让财务应用程序的访问变得更加轻松，助力客户繁荣发展

Intuit 借助 Akamai 解决方案为 TurboTax、QuickBooks 和 Mint 保持全年可用性和安全性

保护客户，保护应用程序

Intuit 的财务产品对全球数百万个人和小型企业来说至关重要，该公司希望通过不断的创新使这些产品变得更有价值。Intuit 将其产品整合成了一个智能、集成的全球财务平台，而在帮助其应用程序保持可用性和安全性方面，Akamai 发挥着关键作用。对客户而言，这意味着他们可以在无延迟的情况下报税，并且可以即时访问他们的重要财务数据。

通过创新帮助客户在财务工作中取得成功

几年前，DNS 领域发生了一件事，引起了 Intuit 的主管们的重视。一场针对全球领先的 DNS 提供商 Dyn 发起的拒绝服务攻击得逞，造成该公司的网络大面积瘫痪了几个小时，此事件在全世界引起了震动。由于 Intuit 管理着自己的 DNS 基础架构，因此该公司及其客户没有受到影响，但这次事件给他们敲响了警钟。

Bruce Pinsky 是 Intuit 杰出的产品基础架构工程师。“我们知道，如果一家大型 DNS 供应商遭受到这样的攻击，那我们也可能会，而这种规模的事件会对我们的业务产生巨大影响。”他说道。“管理层想知道，公司是否存在漏洞，以及我们有怎样的应对计划。我们的行动越快越好。”

高可用性对于 Intuit 的业务至关重要。毕竟，有 5000 万客户将他们最敏感的财务数据托付给 Intuit，许多人每天都会登录 Intuit 的应用程序来管理个人和企业财务。Intuit 因 TurboTax、QuickBooks 和 Mint 而闻名，他们打造的产品简单而有效，许多个人和小型企业对于这些产品有着深度依赖。

但是，要在客户心中维持不可取代的地位，就必须不断创新 - 这正是 Intuit 赖以生存的本领。该公司继续推动其产品和底层基础架构的发展，以便能够准确满足客户的需求。

“在 Intuit的下一个发展周期，我们将推广一个概念，即实施一个由专家驱动、数据驱动的平台，迎合我们客户未来的生活和工作方式 - 也就是比以往更加数字化、移动化，也要更智能、更快速。”Pinsky 说道。“竞争压力很大，促使我们不断发展，而我们正在积极投资开展创新，以随时随地满足客户需求。”

为了推动产品创新，Intuit 已经将整个应用程序基础架构转移到公共云上，并为其应用程序实现了容器化。这使其摆脱了物理数据中心的限制，使得该公司能够根据需求部署和扩展应用程序，并且获得了使其能够快速发展并抓住机会的灵活性。但随着 Intuit 不断发展，他们的诸多应用程序和网站整合成了一个庞大而复杂的微服务架构，因此 100% 的可用性和安全性必不可少。因为客户的期望不会有丝毫降低。

借助 Akamai 解决方案建立客户信心

在 Dyn 遭遇 DDoS 攻击后，Pinsky 和他的同事 - Intuit 的首席网络工程师 Manikandan Kadarkarai - 大力推行变革。他们建议淘汰掉内部 DNS 基础架构，并寻找具有规模和内置安全功能、可抵御超大规模 DDoS 攻击的第三方 DNS 提供商。距离繁忙的报税季还有几个月时间，因此，该公司需要迅速采取行动 - 同时保持系统正常运行，避免对客户造成影响。

当时，Intuit 已经成为 Akamai 的客户多年，他们利用 Akamai 的 API 创建了一个全自动的性能和安全工具生态系统。该公司利用 Akamai Ion 来优化网站性能，利用 Download Delivery 来加快软件下载速度，利用 Image & Video Manager 来优化面向客户设备的图像和视频交付，从而降低交付成本并改善客户体验。此外，他们还部署了 NetStorage 和 Global Traffic Management 来复制内容并使其靠近客户，保证无论客户在何处生活和工作，都可以实现更快的交付速度。

