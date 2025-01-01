X
+1-8774252624
+1-8774252624
Login
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud
Prova Akamai
Siete vittime di un attacco?
Login
Control Center
Accesso alla piattaforma Akamai
Cloud Manager
Gestione delle risorse cloud

DNS Delivery & Security

Experience rapide e sicure con le soluzioni per il DNS scalabili

Parlate con un esperto

Il DNS è la porta d'ingresso della vostra azienda, a cui possono accedere i clienti come i criminali

Ogni transazione su Internet inizia con una richiesta DNS. L'infrastruttura del DNS è essenziale, ma anche vulnerabile e rappresenta una servizio vitale per gli utenti, oltre ad essere uno dei principali bersagli degli attacchi.

Se i server DNS sono lenti, gli utenti offline perdono l'accesso o, in caso di violazione, vincono i criminali. Akamai vi aiuta a fornire e proteggere l'infrastruttura del DNS su larga scala per rendere gli utenti soddisfatti e protetti.

Fornire a chiunque e in qualsiasi momento user experience coinvolgenti e sicure

Le soluzioni per il DNS di Akamai aiutano a massimizzare le user experience e a mantenere al sicuro lavoratori e infrastrutture.

Offrire ad aziende e utenti digitali la possibilità di rimanere sempre connessi

Akamai Edge DNS e DNS Infrastructure vantano un'eccellente progettazione del software in grado di gestire miliardi di utenti al giorno e supportata da un'esperienza più che ventennale nel settore per massimizzare i tempi di risposta e la disponibilità. Le innovazioni in termini di architettura e implementazione evitano rischi per la sicurezza e problemi legati alle user experience.

Proteggete i dispositivi connessi e i sistemi aziendali

Akamai Secure Internet Access fornisce a ISP e MNO la capacità di differenziare le soluzioni per piccole imprese e privati, oltre a consentire ai team IT aziendali di proteggere infrastrutture, PC, cellulari e dispositivi IoT. Akamai Guardicore Segmentation offre un firewall DNS integrato. L'intelligence sulle minacce su tutti i dispositivi viene aggiornata di continuo senza richiedere programmi software e i servizi sono semplici da usare.

Visibilità, osservabilità e fattibilità sul patrimonio del DNS

DNS Posture Management offre alle organizzazioni la massima affidabilità a livello globale con un'infrastruttura del DNS multi-vendor sicura e conforme in ambienti ibridi/multicloud e topologie di rete in continua evoluzione. Un miglior sistema DNS aiuta le aziende ad impedire violazioni di dati, minimizzare i problemi di downtime, migliorare la resilienza dalle minacce informatiche e garantire la conformità.

Proteggere, scalare e semplificare il sistema di sicurezza dell'infrastruttura del DNS

Akamai offre elevati livelli di performance, protezione e visibilità in ogni punto del DNS all'interno della vostra infrastruttura.

Akamai DNS Delivery & Security include un'ampia gamma di soluzioni

Edge DNS

Akamai DNS protegge le infrastrutture del DNS on-premise, cloud e ibride, garantendo, al contempo, un elevato livello di disponibilità e performance.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

Global Traffic Management

Ottimizzate le performance delle app ed evitate le interruzioni con un bilanciamento del carico intelligente.

Visualizza la descrizione del prodotto

DNS Posture Management

Rafforzate la sicurezza del DNS con una migliore visibilità, informazioni dettagliate sui rischi e assistenza con la mitigazione dei problemi.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

Akamai Guardicore DNS Firewall

Un reale approccio multilivello all'adozione del modello Zero Trust, proteggendo ulteriormente il traffico nord-sud.

Visualizza la descrizione del prodotto

DNS Infrastructure

Potete ridurre i costi operativi e migliorare le experience degli abbonati con le soluzioni Smart DNS per ISP e MNO.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

Secure Internet Access

Differenziate gli accessi a Internet e dimostrate il vostro impegno per la protezione degli abbonati.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

Secure Internet Access Enterprise

Rilevate e bloccate in modo proattivo attacchi di esfiltrazione dei dati, malware, ransomware e phishing.

