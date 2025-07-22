Coyote in the Wild: Erste Malware, die UI-Automatisierung missbraucht

Im Dezember 2024 veröffentlichten wir einen Blogbeitrag, in dem erläutert wurde, wie Angreifer das UIA-Framework von Microsoft missbrauchen könnten, um Anmeldedaten zu stehlen, Code auszuführen und vieles mehr. Der Exploit war nur ein Proof of Concept (PoC) – bis jetzt.

Etwa zwei Monate nach der Veröffentlichung dieses Blogposts wurden unsere Bedenken bestätigt, als eine Variante des Banking-Trojaners Coyote im freien Internet dabei beobachtet wurde, wie sie UIA ausnutzte. Dies stellt zugleich den ersten bekannten Fall einer solchen Ausnutzung dar.

Dieser UIA-Missbrauch ist seit seiner Entdeckung im Februar 2024 die neueste der bösartigen Coyote-Spuren im freien Internet.

In diesem Blogbeitrag werfen wir einen genaueren Blick auf die Variante, um besser zu verstehen, wie UIA für böswillige Zwecke genutzt wird und was das für Verteidiger bedeutet.