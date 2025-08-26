面向 ISP 和 MNO 的 Secure Internet Access 服务

X

了解我们在中国开展业务的承诺。 阅读全文

+1-8774252624
+1-8774252624
登录
Control Center
访问 Akamai 平台
Cloud Manager
管理您的云资源
试用 Akamai 产品
遭受攻击？
登录
Control Center
访问 Akamai 平台
Cloud Manager
管理您的云资源

Secure Internet Access 服务

超越速度和可靠性，通过先进的安全性彰显差异化优势

为每个连接提供有针对性的威胁防护

Secure Internet Access 服务为 ISP 和 MNO 提供强大的 Web 防御能力，可以保护订阅者接入网络时使用的各种设备。品牌化服务专为消费者和企业打造，不仅使用起来轻松无忧，而且可帮助提供商为其互联网接入产品树立差异化优势。云端方案和 Akamai 集成体验可简化和加速部署。

阅读产品简介

利用出色的安全服务为互联网接入产品树立差异化优势

提供有效的互联网防护措施

无论用户身在何处，企业级的不间断防护都可提供出色的用户体验。

轻松实现安全防护

您的所有设备（手机、电脑、物联网设备）都会自动受到保护，而无需进行软件配置或复杂的配置。

提供极具吸引力的价格点和功能

订阅者可以根据互联网接入的经济性，快速对专为 ISP 和 MNO 设计的服务进行个性化定制。

Secure Internet Access 服务的工作原理

定义

服务方案支持各种细分市场的任何网络接入方式。功能包有助于增加收入。

创建

API 和功能塑造用户体验，充分扩大服务覆盖范围。自定义门户能够宣传品牌并展示价值。

部署

云端方案可简化和加速部署。许可解决方案支持合规需求和业务优先级。

发布

“产品上市”资料包和计划能够激励营销团队快速行动并充分发挥业务潜力。

小型企业可获享简单、有效的安全防护

Comcast Business SecurityEdge 基于 Akamai Secure Internet Access 而构建，可使小型企业轻松获享源自根基的安全防护。

观看视频 (2:35)

功能

  • 品牌化服务专为主流消费市场和企业市场而构建
  • 所有类型的订阅者设备都自动受到保护，可以防御网络钓鱼和恶意软件的攻击
  • 基于出色的全球监测能力的持续更新威胁情报可以阻止快速变化的漏洞攻击
  • Web 过滤器让家庭和企业能够对其互联网接入进行个性化定制
  • 自助门户使订阅者可以随时监控和配置他们的服务
  • 针对移动和物联网的专用网络功能不仅可全面监测和控制设备流量，而且提供了良好的安全性
  • 云部署选项使上市时间缩短
  • 服务可通过固定网络、移动网络、固定无线接入 (FWA) 和 Wi-Fi 网络进行部署

Comcast

通过采用 Akamai SecurityEdge 和其他新产品，该提供商的客户数量和每位客户带来的收入额均有所增加。

阅读客户案例
Secure Internet Access 服务应用场景

ISP 和 MNO 可以保护消费市场、SMB 市场及企业市场中的每个连接。

保护移动电话

保护移动电话

随着业务转型和向移动优先工作模式的转变，企业面临着为企业防火墙外的移动设备提供保护的挑战，而孤立的解决方案增加了管理开销并产生不一致的安全策略。

敏感的业务应用程序往往在企业网络内运行，这导致从办公室外的移动设备进行访问时受到限制。为了便捷地访问，企业可能不得不部署复杂的 VPN 解决方案。

面向移动设备的 Akamai Secure Internet Access 服务让企业能够保护支持 SIM 卡的环境。它们是直接嵌入在移动网络中的无客户端解决方案，能够阻止威胁接触到设备。可选的私有访问让设备能够直接安全连接到企业资源。

对订阅者的好处：

  • 通过嵌入式网络安全增强移动防护能力
  • 保护对企业网络内部业务应用程序的移动访问
  • 通过威胁、数据和互联网活动报告来全面了解移动资产
  • 利用无客户端解决方案简化设备注册
  • 通过管理国内外的数据使用来避免出现巨额账单
  • 通过创建定制的团队或个人使用策略来提升
  • 员工工作效率
  • 确保符合客户配置的内容和移动数据使用策略