Visualizzate i dettagli sul prodotto

Storie dei clienti

Comcast business beyond fast logo

Comcast Business supera le aspettative con SecurityEdge

Aggiungendo la soluzione SecurityEdge basata su Akamai e altri nuovi prodotti, questo provider ha registrato un aumento dei clienti e dei ricavi per cliente.

Leggete la storia del cliente
intuit logo

Accesso alle applicazioni finanziarie meno gravoso

Intuit mantiene TurboTax, QuickBooks e Mint disponibili e protetti tutto l'anno con Akamai.

Leggete la storia del cliente
Swisscom logo

Swisscom mantiene connessi 4,3 milioni di clienti

Swisscom consegue un vantaggio competitivo con il suo servizio Internet Guard, usando Akamai per avvisare i clienti in caso di siti sospetti.

Leggete la storia del cliente

Domande frequenti

Ogni transazione su Internet inizia con una query DNS, che è il cuore pulsante di Internet perché rende possibile la navigazione e i servizi su ogni rete e per ogni dispositivo. Il DNS supporta le user experience, che sono fondamentali perché favoriscono l'engagement, la produttività e, in definitiva, i ricavi.

Anche i criminali utilizzano il DNS. In molti attacchi, una query DNS è il primo segnale su Internet che indica la presenza di un malware su un dispositivo (server, PC, cellulare, IoT). I criminali possono usare lo spoofing DNS o l'hijacking per reindirizzare gli utenti verso domini fraudolenti o dannosi da loro controllati e il tunneling DNS per caricare i preziosi file di dati rubati.

Un approccio alla sicurezza basato sul DNS di tipo protettivo può risultare efficiente ed efficace per identificare e bloccare gli attacchi, proteggendo utenti, dati, brand e molto altro.

Akamai può aiutare i clienti ad offrire le user experience più sicure e coinvolgenti a chiunque in qualsiasi momento.

Le soluzioni per la sicurezza del DNS di Akamai presentano sistemi di difesa integrati allo scopo di prevenire attacchi mirati e ridurre le vulnerabilità che possono interrompere le attività delle query DNS o rendere visibili utenti e dati.

L'intelligence sulle minacce basata sul DNS è adattiva, agile e accurata per proteggere tutti gli utenti e i sistemi connessi a cui si affidano le aziende. Posture Management offre elevati livelli di visibilità, osservabilità e fattibilità sull'intero patrimonio del DNS per mitigare i rischi informatici.

Le soluzioni per il DNS di Akamai proteggono il mondo su scala globale. Le nostre innovazioni rendono le user experience veloci e coinvolgenti, proteggendo e rafforzando, al contempo, i servizi offerti ai nostri clienti, il tutto a costi ridotti e con minime spese per il personale.

La maggior parte dei servizi del DNS sono anche direttamente esposti a Internet e sono soggetti ad attacchi di amplificazione o altre minacce del DNS che possono peggiorare le performance o mettere fuori uso i servizi. Le soluzioni di Akamai supportano le migliori user experience, anche se la fondamentale infrastruttura del DNS da cui dipendono altre risorse è sotto attacco.

Le soluzioni per il DNS di Akamai includono analisi della sicurezza integrate, come riepiloghi e dettagli sulle minacce, nonché i migliori sistemi di protezione dagli attacchi DDoS che si estendono agli ambienti on-premise e cloud, indipendentemente dal vendor. Posture Management aggiunge fondamentali funzioni di visibilità, osservabilità e fattibilità sull'intero patrimonio del DNS multi-vendor. Inoltre, Akamai offre l'aliasing dei domini apex, un ridotto costo totale di proprietà (TCO), nonché la scalabilità, la resilienza e le performance di una piattaforma ibrida distribuita a livello globale.

Akamai protegge da un'ampia gamma di attacchi al DNS, tra cui spoofing, hijacking, tunneling e amplificazione del DNS. Queste minacce basate sul DNS possono reindirizzare gli utenti a domini dannosi, interrompere i servizi, rubare dati o ampliare la portata degli attacchi informatici. I nostri sistemi di difesa vi aiutano a fermarli al livello del DNS.

