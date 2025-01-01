Ogni transazione su Internet inizia con una query DNS, che è il cuore pulsante di Internet perché rende possibile la navigazione e i servizi su ogni rete e per ogni dispositivo. Il DNS supporta le user experience, che sono fondamentali perché favoriscono l'engagement, la produttività e, in definitiva, i ricavi.
Anche i criminali utilizzano il DNS. In molti attacchi, una query DNS è il primo segnale su Internet che indica la presenza di un malware su un dispositivo (server, PC, cellulare, IoT). I criminali possono usare lo spoofing DNS o l'hijacking per reindirizzare gli utenti verso domini fraudolenti o dannosi da loro controllati e il tunneling DNS per caricare i preziosi file di dati rubati.
Un approccio alla sicurezza basato sul DNS di tipo protettivo può risultare efficiente ed efficace per identificare e bloccare gli attacchi, proteggendo utenti, dati, brand e molto altro.
Il DNS è la porta d'ingresso della vostra azienda, a cui possono accedere i clienti come i criminali
Ogni transazione su Internet inizia con una richiesta DNS. L'infrastruttura del DNS è essenziale, ma anche vulnerabile e rappresenta una servizio vitale per gli utenti, oltre ad essere uno dei principali bersagli degli attacchi.
Se i server DNS sono lenti, gli utenti offline perdono l'accesso o, in caso di violazione, vincono i criminali. Akamai vi aiuta a fornire e proteggere l'infrastruttura del DNS su larga scala per rendere gli utenti soddisfatti e protetti.
Fornire a chiunque e in qualsiasi momento user experience coinvolgenti e sicure
Le soluzioni per il DNS di Akamai aiutano a massimizzare le user experience e a mantenere al sicuro lavoratori e infrastrutture.
Akamai DNS Delivery & Security include un'ampia gamma di soluzioni
Akamai può aiutare i clienti ad offrire le user experience più sicure e coinvolgenti a chiunque in qualsiasi momento.
Le soluzioni per la sicurezza del DNS di Akamai presentano sistemi di difesa integrati allo scopo di prevenire attacchi mirati e ridurre le vulnerabilità che possono interrompere le attività delle query DNS o rendere visibili utenti e dati.
L'intelligence sulle minacce basata sul DNS è adattiva, agile e accurata per proteggere tutti gli utenti e i sistemi connessi a cui si affidano le aziende. Posture Management offre elevati livelli di visibilità, osservabilità e fattibilità sull'intero patrimonio del DNS per mitigare i rischi informatici.
Le soluzioni per il DNS di Akamai proteggono il mondo su scala globale. Le nostre innovazioni rendono le user experience veloci e coinvolgenti, proteggendo e rafforzando, al contempo, i servizi offerti ai nostri clienti, il tutto a costi ridotti e con minime spese per il personale.
La maggior parte dei servizi del DNS sono anche direttamente esposti a Internet e sono soggetti ad attacchi di amplificazione o altre minacce del DNS che possono peggiorare le performance o mettere fuori uso i servizi. Le soluzioni di Akamai supportano le migliori user experience, anche se la fondamentale infrastruttura del DNS da cui dipendono altre risorse è sotto attacco.
Le soluzioni per il DNS di Akamai includono analisi della sicurezza integrate, come riepiloghi e dettagli sulle minacce, nonché i migliori sistemi di protezione dagli attacchi DDoS che si estendono agli ambienti on-premise e cloud, indipendentemente dal vendor. Posture Management aggiunge fondamentali funzioni di visibilità, osservabilità e fattibilità sull'intero patrimonio del DNS multi-vendor. Inoltre, Akamai offre l'aliasing dei domini apex, un ridotto costo totale di proprietà (TCO), nonché la scalabilità, la resilienza e le performance di una piattaforma ibrida distribuita a livello globale.
Akamai protegge da un'ampia gamma di attacchi al DNS, tra cui spoofing, hijacking, tunneling e amplificazione del DNS. Queste minacce basate sul DNS possono reindirizzare gli utenti a domini dannosi, interrompere i servizi, rubare dati o ampliare la portata degli attacchi informatici. I nostri sistemi di difesa vi aiutano a fermarli al livello del DNS.
Le soluzioni per il DNS di Akamai proteggono aziende e famiglie di ogni tipo e dimensione dagli attacchi al DNS. Gli ISP e gli MNO si rivolgono a noi per un'infrastruttura del DNS in grado di rendere le loro reti veloci, sicure e affidabili. Forniamo anche funzioni di filtraggio del DNS e altri servizi di sicurezza basati sul DNS per aiutare i provider di servizi a migliorare le loro soluzioni di accessi a Internet per aziende e privati.
Le organizzazioni si affidano a noi per pubblicare i dati del DNS in modo sicuro e affidabile su qualsiasi scala e per fornire un accesso a Internet protetto per tutti i dispositivi connessi che utilizzano, inclusi i dispositivi IoT. Inoltre, le aziende possono usufruire di una protezione in tempo reale dai ransomware e dai domini di phishing che prendono di mira i loro utenti.
Altre soluzioni per il DNS di Akamai offrono quanto segue:
- Centinaia di milioni di utenti di applicazioni e servizi web con experience sicure e coinvolgenti ogni giorno
- Gestione del sistema DNS multi-vendor distribuita con rilevamento proattivo delle minacce e mitigazione dei rischi, nonché funzioni complete per la conformità e la generazione di rapporti
- Sistemi di protezione dall'abuso dei brand da parte di impostori su Internet
- Servizi basilari per le nostre piattaforme di delivery e cloud ovunque siano state implementate in tutto il mondo
- Risoluzione del DNS sicura in grado di mappare i nomi dei domini agli indirizzi IP in modo affidabile e accurato, anche in condizioni di carico
Le soluzioni per il DNS di Akamai forniscono un'ampia gamma di vantaggi proteggendo dagli attacchi informatici basati sul DNS:
Sicurezza
- Impedisce l'esposizione dei dati e l'interruzione delle attività delle query con funzioni incorporate che fungono da deterrente per gli attacchi mirati
- Protegge i sistemi aziendali e i lavoratori connessi con un'intelligence sulle minacce basata sul DNS, che risulta adattiva, agile e accurata
- Offre visibilità, osservabilità e fattibilità sull'intero patrimonio del DNS
Resilienza
- Consente di offrire alle aziende di oggi e agli utenti digitali sempre connessi architetture innovative basate su un'esperienza più che ventennale nella fornitura di servizi always-on
Performance e scalabilità
- Forniscono le migliori user experience con un'eccellente progettazione del software in grado di massimizzare i tempi di risposta con il supporto di un'esperienza più che ventennale
- Promuove l'efficienza di reti, servizi e operazioni con la capacità di gestire milioni di utenti
Implementazione
- Sfrutta la progettazione ottimizzata dei prodotti, la semplice installazione e i ridotti costi di gestione grazie alla sua presenza globale in reti di grandi ISP, di aziende e organizzazioni di tutte le dimensioni e, persino, delle singole abitazioni
- Offre un'unica soluzione per la gestione delle zone e del traffico con la massima disponibilità
Sì. Akamai supporta le firme DNSSEC (Domain Name System Security Extensions) per aiutare a prevenire lo spoofing del DNS e garantire l'integrità dei dati del DNS. La tecnologia DNSSEC aiuta a verificare se le risposte del DNS provengono da fonti legittime.
