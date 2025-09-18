©2025 Akamai Technologies
一步一链，构筑 Web3 未来
JUNEO AG 成立于 2021 年，该公司正致力于在区块链网络领域打造“网站构建器”这样的数字等效工具。这就好比使用 Squarespace 或 GoDaddy 创建网站一样，现在只需点击几下鼠标即可创建一条功能完备的定制化区块链。这种根本性的简化正在帮助 JUNEO 实现其宏大的愿景：通过消除长期以来阻碍区块链发展的技术与资金壁垒，实现区块链技术的真正普及。为了向所有人提供其经济高效、快速且高度去中心化的基础架构，JUNEO 采用了 Akamai 的云计算服务。
Web3 创新陷入了缓慢发展阶段
多年来，基于区块链的开发一直进展缓慢、成本高昂且复杂繁琐。开发人员常常发现自己在管理基础架构上花费的时间比实际构建应用程序的时间还要多。网络孤岛、扩展性受限以及每月高达数千美元的成本等种种不理想的条件让实验与创新止步不前。
正如 JUNEO 联合创始人兼首席执行官 Luciano Mendonça Pais 所解释的那样：“许多开发人员并非受阻于区块链本身，而是受阻于使用区块链的复杂性。”
此外，比特币等传统的区块链在最初设计时仅支持单一货币。在当今世界，这种模式已不再适用。Pais 继续说道：“未来需要为多种区块链提供支持，实现代币化数据和文件（而不仅仅是代币）高速、透明的跨链流转。”
打造多链平台，赋能无需许可的创新
JUNEO 颠覆了传统模式，通过打造一个模块化、无需许可的第 1 层区块链平台，极大地简化了安全区块链网络的启动与规模化。在 JUNEO 的助力下，开发人员不再需要请求访问权限：他们只需要专注于开发工作即可。
与单体式平台不同，JUNEO 的架构专为多链世界而设计。在多链世界中，去中心化的代币化数据可以安全地在独立但可互操作的区块链之间流转。Pais 表示：“我们正在打造的实际上是 SAP ERP 的去中心化版本。”他继续说道：“这是一个允许用户托管服务和文件，且其所有权可追溯，同时又无需中央机构的平台。”
JUNEO 也解决了已知的性能和恢复能力问题。JUNEO 联合创始人兼区块链开发者 Corentin Dallenogare 表示：“许多区块链平台因无法处理大量交易负载而出现运行速度缓慢或服务中断等问题。”
JUNEO 的网络在设计上充分兼顾了企业级的速度与全球化的恢复能力。这些网络既可以独立运行，也可以协同工作，共同构成 JUNEO 所定义的“Supernet”。企业级的速度意味着网络能够以闪电般的速度在彼此之间流转数字资产和数据，并在一秒内完成交易确认。而恢复能力意味着不会再出现服务中断的问题。
这还不是全部优势。另外，JUNEO 只需要传统基础架构成本的一小部分即可实现所有这一切。
在 Avalanche 等平台上部署传统区块链，每个月的成本可能超过 1,000 美元。而使用 JUNEO 的平台时，同样容量的成本仅为每月 35 到 50 美元。显著的成本优势，为这项技术的大规模普及铺平了道路。
由 Akamai 提供支持：适用于 Web3 规模的云基础架构
为了在全球范围内提供这种新一代的区块链体验，JUNEO 需要既能处理 CPU 密集型任务，又能应对存储密集型和 RAM 密集型 Web3 运营的合作伙伴。而这正是 Akamai 发挥作用之处。
Pais 表示：“为了实现多项交易的同步协调，我们需要快速、经济实惠的存储方案以及能够按需扩展的平台。Akamai 的基础架构在设计时便考虑到了 Web3 的需求。”
Dallenogare 表示，Akamai 的基础架构可靠、灵活并且可在全球范围内进行访问。借助 Akamai 的全球分布式云网络和云计算服务，JUNEO 能够：
- 根据实时流量，动态地扩展计算和存储资源，同时可以优化成本和性能
- 实现低延迟和高可用性，即使在全球流量激增或服务中断时也是如此
- 可通过一个集中的仪表板进行安全操作，这对 JUNEO 遍布全球的团队来说至关重要
Pais 补充道：“Akamai 云计算服务的弹性令人惊叹。同时，确信我们的基础架构在压力下依然能稳如磐石，这一点所带来的安心感弥足珍贵。”
面向开发人员设计，面向未来构建
JUNEO 的使命不仅仅是保障速度和降低成本，更在于赋能开发人员，让他们摆脱复杂性，突破限制，自由创新。为此，JUNEO 平台提供了钱包和实时浏览器等易于使用的工具，使团队能够部署应用程序，实现对区块链数据的无缝读取和展示。
JUNEO 合作伙伴关系和整合事务负责人 Leonardo Pedro 表示：“我们不仅希望普及区块链，还想实现整个多链平台的普及。这意味着赋予用户权力，并将智能赋予网络。”
去中心化创新的新时代
以 Akamai 强大的云计算能力为支柱，JUNEO 正在为去中心化商业、金融和数字服务的新时代奠定基础。Pais 表示：“我们相信，人们很快就能够通过区块链从产品和服务中盈利，而无需再依赖第三方支付提供商。这就是我们正在努力打造的未来。”
JUNEO 的架构已在全球范围内为越来越多的定制化区块链网络提供支持。在不久的将来，任何人都将能够在无需编写任何代码的情况下创建自己的区块链。Pedro 表示：“我们需要更多的创意和实验。真正的创新正是在此过程中诞生的。”
凭借其远见卓识的领导力、颠覆性的技术，以及与 Akamai 这个坚如磐石的基础架构合作伙伴的强强联合，JUNEO 正在逐一构建无需许可的网络，以此重塑区块链世界的无限可能。
JUNEO AG 简介
Juneo Supernet 正在重新定义区块链所有权和实用性，支持无缝创建定制化、兼容 EVM 的区块链。通过内置的钱包、区块浏览器和跨链桥等工具，它大大简化了 Web3 部署流程，让每个人都能轻松上手。
Akamai 简介
Akamai 是一家致力于支持并保护在线业务的网络安全和云计算公司。我们卓越的安全解决方案、出色的威胁情报和全球运营团队可提供深度防御，保护各地的企业数据和应用程序。Akamai 的全栈云计算解决方案可在海外分布广泛的平台上提供高性能且经济实惠的服务。众多全球企业信赖 Akamai，凭借我们卓越的可靠性、扩展性和专业技术，企业能够从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。