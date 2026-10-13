Lors de sa fondation en 2010, TalentSprint proposait un programme en salle de classe pour préparer les étudiants en ingénierie à leur entrée dans l'industrie, et était animé par une vision ambitieuse : devenir un leader mondial en matière de technologie éducative. Aujourd'hui, en tant qu'accélérateur de carrière pour les programmes Deeptech, TalentSprint poursuit sa croissance de façon responsable. Ses programmes, menés par des professionnels expérimentés du secteur, sont presque entièrement diffusés en ligne via la plateforme propriétaire de TalentSprint.

Dès le début, l'entreprise a adopté une approche axée sur le cloud et a fait appel à Akamai pour ses besoins en matière d'infrastructure. Selon Jitendra Singh, directeur des technologies de TalentSprint, l'idée d'une croissance responsable est ancrée dans la philosophie de l'entreprise. Cela se traduit par des dépenses avisées pour la partie commerciale, et une « ingénierie frugale » pour la partie technologique. L'infrastructure adaptée aux développeurs d'Akamai est parfaite pour répondre à ces exigences ; elle facilite le déploiement et l'évolutivité tout en maîtrisant les coûts.