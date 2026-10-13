作为瑞士宽带和移动联网领域的领先企业，该公司占有 60% 以上的市场份额，拥有 180 万宽带客户和 250 万移动用户。与世界各地的其他用户一样，瑞士电信的客户越来越依赖互联网来支持他们的日常生活——购物、工作、学习或与家人和朋友联系。

Swisscom 家庭网络和住宅安全产品经理 Axel Homburger 表示：“互联网就像我们生活中不可或缺的水电一样，用户总是希望它能不间断地运行。在新冠疫情期间，这种状况变得更加明显。Swisscom 的优势在于拥有瑞士最快、最可靠的网络，而且我们正在不断创新，以保持这种优势。”

在与竞争对手的竞争中，Swisscom 在可靠性方面更胜一筹，它为客户提供了值得信赖的移动和有线网络访问。但在这个竞争日益激烈的行业中，规模较小的电信公司正在利用更低的价格吸引客户，而这给 Swisscom 带来了很大压力。为了保护自身的客户群并扩大市场份额，Swisscom 一直在寻找增加价值的方法，从而不仅能够提供可靠的互联网访问，还可帮助客户从他们的订阅中获得最大的利益，并保障他们的在线安全。