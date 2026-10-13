Im Jahr 2016 suchte das Team von Princess Cruises, einer großen Kreuzfahrt-Reederei der Carnival Group, nach Möglichkeiten, mehr Kunden-Traffic zu generieren, Direktbuchungen zu erhöhen und die allgemeine Website-Performance zu verbessern. Angesichts der laufenden Investitionen in das Internet- und E‑Mail-Marketing sind Geschwindigkeit und Nutzererlebnis die wichtigsten Prioritäten, um die Effektivität der Werbeaktionen von Princess Cruises zu maximieren. Da Princess Cruises bereits mit den Services und dem Support von Akamai in Kontakt stand, bat das Princess Cruises-Team um Beratungsdienste, um seine wichtigsten Geschäftsziele zu erreichen.



Ein engagiertes Team von Professional-Services-Experten hat das Projekt mit dem Ziel geplant, das Caching und die Auslagerung von Website-Traffic zu verbessern, um die Buchungen auf Princess.com zu erhöhen. Durch das Framework, den Umsetzungszeitplan und das technische Know-how des Akamai Professional Services-Teams konnte das Team von Princess Cruises wichtige Bereiche von Princess.com optimieren. Das Team erfasste Verbesserungsbereiche innerhalb des Akamai-Setups und entwickelte eine Roadmap mit Empfehlungen zur Anpassung der Websitearchitektur, um seine Geschäftsziele weiter zu unterstützen.