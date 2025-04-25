엔지니어링 전공 학생들이 업계 현장에서 바로 일할 수 있도록 지원하기 위해 2010년 강의실 기반 프로그램으로 설립된 TalentSprint는 글로벌 에듀테크 리더로 성장하겠다는 야심 찬 비전을 가지고 있었습니다. 현재 TalentSprint는 딥테크 프로그램의 커리어 액셀러레이터로서 책임감 있는 성장을 지속적으로 추구하고 있습니다. 노련한 업계 전문가들이 이끄는 TalentSprint의 프로그램은 자체 독점 플랫폼을 통해 거의 모두 온라인으로 제공됩니다.

TalentSprint는 처음부터 클라우드 우선 접근 방식을 도입해 인프라 요구 사항에 대해 Akamai를 활용했습니다. TalentSprint의 CTO인 지텐드라 싱(Jitendra Singh)에 따르면 TalentSprint의 DNA에는 비즈니스 측면의 신중한 지출과 기술 측면의 “검소한 엔지니어링”, 즉 책임 있는 성장이라는 개념이 내재되어 있습니다. Akamai의 개발자 친화적인 인프라는 이런 정신에 완벽하게 부합하며 비용을 관리하면서 쉽게 배포 및 확장할 수 있도록 지원합니다.