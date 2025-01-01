DNS Delivery & Security

Ogni transazione su Internet inizia con una query DNS, che è il cuore pulsante di Internet perché rende possibile la navigazione e i servizi su ogni rete e per ogni dispositivo. Il DNS supporta le user experience, che sono fondamentali perché favoriscono l'engagement, la produttività e, in definitiva, i ricavi.



Anche i criminali utilizzano il DNS. In molti attacchi, una query DNS è il primo segnale su Internet che indica la presenza di un malware su un dispositivo (server, PC, cellulare, IoT). I criminali possono usare lo spoofing DNS o l'hijacking per reindirizzare gli utenti verso domini fraudolenti o dannosi da loro controllati e il tunneling DNS per caricare i preziosi file di dati rubati.



Un approccio alla sicurezza basato sul DNS di tipo protettivo può risultare efficiente ed efficace per identificare e bloccare gli attacchi, proteggendo utenti, dati, brand e molto altro.