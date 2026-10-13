TalentSprint, ein führendes Unternehmen im Bereich der EDTech-Innovation, verändert mit seiner KI-basierten Plattform die berufliche Weiterbildung. In Partnerschaft mit führenden Einrichtungen wie der Carnegie Mellon University und Google bietet das Unternehmen Programme an, die hohe akademische Ansprüche mit praktischer Expertise verbinden. Dieser Ansatz sorgt für herausragende Interaktionen und Kundenzufriedenheit. Seit mehr als zehn Jahren bilden die Cloud-Services von Akamai (früher Linode) das Rückgrat der skalierbaren, kosteneffektiven Betriebsabläufe von TalentSprint, die verantwortungsvolles Wachstum und einen unübertroffenen Mehrwert für die Lernenden ermöglicht haben.
„Cloud Computing von Akamai ist unverzichtbar, da unser Team für ‚sparsame Entwicklung‘ hiermit mühelos die Infrastruktur verwalten und gleichzeitig die Wachstumskosten kontrollieren kann.“– Jitendra Singh, CTO, TalentSprint
Berufliche Weiterbildung neu definiert für eine Welt im Wandel
Cloud-First-Strategie für mehr Wachstum
TalentSprint wurde 2010 als Präsenzprogramm gegründet, um Studenten aus technischen Fächern auf die Arbeitswelt vorzubereiten, und hatte eine ehrgeizige Vision: ein weltweit führender EDTech-Anbieter zu werden. Als Karrierebeschleuniger für Deep-Tech-Programme setzt sich TalentSprint nach wie vor für verantwortungsvolles Wachstum ein. Die Programme werden von erfahrenen Branchenexperten geleitet und fast vollständig online über die proprietäre Plattform von TalentSprint bereitgestellt.
Von Anfang an verfolgte das Unternehmen einen Cloud-First-Ansatz und setzte dabei für seine Infrastrukturanforderungen auf Akamai. Laut Jitendra Singh, CTO von TalentSprint, ist verantwortungsvolles Wachstum ein Grundpfeiler des Unternehmens – strenge Kostenkontrolle auf der wirtschaftlichen und „sparsame Entwicklung“ auf der technischen Seite. Die entwicklerfreundliche Infrastruktur von Akamai passt perfekt zu diesem Ethos und erleichtert die Bereitstellung und Skalierung ohne Kostenexplosion.
Intelligente Skalierung, ganz einfach
TalentSprint wollte einen einheitlichen Cloud-Anbieter mit intuitiven Services, um das Wachstum des Unternehmens zu skalieren. „Wenn man ganz am Anfang steht, kann man keine Zeit mit der Verwaltung von Cloud-Infrastruktur verschwenden“, so Singh. Dank der einfachen Umsetzung mit Akamai konnte er sich in den ersten 10 Jahren persönlich um die Bereitstellungen kümmern. „Das war möglich, da die Cloud-Computing-Services von Akamai schon immer entwicklerfreundlich waren“, erklärt er.
Nach der ersten Instanz im Jahr 2010 führt das Unternehmen jetzt 75 Instanzen aus, um sein Learning Management System (LMS) zu betreiben, monatlich 1 TB Inhalte zur Verfügung zu stellen und Sandbox-Umgebungen bereitzustellen, in denen Lernende mit Code experimentieren können. Mit Akamai ist die Bereitstellung ein Kinderspiel. „Akamai bietet drei wichtige Eigenschaften: einfache Einrichtung, mühelose Skalierung und niedrige Kosten“, so Singh weiter.
Optimierte Betriebsabläufe
Nie war die Verwaltung der Cloud-Infrastruktur so einfach. Dank der intuitiven Nutzeroberfläche der Plattform brauchen neue Teammitglieder nur eine kurze Einweisung. So wird die Entwicklung vereinfacht und globale Expansion ohne Neuentwicklung des Technologie-Stacks von TalentSprint ermöglicht.
TalentSprint betreibt nahtlos mehrere Cloud-Computing-Instanzen an mehreren Standorten und migriert sogar Server ohne Ausfallzeiten. Entwickler können Funktionen wie Firewalls und Load Balancer mühelos bereitstellen, und die Skalierung erfolgt automatisch. Bemerkenswert ist, dass das Unternehmen 75 Server verwaltet, ohne spezielles Personal für den Cloud-Betrieb zu beschäftigen.
Skalierbare Wertschöpfung
Trotz eines jährlichen Wachstums von 30 bis 40 % und einer Erweiterung der Nutzerbasis von 1.000 auf Zehntausende konnte TalentSprint die Kosten auf nur 1 USD pro Nutzer und Monat senken. Die Kostentransparenz von Akamai sorgt dafür, dass die IT-Abteilung bei jeder Bereitstellung die Kosten minutengenau nachvollziehen kann. Im Vergleich zu anderen großen Cloud-Anbietern kostet der Infrastrukturbetrieb auf Akamai ein Drittel bis ein Fünftel weniger – ein essenzieller Faktor für ein Unternehmen, das sich erschwinglicher Bildung verschrieben hat.
„Wir haben 8-fach skaliert und neue ressourcenintensive, KI-gestützte Funktionen bereitgestellt, aber die Kosten für die Betreuung unserer Kunden dank der Cloud-Computing-Dienste von Akamai niedrig gehalten“, erklärt Singh.
Schneller Support vor Ort
Das Team von Singh musste noch nie ein Support-Ticket erstellen, um die Cloud-Computing- Funktionen von Akamai zu verstehen – alles ist intuitiv und nutzerfreundlich. Wenn doch einmal Support erforderlich ist, läuft alles hervorragend.
„Alle reden über 99,9 % Zuverlässigkeit, aber dazu gehört auch schnelle Reaktion auf Anfragen. Akamai ist der einzige Cloud-Anbieter, der schnellen lokalen Support bietet“, betont er.
Kosteneffektive Skalierung weltweit
Da TalentSprint weltweit wächst, ist es von entscheidender Bedeutung, die Einhaltung von Datenschutzgesetzen und Kostenkontrolle unter einen Hut zu bringen. Die skalierbaren Infrastruktur- und Edge-Computing- Lösungen von Akamai stellen sicher, dass TalentSprint seine Mission erfüllen kann und gleichzeitig die Komplexität gesetzlicher Anforderungen bewältigt und die Ausgaben minimiert.
„Akamai bietet die globale Reichweite, die wir benötigen, ohne die Datenschutzgesetze außer Acht zu lassen. Seit 14 Jahren setzen wir auf seine Dienste, um Videoinhalte zu speichern, zu verarbeiten und bereitzustellen. In Zukunft wird Generalized Edge Compute von Akamai entscheidend sein, um die Kosten niedrig zu halten“, so Singh.
Über TalentSprint
TalentSprint wurde 2010 gegründet und ist innerhalb der NSE Group ein globales EDTech-Unternehmen, das transformative Bootcamps und hochmoderne Lernprogramme für moderne Berufstätige bietet, die sich mit fundierten Fachkenntnissen fit für die Zukunft machen möchten. Das Unternehmen arbeitet mit hochrangigen akademischen Institutionen und globalen Big-Tech-Unternehmen zusammen, um futuristische Programme zu entwickeln und bemerkenswerte Ergebnisse zu erzielen. Die zum Patent angemeldete KI-basierte Plattform ipearl.ai verbindet höchste akademische Ansprüche mit branchenführender Praxiserfahrung. Die Interaktionsraten und hohe Werte bei der Kundenzufriedenheit machen das Unternehmen zu einem führenden Akteur in der Branche.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.