TalentSprint nació en 2010 como un programa de formación presencial para preparar a los estudiantes de ingeniería para el trabajo en el mundo real. La empresa tenía una visión ambiciosa: llegar a ser un líder mundial en tecnología educativa. En la actualidad, TalentSprint impulsa carreras profesionales en el ámbito de la tecnología avanzada y sigue comprometida con el crecimiento responsable. Sus programas, dirigidos por profesionales experimentados del sector, se imparten casi en su totalidad online a través de su propia plataforma.

Desde el principio, la empresa adoptó un enfoque que da prioridad a la nube, confiando en Akamai para sus necesidades de infraestructura. Según Jitendra Singh, director de Tecnología de TalentSprint, el crecimiento responsable forma parte del ADN de la empresa: prudencia en los gastos en el ámbito empresarial e innovación frugal en el tecnológico. La infraestructura de Akamai es intuitiva para los desarrolladores y se ajusta perfectamente a esta filosofía, lo que facilita su implementación y escalabilidad, al tiempo que mantiene los costes bajo control.