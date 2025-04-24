X
Comcast Business 借助 SecurityEdge 超越预期

通过采用 Akamai SecurityEdge 和其他新产品，该提供商的客户数量和每位客户带来的收入额均有所增加。

 

我们在 2019 年增加了多款新产品，SecurityEdge 也是其中之一，此举帮助 Comcast Business 的“每位客户带来的收入”指标增长了 4.3%。

Shena Seneca Tharnish，Comcast Business Services 网络安全产品副总裁

Comcast Business 主要为全美的中小型和企业级客户提供服务，范围包括互联网访问、联网以及软件定义网络的连接。作为网络安全产品部门的副总裁，Shena Tharnish 带领团队成员充分了解客户的网络安全需求，并以此为基础开发针对性的产品。他们发现，超过半数的小型企业客户曾遇到过数据泄漏或安全事件。为解决该问题，Comcast 与 Akamai 合作开发了一款全新的解决方案： SecurityEdge。据 Tharnish 表示，采用该产品的结果远远超出了他们的预期。在第一季度结束以前，他们就已经取得了良好的进展，为超额实现 2020 年的目标奠定坚实基础。由 Akamai 提供支持的 SecurityEdge 将为 Comcast 寻觅的小型企业客户提供端到端安全解决方案。Comcast Business 将继续沿着这条道路前行，为此还特别制定了多项计划，不仅面向小型企业，还要大力开辟中间市场和大型企业客户。

Comcast Business 简介

Comcast Business 主要提供以太网、互联网、Wi-Fi、语音、电视及托管企业解决方案领域的服务，旨在帮助各种规模的企业顺利完成业务转型。Comcast Business 立足于先进的网络架构，拥有全天候服务的客户支持体系，是促进 Comcast Cable 实现增长的最大贡献者之一。Comcast Business 是美国最大的有线服务提供商，业务主要面向中小型企业，在大型企业市场业已成为一股不容忽视的力量；在过去两年间，多个领先的行业协会将其公认为以太网服务领域发展速度最快的服务提供商之一。

 

