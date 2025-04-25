TalentSprint は、エンジニアリングを学ぶ学生を「業界の即戦力」に育てるための教室ベースのプログラムとして、2010 年に設立されました。同社は、グローバルな EdTech リーダーへと進化するという野心的なビジョンを有していました。現在、TalentSprint は、ディープテックプログラムのキャリアアクセラレーターとして、責任ある成長を引き続き推進しています。同社のプログラムは、経験豊富な業界の専門家が主導しており、TalentSprint 独自のプラットフォームを介して、ほぼ完全にオンラインで提供されています。

同社はクラウドファーストのアプローチを当初から採用し、Akamai を基盤としてインフラのニーズに対応しました。TalentSprint の CTO である Jitendra Singh 氏によると、責任ある成長が企業の DNA に組み込まれており、ビジネスサイドでの慎重な支出管理と技術サイドでの「フルーガルエンジニアリング」を実現しています。Akamai の開発者向けインフラはこの考え方が一致しているため、コストを抑えながら導入とスケーリングすることが容易になります。