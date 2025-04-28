©2025 Akamai Technologies
I servizi di cloud computing di Akamai sono indispensabili perché consentono al nostro team di progettazione "frugale" di gestire l'infrastruttura in modo semplice, tenendo sotto controllo i costi legati all'espansione aziendale.Jitendra Singh, CTO, TalentSprint
Ridefinire la formazione professionale in un mondo in continua evoluzione
TalentSprint, un'azienda leader nell'innovazione dell'edtech, sta trasformando la formazione professionale con la sua piattaforma basata sull'AI. In collaborazione con le più prestigiose istituzioni, come la Carnegie Mellon University e Google, l'azienda offre programmi che combinano il rigore accademico con competenze pratiche. Questo approccio offre eccezionali livelli di engagement e soddisfazione dei clienti. Per oltre un decennio, i servizi cloud di Akamai (in precedenza Linode) hanno costituito la struttura portante delle operazioni di TalentSprint eseguite in modo scalabile e a costi vantaggiosi, favorendo un'espansione responsabile dell'azienda e un impareggiabile valore per i partecipanti ai suoi programmi.
Una strategia incentrata sul cloud che favorisce l'espansione
Fondata nel 2010 come programma basato sulla formazione in aula e rivolto agli studenti di ingegneria per prepararli al mondo del lavoro, l'azienda TalentSprint è partita da una visione ambiziosa: evolversi fino a svolgere un ruolo di primo piano nel settore dell'edtech a livello globale. Oggi, promuovendo la formazione professionale con programmi deep-tech, TalentSprint continua ad adottare un approccio basato su un'espansione responsabile. I suoi programmi, condotti da esperti del settore, vengono forniti quasi totalmente online tramite la piattaforma proprietaria di TalentSprint.
Fin dall'inizio, l'azienda ha adottato un approccio incentrato sul cloud, affidandosi ad Akamai per le sue esigenze in termini di infrastruttura. Secondo Jitendra Singh, CTO di TalentSprint, l'approccio basato su un'espansione responsabile è integrato nel DNA dell'azienda, che è parsimoniosa nella gestione delle spese e "frugale" nella progettazione dal punto di vista tecnico. L'infrastruttura di Akamai è intuitiva per gli sviluppatori, quindi si allinea perfettamente con un'etica di questo tipo, risultando così semplice da implementare e scalare, sempre tenendo sotto controllo i costi.
Scalare in modo intelligente, ma semplice
TalentSprint era alla ricerca di un provider di servizi cloud intuitivi in grado di scalare in base alle proprie esigenze aziendali. "Un'azienda ai suoi esordi non può permettersi il lusso di perdere tempo nella gestione dell'infrastruttura cloud", ha affermato Singh. Grazie alla semplicità di Akamai, Singh ha gestito personalmente le operazioni di implementazione per i primi 10 anni di attività dell'azienda. "Tutto ciò è stato possibile perché i servizi di cloud computing di Akamai si sono sempre rivelati intuitivi per gli sviluppatori", ha spiegato.
Dagli esordi nel 2010, l'azienda gestisce oggi 75 istanze per potenziare il suo sistema LMS (Learning Management System), distribuisce 1 TB di contenuti al mese e fornisce ambienti sandbox ai partecipanti ai suoi programmi per consentire di provare il codice. Con Akamai, l'implementazione è stata facilissima. "Akamai garantisce tre aspetti fondamentali: una facile installazione, una scalabilità semplificata e costi ridotti", ha continuato Singh.
Semplificare le operazioni
La gestione dell'infrastruttura cloud non è mai stata così semplice. L'intuitiva interfaccia della piattaforma consente ai nuovi membri del team di essere operativi subito dopo una breve panoramica, cosa che semplifica lo sviluppo e consente un'espansione globale senza dover riprogrammare tutti gli strumenti tecnologici di TalentSprint.
TalentSprint gestisce con facilità più istanze di cloud computing in diverse aree geografiche, anche migrando i server senza causare problemi di downtime. Gli sviluppatori possono implementare funzioni come i firewall e gli strumenti di bilanciamento del carico in modo semplice, scalando automaticamente in base alle specifiche esigenze. Sorprendentemente, l'azienda gestisce ben 75 server senza disporre di una persona dedicata esclusivamente alle operazioni cloud.
