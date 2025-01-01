Sécurité et diffusion DNS

Chaque transaction Internet commence par une requête DNS. L'infrastructure DNS est à la fois essentielle et exposée ; elle représente un service vital pour les utilisateurs et une cible de choix pour les attaques.

Si les serveurs DNS sont lents, les utilisateurs hors ligne perdent l'accès ; s'ils sont compromis, les pirates peuvent prendre le contrôle. Akamai contribue à fournir et sécuriser l'infrastructure DNS à grande échelle, afin que les utilisateurs soient satisfaits et protégés.