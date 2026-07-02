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DNS Infrastructure

利用智能 DNS 降低运营成本，改善订阅者体验

专为固定和移动服务提供商而打造

借助 Akamai CacheServe 解析器，提供低延迟响应、高韧性和高容量服务，优化用户体验并简化运营。借助 Akamai AuthServe 权威服务器，支持通信服务、电子邮件和应用程序，并增强互联网访问服务。全球有 130 多家 ISP 和 MNO 部署了 Akamai DNS Infrastructure 解决方案，订阅者数量接近 10 亿。

阅读产品简介

更低的开销，更强大的安全性，更丰富的自定义。

最大程度地降低运营成本

充分发挥服务器硬件的价值、优化性能、增强恢复能力。减少负载均衡器和防火墙。

增强安全性

借助经过全球最大规模网络 20 多年验证的独特内置防护能力，有效抵御 DNS 攻击。

与众不同，提升价值

拓宽服务范围，提升对订阅者的亲和力，进而实现收入增加。

DNS Infrastructure 的工作原理

评估

根据业务、技术和运营需求，精准匹配与之相符的递归 DNS 选项，从而确保容量需求得到充分满足。

设计

利用已经成功抵御攻击超过 20 年的架构设计决策，避免服务中断。

构建

分布式部署解析器，最大限度提升用户体验。通过简单的策略管理不需要的流量，并保障网络访问安全。

扩展

利用智能功能，为所有细分市场提供面向订阅者的 Secure Internet Access 服务。

特性

  • 嵌入式 DNS 防御措施体现了对固定和移动网络风险的深入洞察
  • 名称服务器可用性功能确保在极端负载条件下，仍能促进对内容的快速访问
  • 广泛的 EDNS 客户端子网 (ECS) 支持不仅可以提升用户体验，还能优化交付
  • 性能优化有助于节省运营支出和资本支出
  • 独特的缓存中毒防御可以保护用户和内容所有者
  • 遥测、查询统计、报告和大数据集成推动运营和安全计划的实施
  • 设计的软件具有强大的恢复能力，可充分延长正常运行时间，同时充分减轻运营压力
  • 精细策略可过滤掉不必要的查询以保护合法流量
  • 云选项和全面的 DNS 加密支持（DoH、DoT、DoQ）

DNS Infrastructure 应用场景

智能 DNS 解析器能够确保卓越的用户体验，并造就安全和个性化服务。

升级您的 DNS，实现业务转型

各地的 ISP 和 MNO 正在研究如何在控制成本的同时，提升服务质量。家庭和企业对于优质互联网体验有着迫切需求，他们都在寻求充分降低互联网安全风险的方法。服务提供商应做好准备，帮助他们实现目标。

CacheServe 解析器不仅有助于保障网络响应能力，还能为核心互联网接入服务增加价值，这使得服务提供商能够展示其保护客户的坚定承诺，并成功实现增收。

性能优化确保查询能够在极短的时间内得到响应，即使在极端负载的情况下也能保持低延迟。此外，通过整合低性能解析器，还能够降低总体成本，和简化运营流程。减少服务器数量可以持续降低机架、电源、冷却和管理成本，同时也为员工节省时间。

Akamai Secure Internet Access 服务利用智能的 DNS Infrastructure 解析器保护家庭和工作场所免受恶意软件、勒索软件、网络钓鱼和僵尸网络等威胁的侵害。它们提供了一个基本的防御层，充分利用了提供商网络的强大力量和运营优势，亦即可扩展性、业务覆盖范围和可靠性。

大规模交付始终在线的 Web 服务

AuthServe 权威 DNS 服务器用于配置、发布和分发区域数据。它们能够动态地接入众多 ISP 和 MNO 通信服务、电子邮件以及品牌应用程序，从而增强互联网接入产品。

AuthServe 是一个经过授权的本地解决方案，用于安全地管理要求零停机时间的区域。这款解决方案专为服务提供商设计，能够扩展到支持数万个区域以及数千万条记录。专为高恢复能力而设计的软件，支持多个活动主节点，以实现高可用性和灾难恢复。增强运营流程可以整合多个不同的权威服务，以同时容纳相同数据的内部和外部视图，并管理在住宅、企业、移动网络以及 IT 中可能出现的蔓延。

可选的 Config Manager 为 DNS 服务器的全网配置提供了一个直观界面。它简化了日常管理流程并实现了自动化操作，同时降低了运营开销。通过实施基于角色的访问控制、审计和工作流，确保符合安全和变更管理要求。

常见问题

常见问题

DNS Infrastructure 是一套专为服务提供商量身打造的解决方案。CacheServe 是一款可扩展、安全且高性能的解析器，旨在确保在高负载环境下依然能够保持出色的响应能力。AuthServe 是一款具有强大恢复能力的权威服务器，用于发布对 IP 服务的访问权限，并支持数千万条记录。

CacheServe 设计用于在严苛的网络环境下充分提高安全性、可扩展性、性能和可用性。其早期设计洞察已历经 20 多年的验证，成功抵御了各类 DNS 攻击，期间无需进行任何修改。增值策略、遥测、数据采集和虚拟化可简化运营并支持服务交付。

AuthServe 支持多个活动主节点，可实现高可用性和灾难恢复。可以整合多个不同的权威服务，以同时容纳相同数据的内部和外部视图，并管理在住宅、企业、移动网络以及 IT 中可能出现的蔓延。

  • CacheServe 旨在提供以用户为核心的个性化安全服务，从而帮助服务提供商实现互联网接入服务的差异化优势，并成功创收。
  • 专门的缓存结构、自适应查询响应算法以及其他优化措施，确保极端负载下的高恢复能力、高 QPS 以及低延迟。
  • 以 DNS 为核心语法的丰富策略语言，能够保护 DNS、订阅者及网络免受滥用行为的侵害。轻量级视图可以无缝地扩展服务。
  • 出色的分层防御措施能够抵御各种形式的缓存中毒攻击以及其他 DNS 攻击。
  • DNS 加密功能（DoT 和 DoH）能够保护客户端与解析器之间的隐私。

为了赢得更多的市场份额，服务提供商需要满足客户对个性化数字体验日益增长的期望。在市场上取得成功的关键在于，从以网络为中心转向以订阅者为中心的深度服务，从而吸引并留住客户，进而增加收入并扩大市场份额。

资源

DNS Infrastructure CacheServe

通过 DNS 领域的杰出提供商交付快速、可靠且安全的互联网服务。

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Secure Internet Access ThreatAvert

保护至关重要的网络资产，识别影响订阅者的恶意软件。

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DNS Infrastructure AuthServe

构建高恢复能力、安全、始终在线的名称服务，确保出色的性能和扩展性。

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