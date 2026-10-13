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Swisscom 帮助 430 万客户保持联系

Swisscom 通过 Internet Guard 服务获得了竞争优势，它利用 Akamai 服务向客户发出与可疑网站有关的警告

Swisscom 徽标

地点

瑞士伊蒂根
www.swisscom.ch

行业

电信、互联网服务提供商 (ISP) 和移动网络运营商 (MNO)

重要影响

  • 95% 的客户选择避开 Swisscom 标记的恶意网站
  • 在 9 个月内发现了 2500 万次潜在的网络钓鱼和恶意软件攻击尝试
  • 率先向客户推出网络安全服务

产品

SIA Consumer
SIA ThreatAvert

 

领先的电信公司 Swisscom 依靠 Akamai 解决方案来帮助保障客户的在线安全

为了保护客户免受日益增长的网络安全威胁，Swisscom 采用了 Akamai SIA Consumer 解决方案，以标记可能使客户受到恶意软件和网络钓鱼攻击的可疑活动。该服务提升了 Swisscom 在可靠性和安全性方面的声誉，使其在保障客户安全的同时，建立了竞争优势。

保障网络畅通无阻——像水和电一样不可或缺

作为瑞士宽带和移动联网领域的领先企业，该公司占有 60% 以上的市场份额，拥有 180 万宽带客户和 250 万移动用户。与世界各地的其他用户一样，瑞士电信的客户越来越依赖互联网来支持他们的日常生活——购物、工作、学习或与家人和朋友联系。

Swisscom 家庭网络和住宅安全产品经理 Axel Homburger 表示：“互联网就像我们生活中不可或缺的水电一样，用户总是希望它能不间断地运行。在新冠疫情期间，这种状况变得更加明显。Swisscom 的优势在于拥有瑞士最快、最可靠的网络，而且我们正在不断创新，以保持这种优势。”

在与竞争对手的竞争中，Swisscom 在可靠性方面更胜一筹，它为客户提供了值得信赖的移动和有线网络访问。但在这个竞争日益激烈的行业中，规模较小的电信公司正在利用更低的价格吸引客户，而这给 Swisscom 带来了很大压力。为了保护自身的客户群并扩大市场份额，Swisscom 一直在寻找增加价值的方法，从而不仅能够提供可靠的互联网访问，还可帮助客户从他们的订阅中获得最大的利益，并保障他们的在线安全。

客户在访问网站时，Swisscom 能够让他们获得更加安全的体验

为客户提供新的价值是 Homburger 的专业领域。作为 Swisscom 居家安全产品的产品经理和业务负责人，他在寻找各种机会来提升客户在网上的安全性，帮助保护他们的身份、设备和数据。这种保护包罗万象，包含隐私控制、骚扰电话拦截功能、防病毒保护以及网络保险等各种保护手段。

Homburger 指出：“随着恶意软件、网络钓鱼和身份盗窃攻击激增，网络安全威胁成为每个人越来越关注的问题。Swisscom 在努力成为客户在数字化世界中值得信赖的伙伴。”

保障客户安全是 Swisscom 的头号要务。这就是为什么这家电信公司在几年前寻找机会推出了一项名为 Internet Guard 的新服务——这是一套可帮助客户避开危险网站的警告系统。该服务基于 Akamai SIA ConsumerSIA ThreatAvert 产品，用于标记潜在的恶意网站。

“当客户访问一个可能不安全的网站时，我们会弹出一个警告页面，建议他们在继续访问之前三思而后行。”Homburger 提到。“我们发现，只有 5% 的客户会继续浏览可疑网站，这充分说明了客户对于 Swisscom 的信任程度，以及 Akamai 功能带来的价值。”

在前 9 个月内，Internet Guard 检测到 1800 万次潜在的网络钓鱼攻击和 700 万个恶意软件实例。这些警告起了作用，95% 的客户放弃浏览可疑网站。这些数据有力地证明了客户在使用 Swisscom 服务上网时安全性将得到巨大提升，特别是当许多购物和银行交易都转移到网上进行时。Homburger 推测 Swisscom 网络上受感染的设备因此而得以减少，这意味着，每位用户面对的风险也会下降。当然，这种程度的保护对 Swisscom 品牌也有好处，可以提升它在可靠性、信任度和安全性方面的声誉。这是防止客户流失和提高净推荐分数的有效方法，可有效对抗竞争对手占领市场份额的企图。

在 Akamai 帮助下轻松提供始终开启的在线服务

Swisscom 不仅是首家在瑞士推出此类服务的公司，同时也是唯一一家在每个订阅中免费包含此类服务的电信公司。这意味着，数百万的客户可自动获得额外保护，以在他们的所有设备上防范网络钓鱼、欺诈、爬虫程序和恶意软件，用户只需订阅 Swisscom 的服务即可。无需进行任何设置。事实上，Swisscom 本身也不需要进行太多设置即可上线 Internet Guard 服务，也正是因此，Swisscom 很轻松就决定与 Akamai 开展合作。

Homburger 表示：“实施 SIA Consumer 和 SIA ThreatAvert 所需投入的工作量很少”。Akamai 只在我们的 DNS 环境中开启了一个模块，服务便开始正常运行。”

在完成初始实施后，管理 Internet Guard 服务的过程同样无比轻松。Swisscom 将 Akamai 产品的数据提取到它的可视化和报告工具中，以便监测网络上发生的情况，包括触发的警告数量、是否为恶意软件或网络钓鱼攻击，以及客户对警告的反应。该公司可以依靠 Akamai 来提供支持。

Homburger 表示：“Swisscom 一直以来都从 Akamai 那里获得了良好支持。作为一家大型电信提供商，我们发现与一家能够提供多种产品的供应商合作是非常有价值的，尤其他还是市场上著名且值得信赖的供应商。”

由于能够依赖于 Akamai 提供的优秀服务，Swisscom 进而也能向自己的客户提供可靠、安全的互联网访问。这使该公司有信心继续为瑞士各地的用户提供创新的服务——无论他们是要上网冲浪、支付账单还是订购今晚的晚餐。无论如何，他们都可以依靠 Swisscom 来确保上网服务正常运行，就像打开水龙头后水就会流出来。

Swisscom 简介

Swisscom 是瑞士领先的通信、IT 和娱乐服务提供商。在瑞士境外，Swisscom 在意大利经营着 Fastweb。Swisscom 拥有超过 19,000 名员工，它是瑞士最具创新性和可持续性的公司之一。如需了解详情，请访问 www.swisscom.ch

关于 Akamai

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