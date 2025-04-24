几年前，DNS 领域发生了一件事，引起了 Intuit 的主管们的重视。一场针对全球领先的 DNS 提供商 Dyn 发起的拒绝服务攻击得逞，造成该公司的网络大面积瘫痪了几个小时，此事件在全世界引起了震动。由于 Intuit 管理着自己的 DNS 基础架构，因此该公司及其客户没有受到影响，但这次事件给他们敲响了警钟。

Bruce Pinsky 是 Intuit 杰出的产品基础架构工程师。“我们知道，如果一家大型 DNS 供应商遭受到这样的攻击，那我们也可能会，而这种规模的事件会对我们的业务产生巨大影响。”他说道。“管理层想知道，公司是否存在漏洞，以及我们有怎样的应对计划。我们的行动越快越好。”

高可用性对于 Intuit 的业务至关重要。毕竟，有 5000 万客户将他们最敏感的财务数据托付给 Intuit，许多人每天都会登录 Intuit 的应用程序来管理个人和企业财务。Intuit 因 TurboTax、QuickBooks 和 Mint 而闻名，他们打造的产品简单而有效，许多个人和小型企业对于这些产品有着深度依赖。

但是，要在客户心中维持不可取代的地位，就必须不断创新 - 这正是 Intuit 赖以生存的本领。该公司继续推动其产品和底层基础架构的发展，以便能够准确满足客户的需求。

“在 Intuit的下一个发展周期，我们将推广一个概念，即实施一个由专家驱动、数据驱动的平台，迎合我们客户未来的生活和工作方式 - 也就是比以往更加数字化、移动化，也要更智能、更快速。”Pinsky 说道。“竞争压力很大，促使我们不断发展，而我们正在积极投资开展创新，以随时随地满足客户需求。”

为了推动产品创新，Intuit 已经将整个应用程序基础架构转移到公共云上，并为其应用程序实现了容器化。这使其摆脱了物理数据中心的限制，使得该公司能够根据需求部署和扩展应用程序，并且获得了使其能够快速发展并抓住机会的灵活性。但随着 Intuit 不断发展，他们的诸多应用程序和网站整合成了一个庞大而复杂的微服务架构，因此 100% 的可用性和安全性必不可少。因为客户的期望不会有丝毫降低。