Distribuire valore su larga scala
Nonostante la sua crescita annuale pari al 30 - 40% e l'ampliamento del numero di utenti da 1000 a decine di migliaia, TalentSprint ha mantenuto il costo di 1 dollaro per utente al mese. La trasparenza dei costi di Akamai garantisce all'azienda di conoscere subito le proprie spese a ogni implementazione. Rispetto ad altri importanti provider di servizi cloud, l'esecuzione della sua infrastruttura sulla piattaforma di Akamai è costata da 1/3 terzo ad 1/5 in meno: un risparmio sostanziale per un'azienda impegnata nell'intento di offrire un servizio di istruzione a costi vantaggiosi.
"La nostra azienda ha moltiplicato le proprie attività di 8 volte e ha offerto nuove funzioni basate sull'AI, riuscendo a tenere bassi i costi per i nostri clienti grazie ai servizi di cloud computing di Akamai", ha affermato Singh.
I vantaggi derivanti da un supporto rapido e locale
Il team di Singh non ha mai avuto bisogno di aprire un ticket di assistenza per capire le funzioni offerte dai servizi di cloud computing di Akamai: è tutto intuitivo e semplice da usare. Quando sono stati richiesti interventi di assistenza, le experience sono state eccellenti.
"Non solo parliamo di un'affidabilità del 99,9%, ma anche di un'elevata rapidità nel rispondere alle nostre richieste. Akamai è l'unico provider di servizi cloud in grado di fornire un supporto rapido e locale", ha sottolineato Singh.
Una scalabilità a costi vantaggiosi in tutto il mondo
Con l'espansione globale di TalentSprint, è fondamentale riuscire a bilanciare la conformità alle leggi sulla privacy con la necessità di tenere sotto controllo i costi. L'infrastruttura scalabile e le soluzioni per l'Edge Computing di Akamai garantiscono a TalentSprint di realizzare la propria missione, semplificando le complessità normative e minimizzando le spese.
"Akamai ci fornisce la scalabilità che ci serve a livello globale, tenendo conto, al contempo, delle leggi sulla privacy. Da 14 anni, ci affidiamo con la massima tranquillità a questa azienda per l'archiviazione, l'elaborazione e la distribuzione dei nostri contenuti video. In futuro, il progetto Gecko (Generalized Edge Compute) di Akamai sarà essenziale per mantenere bassi i nostri costi", ha concluso Singh.
Informazioni su TalentSprint
Fondata nel 2010, TalentSprint è un'azienda di edtech globale, che fa parte del gruppo NSE e si occupa di boot camp innovativi e programmi di apprendimento all'avanguardia per fornire ai professionisti di oggi le elevate competenze necessarie per affrontare il domani. TalentSprint collabora con istituzioni accademiche di alto livello e con grandi aziende tecnologiche in tutto il mondo per creare programmi futuristici e offrire straordinari risultati. La sua piattaforma brevettata basata sull'AI ( ipearl.ai ) mescola perfettamente un eccellente rigore accademico con le competenze degli esperti del settore. I tassi di engagement dei partecipanti ai programmi dell'azienda e l'elevato livello di soddisfazione dei clienti le conferiscono un ruolo di primaria importanza nel settore.
Informazioni su Akamai
Akamai è l'azienda di servizi per il cloud computing e la cybersecurity che potenzia e protegge le attività aziendali online. Le nostre soluzioni di sicurezza leader del settore, l'innovativa intelligence sulle minacce e il team presente su scala globale, forniscono una difesa approfondita in grado di proteggere applicazioni e dati critici ovunque. Le soluzioni complete di cloud computing offerte da Akamai assicurano performance elevate e notevoli risparmi grazie alla piattaforma più distribuita al mondo. Le maggiori aziende internazionali si affidano ad Akamai per ottenere la protezione, la scalabilità e le competenze leader del settore di cui hanno bisogno per far crescere le loro attività senza rischi. Per ulteriori informazioni, visitate il sito akamai.com/it e akamai.com/it/blog/ o seguite Akamai Technologies su X e LinkedIn.