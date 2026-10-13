TalentSprint, leader en matière d'innovation dans le domaine de la technologie éducative, transforme l'apprentissage professionnel grâce à sa plateforme basée sur l'IA. En partenariat avec des institutions de premier plan telles que Carnegie Mellon University et Google, l'entreprise propose des programmes associant rigueur académique et expertise concrète. Cette approche permet un engagement et une satisfaction client exceptionnels. Depuis plus de dix ans, TalentSprint s'appuie sur les services cloud d'Akamai (anciennement Linode) pour assurer des opérations évolutives et rentables, ce qui favorise une croissance responsable et une valeur inégalée pour les apprenants.
« Le Cloud Computing d'Akamai est un atout majeur qui permet à notre équipe d'ingénierie « frugale » de gérer l'infrastructure de façon optimale, tout en gardant le contrôle sur les coûts liés à la croissance. »— Jitendra Singh, directeur des technologies, TalentSprint
Redéfinir l'apprentissage professionnel dans un monde en constante évolution
Une stratégie axée sur le cloud qui stimule la croissance
Lors de sa fondation en 2010, TalentSprint proposait un programme en salle de classe pour préparer les étudiants en ingénierie à leur entrée dans l'industrie, et était animé par une vision ambitieuse : devenir un leader mondial en matière de technologie éducative. Aujourd'hui, en tant qu'accélérateur de carrière pour les programmes Deeptech, TalentSprint poursuit sa croissance de façon responsable. Ses programmes, menés par des professionnels expérimentés du secteur, sont presque entièrement diffusés en ligne via la plateforme propriétaire de TalentSprint.
Dès le début, l'entreprise a adopté une approche axée sur le cloud et a fait appel à Akamai pour ses besoins en matière d'infrastructure. Selon Jitendra Singh, directeur des technologies de TalentSprint, l'idée d'une croissance responsable est ancrée dans la philosophie de l'entreprise. Cela se traduit par des dépenses avisées pour la partie commerciale, et une « ingénierie frugale » pour la partie technologique. L'infrastructure adaptée aux développeurs d'Akamai est parfaite pour répondre à ces exigences ; elle facilite le déploiement et l'évolutivité tout en maîtrisant les coûts.
Se développer intelligemment et en toute simplicité
TalentSprint recherchait un fournisseur de services cloud unique avec des services intuitifs qui évoluent avec l'entreprise. « Lorsque vous venez de vous lancer, vous n'avez pas de temps à perdre dans la gestion de l'infrastructure cloud », explique Jitendra Singh. Grâce à la simplicité d'Akamai, il a géré lui-même les déploiements pendant les 10 premières années. « Cela était possible parce que les services de Cloud Computing d'Akamai ont toujours été faciles à utiliser pour les développeurs », ajoute-t-il.
Depuis sa première instance en 2010, l'entreprise exécute désormais 75 instances afin d'alimenter son système de gestion de l'apprentissage (LMS), de diffuser 1 To de contenu par mois et de fournir des environnements sandbox aux apprenants pour tester le code. Avec Akamai, le déploiement est un jeu d'enfant. « Akamai répond à trois critères clés : une configuration facile, une évolutivité optimale et des coûts réduits », poursuit Jitendra Singh.
Simplifier les opérations
La gestion de l'infrastructure cloud n'a jamais été aussi simple. Grâce à une interface intuitive, les nouveaux membres de l'équipe apprennent rapidement à utiliser la plateforme, ce qui simplifie le développement et permet une expansion mondiale sans avoir à restructurer la pile technologique de TalentSprint.
TalentSprint gère plusieurs instances de Cloud Computing de façon fluide dans diverses régions, et peut même migrer des serveurs sans souffrir d'aucun temps d'arrêt. Les développeurs peuvent déployer des fonctionnalités telles que des pare-feux et des équilibreurs de charge sans effort, et la capacité s'adapte automatiquement. L'entreprise peut se targuer de gérer 75 serveurs sans que personne ne soit dédié uniquement aux opérations cloud.
Apporter une valeur ajoutée à grande échelle
Malgré une croissance annuelle de 30 à 40 % et l'augmentation de sa base d'utilisateurs de 1 000 à plusieurs dizaines de milliers, TalentSprint a maintenu ses coûts à seulement 1 $ par utilisateur et par mois. Les coûts d'Akamai sont transparents, ce qui permet au service informatique de connaître les dépenses à la minute près à chaque déploiement. Par rapport aux autres grands fournisseurs de services cloud, l'exécution de son infrastructure sur le cloud d'Akamai coûte entre un tiers et un cinquième moins cher, un atout essentiel pour une entreprise engagée dans une éducation abordable.
« Grâce aux services de Cloud Computing d'Akamai, nous avons augmenté notre capacité 8 fois, et fourni de nouvelles fonctionnalités gourmandes en ressources et basées sur l'IA, tout en maintenant des coûts réduits pour nos clients », explique Jitendra Singh.
Une assistance locale rapide à disposition
L'équipe de Jitendra Singh n'a jamais eu besoin de soumettre un ticket d'assistance pour demander des informations sur les fonctionnalités du Cloud Computing d'Akamai : toutes sont intuitives et faciles à utiliser. Toutefois, Akamai fournit une aide exceptionnelle en cas de besoin.
« Tout le monde évoque une fiabilité à 99,9 %, mais oublie de parler des délais de réponse incroyablement courts. Akamai est le seul fournisseur de services cloud à offrir une assistance locale rapide », souligne-t-il.
Une évolutivité économique dans le monde entier
À mesure que TalentSprint se développe à l'échelle mondiale, il est essentiel de trouver un équilibre entre conformité aux lois sur la confidentialité et contrôle des coûts. L'infrastructure évolutive et les solutions d'Edge Computing d'Akamai permettent à TalentSprint de remplir sa mission, tout en combattant les complexités réglementaires et en réduisant les dépenses.
« Akamai fournit la capacité dont nous avons besoin à l'échelle mondiale tout en tenant compte des lois sur la confidentialité. Depuis 14 ans, nous l'utilisons comme outil de stockage, de traitement et de diffusion de contenu vidéo. La technologie d'Edge Computing généralisé d'Akamai sera essentielle à l'avenir pour maintenir de faibles coûts », conclut Jitendra Singh.
À propos de TalentSprint
Fondée en 2010, TalentSprint est une entreprise de technologie éducative basée en Inde et faisant partie du groupe NSE. Elle propose des formations intensives et des programmes d'apprentissage novateurs pour les professionnels actuels qui souhaitent se préparer pour l'avenir en acquérant une expertise approfondie. TalentSprint s'associe à des établissements universitaires de premier plan et à des géants du Web pour créer des programmes futuristes et assurer des résultats remarquables. Sa plateforme ipearl.ai basée sur l'IA, en attente de brevet, associe à la perfection une rigueur académique de classe mondiale à l'expérience de pointe de spécialistes. Ses taux d'engagement des apprenants et ses scores élevés en matière de satisfaction client font de l'entreprise un acteur majeur dans le secteur.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.