对提供商的好处：

  • 保护您网络中注册的支持 SIM 卡的设备
  • 为现有的网络接入解决方案增加价值并与竞争对手区分开来
  • 通过增加价值的新安全服务来创造更多收入
  • 实现快速部署和扩展，而无需进行大量硬件投资
  • 从连接提供商转变为值得信赖的合作伙伴，从而加深客户关系
  • 相关方案可宣传提供商品牌和身份，为客户提供一致的品牌体验

保护家庭

保护家庭

家庭关注的是过度使用互联网带来的影响以及担心孩子容易访问不当内容。家庭网络环境容易遭受恶意软件的攻击和网络钓鱼攻击，但用户可能并不具备足够的安全专业知识来保护自身。

面向消费市场的 Secure Internet Access 服务让提供商能够提供相应的安全解决方案，使家中的每台设备都能抵御各种安全威胁。这些解决方案不仅激活方法简便，还提供了丰富的家长控制选项，让家长能够管理孩子的屏幕使用时间。

对订阅者的好处：

  • 能够轻松使用企业级网络安全防护措施
  • 默认情况下，家庭网络中的每台设备和每个人都会受到保护
  • 没有特殊硬件，无需在任何设备上安装或维护任何软件
  • 威胁情报会持续更新
  • 可以抵御各种漏洞和安全威胁，包括网络钓鱼和恶意软件攻击活动
  • 每个家庭都可以实时查看其家庭网络中被拦截的威胁活动
  • 利用可选的个人互联网 Web 过滤器，家长能够管理允许家庭成员访问的内容，以及什么时候可以访问网站
  • 互联网暂停功能让家长可以暂时关闭网络导航

对提供商的好处：

  • 面向家庭的简单互联网安全防护措施可帮助实现服务差异化
  • 利用简单的图表向家庭展示他们已受到保护，让订阅者直观地感知到获得的价值
  • 由提供商控制的业务模式，具有增收潜力
  • 利用基于网络且轻松使用的服务，实现出色的客户体验
  • 经过专属定制的消费者门户可以与提供商品牌和身份保持一致
  • 利用 API，可开发完全由 ISP 定义的自定义消费者门户
  • 功能集和威胁情报可以根据本地市场需求进行定制
  • 在固定、移动和 Wi-Fi 网络中提供融合网络支持
  • 数据科学专家创建的威胁情报具有敏捷性、适应性和准确性，可迅速阻止新出现的威胁

保护 SMB 和企业

保护 SMB 和企业

ISP 有能力为各种规模的企业提供基本网络保护层。基于网络的 Akamai Secure Internet Access 服务为互联网接入服务提供了强有力的补充，并倾向于增强提供商的运营优势。无论是缺乏 IT 资源和安全知识的企业，还是拥有深厚安全专业知识的成熟企业，提供商都可以提供经过专门设计的托管服务。

Akamai Secure Internet Access 可以提供轻松使用的企业级防护措施。每台注册的设备始终受到保护，包括承包商和宾客使用的手机和计算机，甚至销售点终端、摄像头等智能连接设备（物联网）也能得到保护。最新的威胁情报会自动阻止各种安全威胁，而相关服务会持续利用这些情报进行更新。专为不同技能级别打造的门户能够显示威胁活动，并允许配置可接受使用策略 (AUP) 及其他策略。可选的集成功能集支持高级功能，例如更深层次的流量检查。

对订阅者的好处：

  • 可轻松使用企业级恶意软件/爬虫程序和网络钓鱼保护措施
  • 工作环境中每台已注册的设备都能得到保护，而无需安装任何软件
  • 通过不断更新的保护措施实现不间断的安全保护
  • 面向不同技能级别设计的图形门户提供了关于威胁和网络活动的独到见解
  • 可以收集来自门户的安全数据并与其他资源相关联
  • Web 内容类别使企业能够配置 AUP
  • 访问配置文件可以对员工、宾客和物联网设备启用不同的权限

