generieren, Direktbuchungen zu erhöhen und die allgemeine Website-Performance zu verbessern. Angesichts der laufenden Investitionen in das Internet- und E‑Mail-Marketing sind Geschwindigkeit und Nutzererlebnis die wichtigsten Prioritäten, um die Effektivität der Werbeaktionen von Princess Cruises zu maximieren. Da Princess Cruises bereits mit den Services und dem Support von Akamai in Kontakt stand, bat das Princess Cruises-Team um Beratungsdienste, um seine wichtigsten Geschäftsziele zu erreichen.
Primäre Geschäftsziele
- Verbesserung der Website-Performance: kontinuierliche Optimierung der Princess.com-Sitearchitektur zur Unterstützung von Website-Geschwindigkeit und höherer Auslagerungsrate
- Gesteigerter Kunden-Traffic: Erfüllen und Übertreffen der Endnutzer-Erwartungen durch Bereitstellung schneller, hochwertiger Erlebnisse
- Wert maximieren und Risiken minimieren: gesteigerte Buchungen, die direkt mit den Werbeaktionen von Princess Cruises in Zusammenhang stehen, um Reichweite und Konversion zu unterstützen
Das Know-how von Akamai führt Princess Cruises zum Erfolg
Princess Cruises erwartete einen deutlichen Anstieg des Website-Traffics infolge des „$1 Cruise Deposit Sale“ (ein Angebot zur Buchung mit nur einem Dollar Anzahlung). Princess Cruises führt jährlich eine Reihe von Kampagnen wie diese durch. 2016 sahen die Verantwortlichen jedoch die Möglichkeit, die CPU‑Nutzung zu verbessern – basierend auf den Ergebnissen einer Akamai-Bewertung.
Ein wichtiges Ergebnis der Akamai-Bewertung war, dass bei Princess.com Probleme mit der Konfiguration von Ablauf-Tags auftraten. Angesichts der bevorstehenden Kampagne suchte das Team von Princess Cruises nach einer schnellen Möglichkeit, die Auslagerungsrate der Website zu verbessern. Das Team aus Professional-Services-Experten von Akamai befasste sich eingehend mit der bestehenden Architektur von Princess.com und implementierte dynamisches Seiten-Caching, um die Website-Performance deutlich zu verbessern. Im Rahmen des Projekts untersuchte das Akamai-Team auch die Serverlogik der Webanwendung, um die CORS-Logik von Princess.com durch Analyse der Serverlogik der Webanwendung zu debuggen.
|Strategisches Ziel
|Vorheriger Ansatz
|Nach der Partnerschaft mit Akamai
|Verbesserung der Website-Performance
|Die bestehende Standortarchitektur schränkte das IT‑Team von Princess.com darin ein, Optimierungen zu implementieren.
|Reduzierte Belastung des Ursprungs-/Anwendungsservers für alle eingehenden Anfragen, indem verbesserte Caching-Regeln getestet und implementiert wurden, was zu einer verbesserten Auslagerungsrate von durchschnittlich 87 % führte
|Gesteigerter Kunden-Traffic
|Durchschnittlich maximal 9.000 Anfragen pro Minute
|Anstieg der Anfragenanzahl auf durchschnittlich 16.000 pro Minute, was zu einer zehnfachen Steigerung der Direktbuchungen führte
|Entwicklung eines ganzheitlichen Ansatzes, um den Wert zu maximieren und Risiken zu minimieren
|Begrenzte Rendite für manuelle Websiteoptimierungen im Bereich Buchungen
|Fortlaufender Support durch Akamai-Experten zur Verbesserung der Serverlogik und Optimierung der Akamai-Metadateneinstellungen
Geschäftsergebnisse
- Verbesserung der Website-Performance: Die Entlastungsrate von Princess.com verbesserte sich auf durchschnittlich 87 %, und die CPU‑Auslastung wurde von 30–35 % auf 20–25 % gesenkt.
- Gesteigerter Kunden-Traffic: Durchschnittlich um 200 % gesteigerter Traffic auf Princess.com
- Maximaler Wert, minimales Risiko: Direktbuchungen über Princess.com haben sich auf die zehnfache tägliche Buchungs-Durchschnittsrate gesteigert und damit den vorherigen Rekordwert verdoppelt.
Performance ist alles
Während der „$1 Cruise Deposit Sale“-Kampagne verzeichnete Princess.com einen durchschnittlichen Anstieg des Website-Traffics um 200 %. Akamai konnte einen Teil des statischen Cachings von Princess.com erfolgreich auf die Akamai Intelligent Platform™ auslagern, wodurch die Belastung des Ursprungsservers für alle eingehenden Anfragen reduziert wurde. Diese Optimierungen verbesserten die Auslagerungsrate auf durchschnittlich 87 %. Noch wichtiger war, dass dies zu einem Rekordtag für Buchungen über Princess.com führte: mit der zehnfachen täglichen Durchschnittsrate von Buchungen – eine Verdopplung des letzten Rekords. Das Team von Akamai Services and Support trug dazu bei, diesen Online-Erfolg zu erreichen, indem es während der größten jährlichen Kampagne von Princess.com ein sicheres End-to-End-Nutzererlebnis gewährleistete.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.