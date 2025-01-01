Sécurité et diffusion DNS

Chaque transaction sur Internet commence par une requête DNS : le DNS est le centre névralgique d'Internet, car il permet la navigation et l'accès aux services sur tous les réseaux et pour tous les terminaux. Le DNS sous-tend l'expérience utilisateur, et celle-ci est primordiale. Il stimule l'engagement, la productivité et, au final, les revenus.
Mais les pirates utilisent également le DNS. Pour de nombreuses exploitations, une requête DNS est le premier signal sur Internet indiquant que des logiciels malveillants sont présents sur un terminal (serveur, PC, téléphone, IoT). Ils peuvent utiliser les attaques par usurpation DNS ou le détournement pour rediriger les utilisateurs vers des domaines frauduleux ou malveillants qu'ils contrôlent, ainsi que la tunnellisation DNS pour exfiltrer des fichiers de données volées.
Une approche de sécurité basée sur le DNS peut être un moyen efficace d'identifier et de bloquer les attaques, de protéger les utilisateurs, les données, les marques, etc.
Le DNS est la passerelle vers votre entreprise, aussi bien pour les clients que pour les pirates
Chaque transaction Internet commence par une requête DNS. L'infrastructure DNS est à la fois essentielle et exposée ; elle représente un service vital pour les utilisateurs et une cible de choix pour les attaques.
Si les serveurs DNS sont lents, les utilisateurs hors ligne perdent l'accès ; s'ils sont compromis, les pirates peuvent prendre le contrôle. Akamai contribue à fournir et sécuriser l'infrastructure DNS à grande échelle, afin que les utilisateurs soient satisfaits et protégés.
Des expériences utilisateur attrayantes et sécurisées pour tout le monde, en permanence
Les solutions DNS d'Akamai permettent d'optimiser l'expérience utilisateur et d'assurer la sécurité des employés et de l'infrastructure.
Akamai DNS Delivery et DNS Security comprennent une gamme de solutions
Chaque transaction sur Internet commence par une requête DNS : le DNS est le centre névralgique d'Internet, car il permet la navigation et l'accès aux services sur tous les réseaux et pour tous les terminaux. Le DNS sous-tend l'expérience utilisateur, et celle-ci est primordiale. Il stimule l'engagement, la productivité et, au final, les revenus.
Akamai peut aider les clients à offrir à tout le monde les expériences utilisateur les plus sécurisées et les plus attrayantes, en permanence.
Les solutions de sécurité DNS d'Akamai disposent de défenses intégrées pour prévenir les exploitations ciblées et réduire les vulnérabilités susceptibles de perturber l'activité des requêtes DNS ou d'exposer les utilisateurs et les données.
Une veille sur les menaces DNS adaptable, agile et précise protège tous les utilisateurs connectés et les systèmes sur lesquels reposent les entreprises. La gestion de la stratégie offre une visibilité, une observabilité et une capacité d'action sur l'ensemble du parc DNS pour atténuer les cyberrisques.
Les solutions DNS d'Akamai couvrent le monde entier, à grande échelle. Nos innovations rendent l'expérience utilisateur réactive et attrayante, et les services de nos clients sécurisés et robustes, tout en réduisant les coûts et les dépenses liées au personnel.
La plupart des services DNS sont également directement exposés à Internet et vulnérables aux attaques par amplification DNS ou à d'autres menaces DNS, susceptibles de dégrader les performances ou d'interrompre les services. Les solutions Akamai offrent la meilleure expérience utilisateur possible, même lorsque l'infrastructure DNS critique sur laquelle d'autres ressources reposent est victime d'une attaque.
Les solutions DNS d'Akamai incluent des analyses de sécurité intégrées, telles que des résumés et des informations détaillées sur les menaces, ainsi qu'une protection contre les attaques DDoS de pointe qui s'étend aux environnements sur site et dans le cloud, quel que soit le fournisseur. La gestion de la stratégie ajoute une visibilité, une observabilité et une capacité d'action essentielles sur l'ensemble de votre parc DNS multifournisseurs. Akamai propose également un aliasing apex, un coût total de possession (TCO) réduit, ainsi que l'évolutivité, la résilience et les performances d'une plateforme hybride distribuée à l'échelle mondiale.
