JUNEO 颠覆了传统模式，通过打造一个模块化、无需许可的第 1 层区块链平台，极大地简化了安全区块链网络的启动与规模化。在 JUNEO 的助力下，开发人员不再需要请求访问权限：他们只需要专注于开发工作即可。

与单体式平台不同，JUNEO 的架构专为多链世界而设计。在多链世界中，去中心化的代币化数据可以安全地在独立但可互操作的区块链之间流转。Pais 表示：“我们正在打造的实际上是 SAP ERP 的去中心化版本。”他继续说道：“这是一个允许用户托管服务和文件，且其所有权可追溯，同时又无需中央机构的平台。”

JUNEO 也解决了已知的性能和恢复能力问题。JUNEO 联合创始人兼区块链开发者 Corentin Dallenogare 表示：“许多区块链平台因无法处理大量交易负载而出现运行速度缓慢或服务中断等问题。”

JUNEO 的网络在设计上充分兼顾了企业级的速度与全球化的恢复能力。这些网络既可以独立运行，也可以协同工作，共同构成 JUNEO 所定义的“Supernet”。企业级的速度意味着网络能够以闪电般的速度在彼此之间流转数字资产和数据，并在一秒内完成交易确认。而恢复能力意味着不会再出现服务中断的问题。

这还不是全部优势。另外，JUNEO 只需要传统基础架构成本的一小部分即可实现所有这一切。

在 Avalanche 等平台上部署传统区块链，每个月的成本可能超过 1,000 美元。而使用 JUNEO 的平台时，同样容量的成本仅为每月 35 到 50 美元。显著的成本优势，为这项技术的大规模普及铺平了道路。