TalentSprint era alla ricerca di un provider di servizi cloud intuitivi in grado di scalare in base alle proprie esigenze aziendali. "Un'azienda ai suoi esordi non può permettersi il lusso di perdere tempo nella gestione dell'infrastruttura cloud", ha affermato Singh. Grazie alla semplicità di Akamai, Singh ha gestito personalmente le operazioni di implementazione per i primi 10 anni di attività dell'azienda. "Tutto ciò è stato possibile perché i servizi di cloud computing di Akamai si sono sempre rivelati intuitivi per gli sviluppatori", ha spiegato.

Dagli esordi nel 2010, l'azienda gestisce oggi 75 istanze per potenziare il suo sistema LMS (Learning Management System), distribuisce 1 TB di contenuti al mese e fornisce ambienti sandbox ai partecipanti ai suoi programmi per consentire di provare il codice. Con Akamai, l'implementazione è stata facilissima. "Akamai garantisce tre aspetti fondamentali: una facile installazione, una scalabilità semplificata e costi ridotti", ha continuato Singh.