Akamai protège contre un large éventail d'attaques DNS, y compris l'usurpation DNS, le détournement DNS, la tunnellisation DNS et l'amplification DNS. Ces menaces DNS peuvent rediriger les utilisateurs vers des domaines malveillants, perturber le service, engendrer un vol de données ou permettre des cyberattaques plus vastes. Nos défenses les empêchent d'accéder à la couche DNS.
Les solutions DNS d'Akamai protègent les entreprises de tout type et de toutes tailles, ainsi que les particuliers contre les attaques DNS. Les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) et aux opérateurs mobiles s'appuient sur notre expertise en matière d'infrastructure DNS pour rendre leurs réseaux réactifs, sécurisés et robustes. Nous fournissons également des services de filtrage DNS et d'autres services de sécurité DNS pour aider les fournisseurs de services à améliorer leurs portefeuilles de solutions d'accès Internet pour les professionnels et les particuliers.
Les entreprises comptent sur nous pour publier des données DNS de manière sécurisée et fiable à toute échelle, et pour fournir un accès Internet sécurisé pour tous les terminaux connectés dont elles dépendent, y compris l'IoT. Elles profitent également d'une protection en temps réel contre les ransomwares et les domaines d'hameçonnage ciblant leurs utilisateurs.
Avantages des autres solutions DNS d'Akamai :
- Des centaines de millions d'utilisateurs bénéficient chaque jour d'expériences Web sécurisées et engageantes grâce à ces applications et services
- La gestion de la stratégie DNS distribuée, multifournisseurs et critique intègre une détection proactive des menaces, une atténuation des risques, ainsi qu'une conformité et des capacités de reporting complètes
- La protection contre les tentatives d'usurpation de marque en ligne
- Des services de base pour nos plateformes cloud et de diffusion sur tous les sites où nous sommes déployés dans le monde entier
- Une résolution DNS sécurisée qui permet de mapper les noms de domaine aux adresses IP de manière fiable et précise, même en cas de charge lourde
Les solutions DNS d'Akamai offrent de nombreux avantages contre les cyberattaques DNS :
Sécurité
- Empêchent l'exposition des données et l'interruption de l'activité de requête grâce à des défenses intégrées qui dissuadent les exploitations ciblées
- Protègent les systèmes d'entreprise et couvrent les travailleurs connectés grâce à une veille sur les menaces DNS adaptative, agile et précise
- Offrent une visibilité, une observabilité et une capacité d'action sur l'ensemble de votre parc DNS
Résilience
- Soutiennent les entreprises entièrement connectées d'aujourd'hui, ainsi que les modes de vie digitaux grâce à des solutions d'architecture et des innovations issues de plus de 20 ans d'expérience, pour garantir des services toujours disponibles
Performances et évolutivité
- Offrent la meilleure expérience utilisateur possible grâce à une conception logicielle de pointe qui optimise la réactivité, façonnée par plus de vingt ans d'expérience
- Favorisent l'efficacité des réseaux, des services et des opérations, avec une évolutivité inégalée
Déploiement
- Offrent une conception de produit optimisée, une installation simplifiée et une charge administrative réduite, grâce à l'expérience acquise au sein de réseaux du monde entier, des grands fournisseurs d'accès à Internet aux entreprises, organisations de toutes tailles et même aux particuliers
- Fournissent une solution unique pour le provisionnement des zones et la gestion du trafic, avec une disponibilité de 100 %
Oui. Akamai prend en charge le DNSSEC (Domain Name System Security Extensions, extensions de sécurité du système de noms de domaine) pour empêcher l'usurpation DNS et garantir l'intégrité des données du DNS. LE DNSSEC permet de vérifier que les réponses DNS proviennent de sources légitimes.
