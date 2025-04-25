©2025 Akamai Technologies
Akamai 클라우드 컴퓨팅은 필수 불가결한 존재입니다. 이를 통해 '검소한 엔지니어링' 팀은 인프라를 손쉽게 관리하면서 성장 비용을 제어할 수 있습니다.지텐드라 싱(Jitendra Singh), TalentSprint CTO
변화하는 세상에서 새롭게 정의되는 전문 교육
에듀테크 혁신의 선두주자인 TalentSprint는 AI 기반 플랫폼을 통해 전문 교육을 변화시키고 있습니다. TalentSprint는 카네기 멜론 대학교, Google과 같은 최고의 기관과 협력해 학문적 깊이와 실제 전문 지식을 결합한 프로그램을 제공합니다. 이러한 접근 방식은 높은 몰입도와 고객 만족으로 이어집니다. Akamai의 클라우드 서비스(기존의 Linode)는 10년 이상 TalentSprint의 확장 가능하고 비용 효율적인 운영의 중심적인 역할을 해오며 학습자의 책임감 있는 성장을 뒷받침하고 최고의 가치를 제공하고 있습니다.
성장을 이끄는 클라우드 우선 전략
엔지니어링 전공 학생들이 업계 현장에서 바로 일할 수 있도록 지원하기 위해 2010년 강의실 기반 프로그램으로 설립된 TalentSprint는 글로벌 에듀테크 리더로 성장하겠다는 야심 찬 비전을 가지고 있었습니다. 현재 TalentSprint는 딥테크 프로그램의 커리어 액셀러레이터로서 책임감 있는 성장을 지속적으로 추구하고 있습니다. 노련한 업계 전문가들이 이끄는 TalentSprint의 프로그램은 자체 독점 플랫폼을 통해 거의 모두 온라인으로 제공됩니다.
TalentSprint는 처음부터 클라우드 우선 접근 방식을 도입해 인프라 요구 사항에 대해 Akamai를 활용했습니다. TalentSprint의 CTO인 지텐드라 싱(Jitendra Singh)에 따르면 TalentSprint의 DNA에는 비즈니스 측면의 신중한 지출과 기술 측면의 “검소한 엔지니어링”, 즉 책임 있는 성장이라는 개념이 내재되어 있습니다. Akamai의 개발자 친화적인 인프라는 이런 정신에 완벽하게 부합하며 비용을 관리하면서 쉽게 배포 및 확장할 수 있도록 지원합니다.
간편하고 스마트하게 확장하기
TalentSprint는 회사가 성장함에 따라 확장 가능한 직관적인 서비스를 제공하는 단일 클라우드 공급업체를 원했습니다. 싱은 “시작 단계에서는 클라우드 인프라를 관리하는 데 시간을 낭비할 수 없습니다.”라고 말했습니다. Akamai의 간편함 덕분에 싱은 처음 10년 동안 배포를 직접 처리할 수 있었습니다. 싱은 “Akamai 클라우드 컴퓨팅 서비스가 항상 개발자 친화적이었기 때문에 가능한 일이었습니다.”라고 설명했습니다.
TalentSprint는 2010년에 첫 번째 인스턴스를 도입한 후 현재는 75개의 인스턴스를 운영하며 LMS(Learning Management System)를 지원하고, 매달 1TB의 콘텐츠를 전송하고, 학습자가 코드를 실험해 볼 수 있는 샌드박스 환경을 제공하고 있습니다. Akamai를 사용하면 배포가 매우 쉽습니다. 싱은 “Akamai는 쉬운 설정, 간편한 확장, 저렴한 비용이라는 3가지 핵심 요소를 충족합니다.”라고 덧붙였습니다.
운영 간소화
클라우드 인프라 관리가 그 어느 때보다 쉬워졌습니다. 플랫폼의 직관적인 인터페이스를 통해 새로운 팀원들이 간단한 설명만 듣고 시작할 수 있기 때문에 개발이 간소화되고 TalentSprint의 기술 스택을 재설계하지 않고 글로벌 확장이 가능해졌습니다.
TalentSprint는 다양한 지역에 걸쳐 여러 클라우드 컴퓨팅 인스턴스를 원활하게 운영하며 다운타임 없이 서버를 전환할 수도 있습니다. 개발자는 방화벽과 부하 분산 같은 기능을 쉽게 배포할 수 있으며 확장은 자동으로 이루어집니다. 놀랍게도 TalentSprint는 클라우드 운영에 단 한 명의 전담 인력을 배치하지 않으면서 75대의 서버를 관리합니다.
