- 嵌入式 DNS 防御措施体现了对固定和移动网络风险的深入洞察
- 名称服务器可用性功能确保在极端负载条件下，仍能促进对内容的快速访问
- 广泛的 EDNS 客户端子网 (ECS) 支持不仅可以提升用户体验，还能优化交付
- 性能优化有助于节省运营支出和资本支出
- 独特的缓存中毒防御可以保护用户和内容所有者
- 遥测、查询统计、报告和大数据集成推动运营和安全计划的实施
- 设计的软件具有强大的恢复能力，可充分延长正常运行时间，同时充分减轻运营压力
- 精细策略可过滤掉不必要的查询以保护合法流量
- 云选项和全面的 DNS 加密支持（DoH、DoT、DoQ）
专为固定和移动服务提供商而打造
借助 Akamai CacheServe 解析器，提供低延迟响应、高韧性和高容量服务，优化用户体验并简化运营。借助 Akamai AuthServe 权威服务器，支持通信服务、电子邮件和应用程序，并增强互联网访问服务。全球有 130 多家 ISP 和 MNO 部署了 Akamai DNS Infrastructure 解决方案，订阅者数量接近 10 亿。
更低的开销，更强大的安全性，更丰富的自定义。
DNS Infrastructure 的工作原理
特性
DNS Infrastructure 应用场景
智能 DNS 解析器能够确保卓越的用户体验，并造就安全和个性化服务。
升级您的 DNS，实现业务转型
各地的 ISP 和 MNO 正在研究如何在控制成本的同时，提升服务质量。家庭和企业对于优质互联网体验有着迫切需求，他们都在寻求充分降低互联网安全风险的方法。服务提供商应做好准备，帮助他们实现目标。
CacheServe 解析器不仅有助于保障网络响应能力，还能为核心互联网接入服务增加价值，这使得服务提供商能够展示其保护客户的坚定承诺，并成功实现增收。
性能优化确保查询能够在极短的时间内得到响应，即使在极端负载的情况下也能保持低延迟。此外，通过整合低性能解析器，还能够降低总体成本，和简化运营流程。减少服务器数量可以持续降低机架、电源、冷却和管理成本，同时也为员工节省时间。
Akamai Secure Internet Access 服务利用智能的 DNS Infrastructure 解析器保护家庭和工作场所免受恶意软件、勒索软件、网络钓鱼和僵尸网络等威胁的侵害。它们提供了一个基本的防御层，充分利用了提供商网络的强大力量和运营优势，亦即可扩展性、业务覆盖范围和可靠性。
大规模交付始终在线的 Web 服务
AuthServe 权威 DNS 服务器用于配置、发布和分发区域数据。它们能够动态地接入众多 ISP 和 MNO 通信服务、电子邮件以及品牌应用程序，从而增强互联网接入产品。
AuthServe 是一个经过授权的本地解决方案，用于安全地管理要求零停机时间的区域。这款解决方案专为服务提供商设计，能够扩展到支持数万个区域以及数千万条记录。专为高恢复能力而设计的软件，支持多个活动主节点，以实现高可用性和灾难恢复。增强运营流程可以整合多个不同的权威服务，以同时容纳相同数据的内部和外部视图，并管理在住宅、企业、移动网络以及 IT 中可能出现的蔓延。
可选的 Config Manager 为 DNS 服务器的全网配置提供了一个直观界面。它简化了日常管理流程并实现了自动化操作，同时降低了运营开销。通过实施基于角色的访问控制、审计和工作流，确保符合安全和变更管理要求。
常见问题
常见问题
DNS Infrastructure 是一套专为服务提供商量身打造的解决方案。CacheServe 是一款可扩展、安全且高性能的解析器，旨在确保在高负载环境下依然能够保持出色的响应能力。AuthServe 是一款具有强大恢复能力的权威服务器，用于发布对 IP 服务的访问权限，并支持数千万条记录。
CacheServe 设计用于在严苛的网络环境下充分提高安全性、可扩展性、性能和可用性。其早期设计洞察已历经 20 多年的验证，成功抵御了各类 DNS 攻击，期间无需进行任何修改。增值策略、遥测、数据采集和虚拟化可简化运营并支持服务交付。
AuthServe 支持多个活动主节点，可实现高可用性和灾难恢复。可以整合多个不同的权威服务，以同时容纳相同数据的内部和外部视图，并管理在住宅、企业、移动网络以及 IT 中可能出现的蔓延。
- CacheServe 旨在提供以用户为核心的个性化安全服务，从而帮助服务提供商实现互联网接入服务的差异化优势，并成功创收。
- 专门的缓存结构、自适应查询响应算法以及其他优化措施，确保极端负载下的高恢复能力、高 QPS 以及低延迟。
- 以 DNS 为核心语法的丰富策略语言，能够保护 DNS、订阅者及网络免受滥用行为的侵害。轻量级视图可以无缝地扩展服务。
- 出色的分层防御措施能够抵御各种形式的缓存中毒攻击以及其他 DNS 攻击。
- DNS 加密功能（DoT 和 DoH）能够保护客户端与解析器之间的隐私。
为了赢得更多的市场份额，服务提供商需要满足客户对个性化数字体验日益增长的期望。在市场上取得成功的关键在于，从以网络为中心转向以订阅者为中心的深度服务，从而吸引并留住客户，进而增加收入并扩大市场份额。
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