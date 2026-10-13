Nel 2016, il team di Princess Cruises, un'importante compagnia di crociera del gruppo Carnival, stava cercando di aumentare il traffico dei clienti, incrementare le prenotazioni dirette e migliorare le performance complessive del sito. Con i continui investimenti nel marketing web e tramite e-mail, la velocità del sito e l'user experience sono le priorità principali per massimizzare l'efficacia delle promozioni di Princess Cruises. Poiché Princess Cruises aveva già un accordo esistente con la divisione Global Services and Support di Akamai, il team di Princess Cruises ha richiesto servizi di consulenza per riuscire a raggiungere i propri obiettivi aziendali ad alta priorità.
Un team dedicato di esperti del team Professional Services ha esaminato il progetto, con l'obiettivo di migliorare la memorizzazione nella cache e l'offload del sito al fine di aumentare le prenotazioni su Princess.com. La struttura del team Professional Services di Akamai, le tempistiche di delivery e l'esperienza tecnica hanno indicato al team di Princess Cruises le aree chiave per l'ottimizzazione di Princess.com. Il team ha individuato le aree di miglioramento all'interno della configurazione di Akamai e tracciato una roadmap con i consigli per l'adattamento dell'architettura del sito al fine di soddisfare ulteriormente gli obiettivi aziendali.
"Penso che le modifiche al DPC su cui abbiamo lavorato duramente nelle ultime settimane siano state utili. Abbiamo registrato un aumento costante del traffico pari al 200% per tutto il giorno con un offload medio dell'87%".- Jubil Sason, Project Lead, Holland America Group
Princess Cruises batte il record di vendite con l'aiuto di Akamai
Nel 2016, il team di Princess Cruises, un'importante compagnia di crociera del gruppo Carnival, stava cercando di aumentare il traffico dei clienti, incrementare le prenotazioni dirette e migliorare le performance complessive del sito. Con i continui investimenti nel marketing web e tramite e-mail, la velocità del sito e l'user experience sono le priorità principali per massimizzare l'efficacia delle promozioni di Princess Cruises. Poiché Princess Cruises aveva già un accordo esistente con la divisione Global Services and Support di Akamai, il team di Princess Cruises ha richiesto servizi di consulenza per riuscire a raggiungere i propri obiettivi aziendali ad alta priorità.
Principali obiettivi aziendali
- Miglioramento delle performance del sito: migliorare e ottimizzare continuamente l'architettura del sito Princess.com per supportare la velocità del sito e migliorare il tasso di offload
- Aumento del traffico dei clienti: soddisfare e superare le aspettative degli utenti finali offrendo experience rapide e di qualità
- Massimizzazione del valore e minimizzazione del rischio: aumentare le prenotazioni direttamente correlate alle promozioni di Princess Cruises per supportare portata e conversione
L'esperienza di Akamai guida Princess Cruises al successo
Princess Cruises ha previsto un aumento significativo del traffico del sito conseguente alla "vendita di crociere con deposito di 1 dollaro". Princess Cruises gestisce una serie di campagne come questa ogni anno, ma nel 2016 ha visto l'opportunità di migliorare l'utilizzo della CPU in base ai risultati di una valutazione di Akamai.
Un risultato chiave nella valutazione di Akamai ha evidenziato che Princess.com stava riscontrando problemi a causa dell'utilizzo della configurazione con "tag di scadenza". Data l'imminente campagna, il team di Princess Cruises doveva affrettarsi a trovare opportunità che migliorassero il tasso di offload del sito. Il team dedicato di esperti di servizi professionali di Princess Cruises presso Akamai è stato in grado di esaminare l'architettura esistente di Princess.com e abilitare la memorizzazione dinamica delle pagine nella cache per migliorare notevolmente le performance del sito. Come componente del progetto, il team di Akamai ha inoltre esaminato la logica del server delle app web per eseguire il debug della logica CORS di Princess.com analizzando la logica del server delle app web.
|Obiettivo strategico
|Approccio precedente
|Dopo la partnership con Akamai
|Miglioramento delle performance del sito
|L'architettura del sito esistente limitava la capacità del team IT di Princess.com di implementare le ottimizzazioni
|Riduzione del carico del server di origine/app per tutte le richieste in entrata tramite il test e l'implementazione di regole di memorizzazione nella cache migliorate, con conseguente miglioramento della percentuale di offload a una media dell'87%.
|Aumento del traffico dei clienti
|Massimo di 9.000 richieste al minuto in media
|Aumento del numero di richieste a una media di 16.000 al minuto, con un conseguente aumento pari a 10 dieci volte delle prenotazioni dirette
|Un approccio olistico per massimizzare il valore e ridurre al minimo il rischio
|Ritorno limitato sugli sforzi di ottimizzazione manuale del sito per incidere sulle prenotazioni
|Supporto continuo da parte degli esperti Akamai per migliorare la logica del server e ottimizzare le impostazioni dei metadati di Akamai
Risultati aziendali
- Miglioramento delle performance del sito. Il tasso di offload di Princess.com è migliorato a una media dell'87% e l'utilizzo della CPU è stato ridotto dal 30 - 35% al 20 - 25%
- Aumento del traffico dei clienti. Aumento medio del 200% del traffico su Princess.com
- Valore massimo e rischio ridotto al minimo. Le prenotazioni dirette tramite Princess.com sono aumentate di 10 volte rispetto al tasso medio di prenotazioni giornaliere e di 2 volte rispetto al giorno di superamento del record precedente
Le performance sono tutto
Durante la campagna di "vendita di crociere con deposito di 1 dollaro", Princess. com ha registrato un aumento medio del traffico sul sito del 200%. Akamai è riuscita a scaricare con successo parte della memorizzazione nella cache di Princess.com sull'Akamai Intelligent Platform™, riducendo il carico del server di origine per tutte le richieste in entrata. Queste ottimizzazioni hanno migliorato il tasso di offload dell'87% in media. Cosa ancora più importante, ciò ha reso possibile una giornata di record delle prenotazioni tramite Princess.com, che si è conclusa con un tasso medio di prenotazioni dieci volte maggiore e raddoppiato rispetto al proprio record precedente. Il team Akamai Services and Support ha contribuito a raggiungere questo successo online garantendo un'user experience end-to-end sicura durante la più grande campagna annuale di Princess.com.
Informazioni su Akamai
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