对提供商的好处：

  • 可以为企业市场提供简单、有效且经济实惠的安全防护措施
  • 每月经常性收入，定价和业务模式由供应商控制
  • 出色的客户体验有助于提升客户满意度和留存率
  • 利用数据向企业展示他们已受到保护，让订阅者直观地感知到获得的价值
  • 经过专属定制的 SMB 门户可以在外观上与提供商品牌和身份保持一致
  • 功能集和威胁情报可以根据本地市场需求进行定制
  • 在固定、移动和 Wi-Fi 网络中提供可选的融合网络支持
  • 云解决方案可以减少规划和部署工作
  • 数据科学专家从海量数据中提炼出出色的威胁情报

保护物联网 (IoT)

保护物联网 (IoT)

对于黑客来说，连接移动网络的智能设备是极具吸引力的目标，这是因为从设计的角度看，这些设备位于传统企业的边界之外，同时它们还能获取并使用高价值数据。遭到入侵的设备可能会导致代价高昂的业务中断和声誉受损，因此物联网设备和数据的安全是至关重要的考虑因素。尽管 SIM 卡和连接管理解决方案得到了广泛应用，但对于物联网系统的有效部署、安全保障以及持续运营，仍然提出了更高的要求。

集成在移动网络中的 Akamai 技术通过提升物联网系统的安全性、可见性和控制性，使 MNO 能够提供功能丰富的品牌化服务来完善其连接产品。企业可以将设备连接到自助专用 APN，使用专用地址并完全控制路由来创建专用的互联网连接网络或混合覆盖网络。策略可以启用防火墙功能来限制连接。数据使用控制措施能够管理流量，以减少费用超限。

对订阅者的好处：

  • 可以加快激活任何规模的物联网项目
  • 允许根据需要配置专用静态 IP 地址
  • 实现对物联网设备简单、安全的远程访问
  • 可通过限制与必要资源的通信来保护设备和数据
  • 通过数据管理功能有效控制成本
  • 可以全面了解设备、站点连接以及数据使用情况
  • 提供用于集成和自动化的 API

对提供商的好处：

  • 按需启用专用物联网网络
  • 创造增收机会
  • 通过提高安全性、可见性和控制性，树立物联网连接产品的差异化优势
  • 通过图形自助门户，简化订阅者的部署流程
  • 以经验丰富的工程团队为后盾，通过直接的网络集成简化服务激活过程

常见问题 (FAQ)

Akamai 的服务集成在服务提供商的移动网络和固定网络内。可以为这些服务进行专属定制，宣传网络运营商的品牌和身份以强化网络价值主张，实现差异化竞争优势并保持一致的品牌体验。

 

Secure Internet Access 服务由 Akamai 威胁情报提供支持，可确保在入侵发生前快速识别网络安全风险并阻止它们接触到客户。

服务有基本、标准和高级功能包可供选择，让提供商能够扩大其覆盖面并满足各种市场、业务和技术需求。

 

利用基本功能包，提供商可以快速部署覆盖整个网络的安全保护措施。标准和高级功能包提供了订阅者个性化功能和图形门户，可通过易于阅读的图表和表格显示服务相关信息。

服务可以在云端提供，也可以部署在本地（经许可），让运营商能够选择最适合其运营和业务需求的解决方案。

资源

面向 ISP 和 MNO 的 Secure Internet Access 服务

部署专门为消费者、中小型企业和大型企业市场打造的安全服务。

阅读解决方案简介

Secure Internet Access Mobile

无论企业的规模如何，都能保护移动员工的安全。

阅读产品简介

面向消费者的 Secure Internet Access

通过为家庭提供网络威胁防御，增加忠诚度和信任度。

阅读产品简介
一个戴着黑框眼镜的人，脸部被电脑屏幕的光照亮

有疑问吗？

解决问题正是我们的初衷。欢迎随时与我们联络，甚至在您不确定接下来该怎么做时，我们也非常乐意帮忙。当日即可收到专家回复。

感谢您的申请！

Akamai 专家将尽快与您联系。