대규모 가치 제공
TalentSprint는 연간 30%~40%의 성장률을 달성하고 사용자층을 1000명에서 수만 명으로 확대했음에도 불구하고 비용을 사용자당 월 1달러로 유지했습니다. Akamai의 비용 투명성 덕분에 각 배포에 대한 비용을 분 단위로 파악할 수 있습니다. 다른 주요 클라우드 공급업체와 비교했을 때, Akamai에서 인프라를 운영하는 데 드는 비용은 1/3~1/5 정도 저렴합니다. 이는 경제적인 가격으로 교육을 제공하기 위해 노력하는 TalentSprint에게 매우 중요한 요소입니다.
싱은 “TalentSprint는 8배로 확장했고, 리소스를 많이 사용하는 새로운 AI 기반 기능을 제공했지만 Akamai 클라우드 컴퓨팅 서비스 덕분에 고객 서비스 비용을 낮게 유지할 수 있었습니다."라고 말했습니다.
빠르고 현지화된 지원
싱의 팀은 Akamai 클라우드 컴퓨팅의 기능을 이해하기 위해 지원 티켓을 발행할 필요가 없었습니다. 모든 것이 직관적이고 사용하기 쉽기 때문입니다. Akamai는 지원이 필요한 고객에게 탁월한 경험을 제공합니다.
싱은 “모두 99.9%의 안정성에 대해 이야기하지만, 여기에는 문의에 대한 빠른 응답도 포함됩니다. Akamai는 빠르고 현지화된 지원을 제공하는 유일한 클라우드 공급업체입니다."라고 강조했습니다.
비용 효율적으로 글로벌하게 확장
TalentSprint가 전 세계적으로 성장함에 따라, 개인정보 보호법 컴플라이언스와 비용 관리 사이의 균형을 맞추는 것이 중요해졌습니다. Akamai의 확장 가능한 인프라와 엣지 컴퓨팅 솔루션은 TalentSprint가 복잡한 규제를 준수하고 지출을 최소화하면서 사명을 달성할 수 있도록 보장합니다.
싱은 “Akamai는 개인정보 보호법을 고려하면서 우리가 전 세계적으로 필요한 규모의 확장성을 제공합니다. 14년 동안 비디오 콘텐츠의 저장, 처리, 전송을 위해 Akamai를 이용하고 있습니다. 앞으로도 폭넓게 사용가능한 Akamai의 엣지 컴퓨팅은 저비용을 유지하는 데 필수적일 것입니다."라고 결론을 내렸습니다.
TalentSprint 정보
2010년에 설립된 TalentSprint는 NSE 그룹의 계열사로서, 심도 있는 전문 지식으로 미래를 대비하고자 하는 현대의 전문가들에게 혁신적인 부트캠프와 최첨단 학습 프로그램을 제공하는 글로벌 에듀테크 기업입니다. TalentSprint는 정상급 학술 기관 및 글로벌 빅테크 기업들과 협력해 미래 지향적인 프로그램을 만들고 놀라운 성과를 달성합니다. TalentSprint의 특허 출원 중인 AI 기반 플랫폼 ipearl.ai는 세계적 수준의 학문적 깊이와 업계 최고의 실무자 경험을 완벽하게 결합합니다. TalentSprint는 학습자 참여율과 높은 고객 만족도를 바탕으로 업계 최고의 기업으로 자리매김했습니다.
Akamai 소개
Akamai는 온라인 비즈니스를 지원하고 보호하는 사이버 보안 및 클라우드 컴퓨팅 기업으로, 시장을 대표하는 보안 솔루션, 탁월한 위협 인텔리전스, 글로벌 운영팀이 모든 곳에서 기업 데이터와 애플리케이션을 보호하는 심층적 방어 기능을 제공합니다. Akamai의 풀스택 클라우드 컴퓨팅 솔루션은 세계에서 가장 분산된 플랫폼을 통해 성능과 경제성을 제공합니다. 글로벌 기업들은 비즈니스 성장에 필요한 업계 최고의 안정성, 확장성, 전문성을 제공하는 Akamai를 믿고 신뢰합니다. 자세한 내용을 보려면 akamai.com/ko, akamai.com/ko/blog를 방문하거나 X, LinkedIn에서 Akamai Technologies를 팔로우하시기 바랍니다.