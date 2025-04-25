©2025 Akamai Technologies
Akamai のクラウドコンピューティングは無くてはならない存在です。当社の「フルーガルエンジニアリング」チームは、インフラの管理を容易に行うことができ、成長コストを制御することができます。TalentSprint 社、CTO、Jitendra Singh 氏
変化の激しい世界で専門的な学習を再定義
EdTech イノベーションのリーダーである TalentSprint は、AI 搭載プラットフォームで専門的な学習を変革しています。カーネギーメロン大学や Google との提携のもと、学問的な厳密さと実践的な専門知識を融合したプログラムを展開しています。このアプローチは、優れたエンゲージメントと顧客満足度を促進します。Akamai のクラウドサービス（旧 Linode）は 10 年以上に渡り、TalentSprint のスケーラブルでコスト効率に優れた運用の要となっており、同社の責任ある成長を促進し、学習者に比類のない価値を提供しています。
クラウド重視の戦略で成長を牽引
TalentSprint は、エンジニアリングを学ぶ学生を「業界の即戦力」に育てるための教室ベースのプログラムとして、2010 年に設立されました。同社は、グローバルな EdTech リーダーへと進化するという野心的なビジョンを有していました。現在、TalentSprint は、ディープテックプログラムのキャリアアクセラレーターとして、責任ある成長を引き続き推進しています。同社のプログラムは、経験豊富な業界の専門家が主導しており、TalentSprint 独自のプラットフォームを介して、ほぼ完全にオンラインで提供されています。
同社はクラウドファーストのアプローチを当初から採用し、Akamai を基盤としてインフラのニーズに対応しました。TalentSprint の CTO である Jitendra Singh 氏によると、責任ある成長が企業の DNA に組み込まれており、ビジネスサイドでの慎重な支出管理と技術サイドでの「フルーガルエンジニアリング」を実現しています。Akamai の開発者向けインフラはこの考え方が一致しているため、コストを抑えながら導入とスケーリングすることが容易になります。
シンプルさを活用してスマートにスケーリング
TalentSprint は、同社の成長に合わせて拡張できる、直感的なサービスを提供する単一のクラウドプロバイダーを求めていました。Singh 氏は次のように述べています。「どこも創立当初は、クラウドインフラの管理に時間を浪費することができないでしょう」。Akamai のシンプルさによって、同氏は最初の10年間、単独で展開を行うことができました。「Akamai のクラウド・コンピューティング・サービスが常に開発者にとって使いやすかったためです」と、氏は説明します。
2010 年の最初のインスタンス以来、現在では学習管理システム（LMS）のために 75 インスタンスを実行し、毎月 1TB のコンテンツを配信し、学習者がコードを実験するためのサンドボックス環境を提供しています。Akamai なら、導入は簡単です。「Akamai は、簡単なセットアップ、容易なスケーリング、低コストという、3 つの重要なポイントを押さえています」と Singh 氏は続けます。
運用を効率化
クラウドインフラの管理は、かつてないほど簡単になりました。プラットフォームの直感的なインターフェイスにより、新しいチームメンバーは簡単な説明だけで開始できます。TalentSprint の技術スタックを再設計することなく、開発をシンプル化し、グローバルな拡張を実現できます。
TalentSprint は、複数のクラウド・コンピューティング・インスタンスを様々な地域でシームレスに運用し、ダウンタイムなしでサーバーを移行することも可能です。開発者はファイアウォールやロードバランサーなどの機能を簡単に導入でき、自動的にスケーリングできます。驚くべきことに、クラウド運用専門の従業員を一切配置せずに、75 台のサーバーを管理しています。
大規模に価値の提供
TalentSprint は、30～40% の年間成長率を達成し、ユーザーベースは 1,000 から数万レベルにまで拡大していますが、ユーザー 1 人あたりのコストはわずか毎月 1 ドルに抑えてきました。Akamai のコストは明瞭であるため、展開ごとに 1 分単位でコストを把握できます。Akamai のインフラ運用コストは、他の主要なクラウドプロバイダーの 3 分の 1 から 5 分の 1 です。これは、手頃な価格での教育の実現に取り組んでいる企業にとっては不可欠な要素です。
「当社は 8 倍にスケーリングし、リソースを大量に必要とする新しい AI 搭載機能を提供してきましたが、Akamai のクラウド・コンピューティング・サービスのおかげで、お客様にサービスを提供するコストを低く抑えることができました」と Singh 氏は述べています。
迅速な現地サポートを活用
Singh 氏のチームが、Akamai クラウドコンピューティングを理解するためにサポートチケットを発行しなければならなかったことはありません。すべてが直感的で使いやすいからです。サポートが必要な場合でも、その体験は非常に優れています。
「誰もが 99.9% の信頼性を重視しますが、これには問い合わせへの迅速な対応も含まれます。Akamai は、迅速なローカルサポートを提供する唯一のクラウドプロバイダーです」と同氏は強調しました。
コスト効率の高い方法で世界中に拡張可能
TalentSprint がグローバルに成長するに伴い、プライバシー法とコスト管理の間で、コンプライアンスのバランスを取ることは極めて重要になります。Akamai のスケーラブルなインフラとエッジ・コンピューティング・ソリューションにより、同社は複雑な規制を乗り切り、コストを最小限に抑えながら、ミッションを実現できます。
「Akamai は、当社がプライバシー法を考慮しながら、グローバルに必要とする規模を提供してくれます。Akamai は 14 年にわたり、当社の動画コンテンツの保存、処理、配信の頼れるパートナーです。今後、Akamai の汎用エッジコンピューティングは、低コストを維持するために必要不可欠となるでしょう」と、Singh 氏は締めくくりました。
TalentSprint について
2010 年に設立された TalentSprint は、NSE グループの一員です。高度な専門知識を持ち、将来に備えたい専門家に対し、革新的なブートキャンプや最先端の学習プログラムを提供するグローバルな EdTech 企業です。TalentSprint は、先進的な学術機関やビッグテックと呼ばれるグローバル企業と提携して、未来的なプログラムを生み出し、優れた成果を達成しています。特許出願中の AI 搭載プラットフォーム「ipearl.ai」は、世界レベルの学問的厳密性と、業界をリードする専門家の経験を、シームレスに融合したサービスです。学習者エンゲージメント率と高い顧客満足度のスコアにより、TalentSprint は業界をリードする企業としての地位を確立しています。
Akamai について
Akamai はオンラインビジネスの力となり、守るサイバーセキュリティおよびクラウドコンピューティング企業です。当社の市場をリードするセキュリティソリューション、優れた脅威インテリジェンス、グローバル運用チームによって、あらゆる場所でエンタープライズデータとアプリケーションを保護する多層防御を利用いただけます。Akamai のフルスタック・クラウドコンピューティング・ソリューションは、世界で最も分散化されたプラットフォームで優れたコストパフォーマンスを実現しています。多くのグローバル企業が、ビジネスの成長に必要な業界最高レベルの信頼性、拡張性、専門知識を提供できる Akamai に信頼を寄せています。詳細については、akamai.com および akamai.com/blog をご覧いただくか、X や LinkedIn で Akamai Technologies をフォローしてください。