营销团队依靠 Akamai 内容交付网络 (CDN) 进行智能重定向。Intuit 采用了 Prolexic 来防范大规模 DDoS 攻击。当 Intuit 向世界各地的用户交付应用程序和服务时，这些工具可以提供广泛的保护层和出色的性能。这也是该公司再次寻求与 Akamai 合作的一个重要原因，他们这次采用了 Akamai Edge DNS，以实现 100% 的正常运行时间和 DDoS 防护。

“Akamai 是 DNS 领域的市场领导者，他们有着良好的业绩，可以在处理高流量的同时抵御攻击。”Kadarkarai 说道。“我们如今在 Edge DNS 中托管了 2,000 个 DNS 区域，区域顶点映射功能帮助我们通过 Akamai CDN 管理个性化 URL 重定向。”

借助 Edge DNS，Intuit 全年都能提供快速的响应 - 尤其是当流量在报税季激增到正常流量的 3 倍时，也能从容应对。这意味着，人们不需要等待页面加载 - 他们可以在报税、对账或查询账户余额时，获得流畅、快速的在线和移动体验。这是一项重要保障，因为全世界有数百万人登录 TurboTax、QuickBooks、Mint 和其他应用程序，这能在客户最需要的时候保持这些应用程序的可用性。这也是 Intuit 维护自身作为一家值得信赖的财务平台公司的良好声誉的重要途径。

使用 Edge DNS 也与 Intuit 的容器化战略一致，允许开发人员轻松访问所需的基础架构组件，以测试和部署新功能。事实上，所有与 DNS 记录的交互都已实现自动化，因此，当开发人员需要为一个域名请求一个新的 CNAME 时，只需调用一个 API 即可。这大大加快了产品上市速度，与此同时，Intuit 开发出了使其从竞争中脱颖而出并使客户获得更大成功的功能 - 例如，由机器学习提供支持的费用分类、移动报税以及繁琐财务任务的自动化。

“如果是我们自己运营 DNS 基础架构，那么根本不可能达到 Akamai 的这种规模和安全性，因为这在运营上过于复杂，在财务上也不可行。”Kadarkarai 说道。“另外，Akamai 提供了一个可预测的定价模型，即使在高峰季，我们也能控制成本增长，因为我们是根据区域数量（而不是查询量）付费。”

投资于创新有助于该公司在全球的增长

Intuit 深知，它的财务产品对家庭、小型企业和自营职业者有着巨大价值，因此，它正在努力接触新的受众，帮助世界各地的人在财务上取得成功。这给 Pinsky 和 Kadarkarai 带来了令人兴奋的新挑战。这些挑战包括：为 Intuit 提供的所有财务服务和集成实现全球连接；向 IPv6 迁移以留出扩展空间；在远程办公日益模糊内部和外部网络之间界限的情况下，采用 Zero Trust 模型以实现安全访问。

借助 Akamai 解决方案，Intuit 的发展和创新具备了坚实的基础。该公司在构建智能程度和集成程度不断增加的应用程序 - 经过微调以帮助人们实现财务上的成功 - 在此过程中，它可以依靠 Akamai 来保障客户对这些应用程序的顺畅访问，以及应用程序的可用性和安全性。无论是报税季、月末结算还是单纯的发薪日，这对于 Intuit 服务的客户来说都具有宝贵的价值。

关于 Intuit

Intuit 是一个全球性的技术平台，可帮助客户和社区应对他们最重要的财务挑战。Intuit 通过 TurboTax、QuickBooks、Credit Karma 和 Mint 为全球数百万客户提供服务，Intuit 相信，每个人都应该有机会取得成功，并且为了将这一信念化为现实孜孜不倦地寻找创新方法。请访问 Intuit.com 了解 Intuit 及其品牌的最新新闻和信息，并在社交媒体上关注他们。

Akamai 简介

Akamai 是一家致力于支持并保护在线商业活动的网络安全和云计算公司。我们卓越的安全解决方案、出色的威胁情报和全球运营团队可提供深度防御，保护各地的企业数据和应用程序。Akamai 的全栈云计算解决方案可在海外分布广泛的平台上提供高性能且经济实惠的服务。全球多家企业坚信，Akamai 能够提供卓越的可靠性、扩展性和专业技术，助其从容拓展业务。如需了解有关 Akamai Technologies 的详细信息，请访问 akamai.com/zh 和 akamai.com/zh/blog，或者扫描下方二维码，关注我们的微信公众号。   