Le soluzioni per il DNS di Akamai proteggono aziende e famiglie di ogni tipo e dimensione dagli attacchi al DNS. Gli ISP e gli MNO si rivolgono a noi per un'infrastruttura del DNS in grado di rendere le loro reti veloci, sicure e affidabili. Forniamo anche funzioni di filtraggio del DNS e altri servizi di sicurezza basati sul DNS per aiutare i provider di servizi a migliorare le loro soluzioni di accessi a Internet per aziende e privati.

Le organizzazioni si affidano a noi per pubblicare i dati del DNS in modo sicuro e affidabile su qualsiasi scala e per fornire un accesso a Internet protetto per tutti i dispositivi connessi che utilizzano, inclusi i dispositivi IoT. Inoltre, le aziende possono usufruire di una protezione in tempo reale dai ransomware e dai domini di phishing che prendono di mira i loro utenti.

Altre soluzioni per il DNS di Akamai offrono quanto segue:

  • Centinaia di milioni di utenti di applicazioni e servizi web con experience sicure e coinvolgenti ogni giorno
  • Gestione del sistema DNS multi-vendor distribuita con rilevamento proattivo delle minacce e mitigazione dei rischi, nonché funzioni complete per la conformità e la generazione di rapporti
  • Sistemi di protezione dall'abuso dei brand da parte di impostori su Internet
  • Servizi basilari per le nostre piattaforme di delivery e cloud ovunque siano state implementate in tutto il mondo
  • Risoluzione del DNS sicura in grado di mappare i nomi dei domini agli indirizzi IP in modo affidabile e accurato, anche in condizioni di carico

Le soluzioni per il DNS di Akamai forniscono un'ampia gamma di vantaggi proteggendo dagli attacchi informatici basati sul DNS:
 

Sicurezza

  • Impedisce l'esposizione dei dati e l'interruzione delle attività delle query con funzioni incorporate che fungono da deterrente per gli attacchi mirati
  • Protegge i sistemi aziendali e i lavoratori connessi con un'intelligence sulle minacce basata sul DNS, che risulta adattiva, agile e accurata
  • Offre visibilità, osservabilità e fattibilità sull'intero patrimonio del DNS

Resilienza

  • Consente di offrire alle aziende di oggi e agli utenti digitali sempre connessi architetture innovative basate su un'esperienza più che ventennale nella fornitura di servizi always-on

Performance e scalabilità

  • Forniscono le migliori user experience con un'eccellente progettazione del software in grado di massimizzare i tempi di risposta con il supporto di un'esperienza più che ventennale
  • Promuove l'efficienza di reti, servizi e operazioni con la capacità di gestire milioni di utenti

Implementazione

  • Sfrutta la progettazione ottimizzata dei prodotti, la semplice installazione e i ridotti costi di gestione grazie alla sua presenza globale in reti di grandi ISP, di aziende e organizzazioni di tutte le dimensioni e, persino, delle singole abitazioni 
  • Offre un'unica soluzione per la gestione delle zone e del traffico con la massima disponibilità

Sì. Akamai supporta le firme DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) per aiutare a prevenire lo spoofing del DNS e garantire l'integrità dei dati del DNS. La tecnologia DNSSEC aiuta a verificare se le risposte del DNS provengono da fonti legittime.

Risorse per la delivery e la sicurezza del DNS

La potenza silenziosa del DNS a vantaggio di Internet

Le soluzioni per il DNS offrono vantaggi tangibili per modesti investimenti.

Leggete il blog

Presentazione di DNS Posture Management

Visibilità, osservabilità e fattibilità sull'intero patrimonio del DNS.

Leggete il blog
Una persona con un bicchiere nero viene mostrata con il viso illuminato dalla luce dello schermo di un computer

Domande?

Il nostro scopo principale è risolvere i problemi. Contattateci, anche se non siete sicuri di quale sarà il vostro prossimo passo. Un esperto vi risponderà immediatamente.

Grazie per la richiesta.

Un esperto Akamai vi contatterà a breve.