TalentSprint, una empresa líder en innovación en tecnología educativa, está transformando el aprendizaje profesional con su plataforma basada en IA. En colaboración con instituciones de primer nivel, como la Universidad Carnegie Mellon y Google, ofrece programas que combinan el rigor académico con la experiencia del mundo real. Este enfoque permite lograr un nivel excepcional de interacción y satisfacción del cliente. Durante más de una década, los servicios en la nube de Akamai (anteriormente Linode) han sido la columna vertebral de las operaciones de TalentSprint, que son escalables y rentables. Esto ha permitido a la empresa mantener un crecimiento responsable y ofrecer un valor incomparable a los alumnos.
"El cloud computing de Akamai es indispensable, ya que permite a nuestro equipo de innovación frugal gestionar la infraestructura sin esfuerzo y, al mismo tiempo, mantener bajo control los costes asociados al crecimiento".— Jitendra Singh, director de tecnología de TalentSprint
Redefinir el aprendizaje profesional en un mundo cambiante
Una estrategia centrada en la nube que impulsa el crecimiento
TalentSprint nació en 2010 como un programa de formación presencial para preparar a los estudiantes de ingeniería para el trabajo en el mundo real. La empresa tenía una visión ambiciosa: llegar a ser un líder mundial en tecnología educativa. En la actualidad, TalentSprint impulsa carreras profesionales en el ámbito de la tecnología avanzada y sigue comprometida con el crecimiento responsable. Sus programas, dirigidos por profesionales experimentados del sector, se imparten casi en su totalidad online a través de su propia plataforma.
Desde el principio, la empresa adoptó un enfoque que da prioridad a la nube, confiando en Akamai para sus necesidades de infraestructura. Según Jitendra Singh, director de Tecnología de TalentSprint, el crecimiento responsable forma parte del ADN de la empresa: prudencia en los gastos en el ámbito empresarial e innovación frugal en el tecnológico. La infraestructura de Akamai es intuitiva para los desarrolladores y se ajusta perfectamente a esta filosofía, lo que facilita su implementación y escalabilidad, al tiempo que mantiene los costes bajo control.
Una escalabilidad inteligente y sencilla
TalentSprint quería tener un único proveedor de nube con servicios intuitivos que pudieran ampliarse a medida que creciera la empresa. "Cuando empiezas, no puedes perder tiempo en gestionar la infraestructura de nube", comenta Singh. Gracias a la sencillez de Akamai, pudo encargarse personalmente de las implementaciones durante los primeros 10 años. "Fue posible porque los servicios de cloud computing de Akamai siempre han sido fáciles de usar para los desarrolladores", explica.
La empresa, que puso en marcha su primera instancia en 2010, ejecuta ahora 75 instancias para alimentar su sistema de gestión de aprendizaje (LMS), ofrecer 1 TB de contenido al mes y proporcionar entornos de pruebas para que los alumnos experimenten con código. Con Akamai, la implementación es muy sencilla. "Akamai cumple tres requisitos clave: es fácil de configurar, se amplía sin complicaciones y sus costes son bajos", continúa Singh.
Optimizar las operaciones
Gestionar una infraestructura de nube nunca ha sido tan fácil. Gracias a la intuitiva interfaz de la plataforma, los nuevos miembros del equipo solo necesitan una breve sesión de formación para ponerse en marcha, lo que permite simplificar el desarrollo y crecer en todo el mundo sin modificar la pila tecnológica de TalentSprint.
La empresa opera varias instancias de cloud computing en todas las zonas geográficas sin problemas, y puede incluso migrar servidores sin tiempo de inactividad. Los desarrolladores pueden implementar funciones como firewalls y balanceadores de carga sin esfuerzo, y la escalabilidad es automática. De hecho, la empresa gestiona 75 servidores sin dedicar una sola persona exclusivamente a las operaciones en la nube.
Ofrecer valor a escala
A pesar de tener un crecimiento anual de entre un 30 % y un 40 %, y de ampliar su base de usuarios de 1000 a decenas de miles, TalentSprint ha mantenido los costes a tan solo 1 USD por usuario al mes. La transparencia de Akamai en cuanto a los costes garantiza que el departamento de TI conozca los gastos al minuto en cada implementación. En comparación con otros proveedores de nube importantes, ejecutar su infraestructura con Akamai les cuesta entre un tercio y una quinta parte menos, algo fundamental para una empresa comprometida con ofrecer una educación asequible.
"Hemos multiplicado por ocho nuestro tamaño y proporcionado nuevas funciones basadas en IA que consumen muchos recursos, pero hemos conseguido mantener bajos los costes para prestar servicio a nuestros clientes gracias al cloud computing de Akamai", afirma Singh.
Las ventajas de una asistencia rápida y local
El equipo de Singh nunca ha tenido que enviar una solicitud de asistencia para comprender una función de cloud computing de Akamai: todo es intuitivo y fácil de usar. Sin embargo, cuando necesitan asistencia, la experiencia es excepcional.
"Todo el mundo promete una fiabilidad del 99,9 %, pero esa cifra también debe incluir que las consultas se resuelvan rápidamente. Akamai es el único proveedor de nube que ofrece una asistencia rápida y local”, recalca.
Una escalabilidad rentable en todo el mundo
Dado que TalentSprint está creciendo en todo el mundo, es fundamental conciliar el cumplimiento de las leyes de privacidad con el control de los costes. La infraestructura escalable y las soluciones de edge computing de Akamai ayudan a TalentSprint a cumplir su misión, abordar las complejidades normativas y minimizar el gasto al mismo tiempo.
"Akamai nos proporciona la escala que necesitamos en todo el mundo, respetando las leyes sobre privacidad. Durante 14 años, ha sido nuestra solución para almacenar, procesar y distribuir contenido de vídeo. En el futuro, el edge computing generalizado de Akamai será esencial para mantener unos costes bajos", concluye Singh.
Acerca de TalentSprint
TalentSprint, fundada en 2010, forma parte del grupo NSE y es una empresa de tecnología educativa internacional que proporciona innovadores cursos intensivos y programas educativos de vanguardia a los profesionales de hoy que quieren labrarse un futuro con conocimientos avanzados. Colabora con instituciones académicas de primer nivel y empresas internacionales de tecnología para crear programas innovadores y ofrecer resultados extraordinarios. Su plataforma ipearl.ai, pendiente de patente, está basada en la IA y combina a la perfección un rigor académico de primera clase con una experiencia profesional líder del sector. Los índices de interés de los alumnos y las altas puntuaciones de satisfacción de los clientes de la empresa la convierten en un actor a la cabeza del sector.
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.