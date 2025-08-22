Fundada em 2010 como um programa baseado em sala de aula para preparar estudantes de engenharia para o setor, a TalentSprint tinha uma visão ambiciosa: evoluir até se tornar uma líder global em tecnologia educacional. Atualmente, impulsionando carreiras de programas DeepTech, a TalentSprint continua adotando o crescimento responsável. Os seus programas, liderados por profissionais experientes do setor, são ministrados quase inteiramente online através da plataforma patenteada da TalentSprint.

Desde o início, a empresa adotou uma abordagem que privilegia a nuvem, confiando na Akamai para as suas necessidades de infraestrutura. De acordo com Jitendra Singh, CTO da TalentSprint, o crescimento responsável está incorporado ao DNA da empresa: gastos cuidadosos no aspecto comercial e “engenharia frugal” no aspecto tecnológico. A infraestrutura da Akamai, de fácil utilização pelos desenvolvedores, se alinhou perfeitamente a esses valores, facilitando a implantação e o escalonamento e mantendo os custos sob controle.