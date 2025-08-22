©2025 Akamai Technologies
A computação em nuvem da Akamai é indispensável, permitindo que nossa equipe de “engenharia frugal” gerencie a infraestrutura sem esforço e mantenha os custos de crescimento sob controle.Jitendra Singh, CTO da TalentSprint
Redefinindo o aprendizado profissional em um mundo em transformação
A TalentSprint, líder em inovação de tecnologia educacional, está transformando a aprendizagem profissional com sua plataforma alimentada por IA. Em parceria com instituições renomadas como a Carnegie Mellon University e a Google, ela oferece programas que combinam o rigor acadêmico com conhecimentos concretos. Essa abordagem gera um engajamento excepcional e a satisfação dos clientes. Por mais de uma década, os serviços de nuvem da Akamai (antiga Linode) têm sido a espinha dorsal das operações escalonáveis e econômicas da TalentSprint, impulsionando um crescimento responsável e um valor incomparável para os alunos.
Uma estratégia que prioriza a nuvem e impulsiona o crescimento
Fundada em 2010 como um programa baseado em sala de aula para preparar estudantes de engenharia para o setor, a TalentSprint tinha uma visão ambiciosa: evoluir até se tornar uma líder global em tecnologia educacional. Atualmente, impulsionando carreiras de programas DeepTech, a TalentSprint continua adotando o crescimento responsável. Os seus programas, liderados por profissionais experientes do setor, são ministrados quase inteiramente online através da plataforma patenteada da TalentSprint.
Desde o início, a empresa adotou uma abordagem que privilegia a nuvem, confiando na Akamai para as suas necessidades de infraestrutura. De acordo com Jitendra Singh, CTO da TalentSprint, o crescimento responsável está incorporado ao DNA da empresa: gastos cuidadosos no aspecto comercial e “engenharia frugal” no aspecto tecnológico. A infraestrutura da Akamai, de fácil utilização pelos desenvolvedores, se alinhou perfeitamente a esses valores, facilitando a implantação e o escalonamento e mantendo os custos sob controle.
Expansão inteligente e simplificada
A TalentSprint queria um único fornecedor de serviços de nuvem com serviços intuitivos que fossem escaláveis à medida que a empresa crescesse. “Quando você está começando, não pode perder tempo gerenciando a infraestrutura de nuvem”, diz Singh. Graças à simplicidade da Akamai, ele cuidou pessoalmente das implantações nos primeiros 10 anos. “Isso foi possível porque os serviços de computação em nuvem da Akamai sempre foram fáceis de usar pelos desenvolvedores”, ele explica.
Desde sua primeira instância em 2010, a empresa agora executa 75 instâncias para alimentar seu sistema de gerenciamento de aprendizagem (LMS), entregar 1 TB de conteúdo mensalmente e fornecer ambientes de sandbox para que os alunos façam experimentos com código. Com a Akamai, a implantação é muito fácil. “A Akamai atende a três requisitos principais: configuração fácil, escalonamento sem esforço e custos baixos”, continua Singh.
Operações simplificadas
Gerenciar a infraestrutura em nuvem nunca foi tão fácil. A interface intuitiva da plataforma garante que os novos membros da equipe precisem apenas de um breve passo a passo para começar a trabalhar, simplificando o desenvolvimento e permitindo a expansão global sem a necessidade de reengenharia da pilha de tecnologia da TalentSprint.
A TalentSprint opera múltiplas instâncias de computação em nuvem em diversas áreas de forma integrada, até mesmo migrando servidores sem tempo de inatividade. Os desenvolvedores podem implementar recursos como firewalls e balanceadores de carga com facilidade, e a escalabilidade acontece automaticamente. Notavelmente, a empresa gerencia 75 servidores sem precisar dedicar uma única pessoa exclusivamente às operações em nuvem.
Valor em escala
Apesar de alcançar um crescimento anual de 30%–40% e expandir sua base de usuários de 1.000 para dezenas de milhares, a TalentSprint manteve os custos em apenas US$ 1 por usuário por mês. A transparência de custos da Akamai garante que a empresa conheça seus gastos com precisão, minuto a minuto, a cada implantação. Comparado a outros grandes provedores de nuvem, operar sua infraestrutura na Akamai custa de um terço a um quinto menos — um fator crítico para uma empresa comprometida com a educação acessível.
“Crescemos oito vezes — e entregamos novos recursos de IA avançada, que exigem grande capacidade computacional — mas conseguimos manter os custos baixos para atender nossos clientes graças aos serviços de computação em nuvem da Akamai”, afirma Singh.
Benefícios com suporte local e ágil
A equipe de Singh nunca precisou abrir um chamado de suporte para compreender os recursos da computação em nuvem da Akamai — tudo é intuitivo e fácil de usar. Quando o suporte é necessário, a experiência é excepcional.
“Todos falam sobre 99,9% de confiabilidade, mas isso também inclui respostas rápidas às suas dúvidas. A Akamai é o único provedor de nuvem que oferece suporte local ágil”, enfatiza.
Escalabilidade global com controle de custos
À medida que a TalentSprint expande sua presença global, equilibrar conformidade com leis de privacidade e controle de custos torna-se essencial. A infraestrutura escalável e as soluções de edge computing da Akamai garantem que a TalentSprint cumpra sua missão enquanto enfrenta complexidades regulatórias e minimiza os gastos.
“A Akamai nos fornece a escala global de que precisamos, levando em consideração as leis de privacidade. Há 14 anos, é nossa escolha principal para armazenamento, processamento e entrega de conteúdo de vídeo. No futuro, a edge computing generalizada da Akamai será essencial para manter os custos baixos”, conclui Singh.
Sobre a TalentSprint
Fundada em 2010, a TalentSprint faz parte do grupo NSE e é uma empresa global de tecnologia educacional que oferece bootcamps transformacionais e programas de aprendizado inovadores para profissionais que desejam se preparar para o futuro com conhecimento aprofundado. A TalentSprint colabora com instituições acadêmicas de alto nível e grandes empresas globais de tecnologia para desenvolver programas visionários e gerar resultados excepcionais. A ipearl.ai, sua plataforma de IA em processo de patenteação, combina perfeitamente rigor acadêmico internacionalmente consagrado com experiência prática de líderes do setor. As altas taxas de engajamento dos alunos e os excelentes índices de satisfação dos clientes consolidam a TalentSprint como uma das principais referências do setor.
Sobre a Akamai
A Akamai é a empresa de cibersegurança e computação em nuvem que potencializa e protege negócios online. Nossas soluções de segurança líderes de mercado, inteligência avançada contra ameaças e equipe de operações globais oferecem defesa em profundidade para garantir a segurança de dados e aplicações empresariais em todos os lugares. As abrangentes soluções de computação em nuvem da Akamai oferecem desempenho e acessibilidade na plataforma mais distribuída do mundo. Empresas globais confiam na Akamai por sua liderança em confiabilidade, escalabilidade e experiência, que impulsionam a expansão dos negócios dos seus clientes com segurança. Saiba mais em akamai.com/pt e akamai.com/pt/blog ou siga a Akamai Technologies no X e no LinkedIn.