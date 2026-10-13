TalentSprint wurde 2010 als Präsenzprogramm gegründet, um Studenten aus technischen Fächern auf die Arbeitswelt vorzubereiten, und hatte eine ehrgeizige Vision: ein weltweit führender EDTech-Anbieter zu werden. Als Karrierebeschleuniger für Deep-Tech-Programme setzt sich TalentSprint nach wie vor für verantwortungsvolles Wachstum ein. Die Programme werden von erfahrenen Branchenexperten geleitet und fast vollständig online über die proprietäre Plattform von TalentSprint bereitgestellt.

Von Anfang an verfolgte das Unternehmen einen Cloud-First-Ansatz und setzte dabei für seine Infrastrukturanforderungen auf Akamai. Laut Jitendra Singh, CTO von TalentSprint, ist verantwortungsvolles Wachstum ein Grundpfeiler des Unternehmens – strenge Kostenkontrolle auf der wirtschaftlichen und „sparsame Entwicklung“ auf der technischen Seite. Die entwicklerfreundliche Infrastruktur von Akamai passt perfekt zu diesem Ethos und erleichtert die Bereitstellung und Skalierung ohne Kostenexplosion.