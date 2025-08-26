面向 ISP 和 MNO 的 Secure Internet Access 服务

保护移动电话

随着业务转型和向移动优先工作模式的转变，企业面临着为企业防火墙外的移动设备提供保护的挑战，而孤立的解决方案增加了管理开销并产生不一致的安全策略。

敏感的业务应用程序往往在企业网络内运行，这导致从办公室外的移动设备进行访问时受到限制。为了便捷地访问，企业可能不得不部署复杂的 VPN 解决方案。

面向移动设备的 Akamai Secure Internet Access 服务让企业能够保护支持 SIM 卡的环境。它们是直接嵌入在移动网络中的无客户端解决方案，能够阻止威胁接触到设备。可选的私有访问让设备能够直接安全连接到企业资源。

对订阅者的好处：

通过嵌入式网络安全增强移动防护能力

保护对企业网络内部业务应用程序的移动访问

通过威胁、数据和互联网活动报告来全面了解移动资产

利用无客户端解决方案简化设备注册

通过管理国内外的数据使用来避免出现巨额账单

通过创建定制的团队或个人使用策略来提升

员工工作效率

确保符合客户配置的内容和移动数据使用策略

对提供商的好处：