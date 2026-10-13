Nel 2016, il team di Princess Cruises, un'importante compagnia di crociera del gruppo Carnival, stava cercando di aumentare il traffico dei clienti, incrementare le prenotazioni dirette e migliorare le performance complessive del sito. Con i continui investimenti nel marketing web e tramite e-mail, la velocità del sito e l'user experience sono le priorità principali per massimizzare l'efficacia delle promozioni di Princess Cruises. Poiché Princess Cruises aveva già un accordo esistente con la divisione Global Services and Support di Akamai, il team di Princess Cruises ha richiesto servizi di consulenza per riuscire a raggiungere i propri obiettivi aziendali ad alta priorità.



Un team dedicato di esperti del team Professional Services ha esaminato il progetto, con l'obiettivo di migliorare la memorizzazione nella cache e l'offload del sito al fine di aumentare le prenotazioni su Princess.com. La struttura del team Professional Services di Akamai, le tempistiche di delivery e l'esperienza tecnica hanno indicato al team di Princess Cruises le aree chiave per l'ottimizzazione di Princess.com. Il team ha individuato le aree di miglioramento all'interno della configurazione di Akamai e tracciato una roadmap con i consigli per l'adattamento dell'architettura del sito al fine di soddisfare ulteriormente gli obiettivi aziendali.