Was ist NIS2?

NIS2 gilt für jedes in der EU tätige Unternehmen, einschließlich „aller öffentlichen und privaten Einrichtungen im gesamten Binnenmarkt, die wichtige Funktionen für die Wirtschaft und die Gesellschaft als Ganzes erfüllen“ und die „angemessene Cybersicherheitsmaßnahmen ergreifen müssen“.

In der Richtlinie werden „betreffende Einrichtungen“ in zwei Arten unterteilt: wesentliche Einrichtungen (EE, Essential Entities) und wichtige Einrichtungen (IE, Important Entities). Der Unterschied zwischen den beiden Kategorien in Bezug auf die Compliance besteht darin, dass wesentliche Einrichtungen strengeren behördlichen Anforderungen für die Überwachung der Einhaltung von Vorschriften, für die Meldepflichten bei Vorfällen und für Durchsetzungsmaßnahmen in allen Informationssystemen unterliegen. Beispiele für die jeweiligen Einrichtungen sind:

Unternehmen, die in den folgenden Sektoren tätig sind und als „wesentlich“ (EE) angesehen werden können;

Transport

Energie

Bankwesen

Gesundheitswesen

Wasserversorgung

Unternehmen, die in den folgenden Sektoren tätig sind und als „wichtig“ (IE) angesehen werden können;



Post- und Kurierdienste

Abfallwirtschaft

Chemische Produktion und Verarbeitung

Lebensmittelindustrie

Digitale Anbieter (Suchmaschinen, Plattformen für soziale Netzwerke usw.)

Beispiele für drei Sektoren, die von NIS2 betroffen sind:



Gesundheitswesen – Das Gesundheitswesen ist ein wesentlicher Dienst im Rahmen von NIS2; daher muss eine Gesundheitseinrichtung strenge NIS2-Vorschriften einhalten, einschließlich Risikomanagementmaßnahmen, die Cyberrisiken mindern und Schäden an IT-Systemen und -Daten verhindern. Darüber hinaus sind Vorfallmanagement, Cybersicherheit in der Lieferkette, Netzwerksicherheit, Zugriffskontrolle und Datenverschlüsselung Teil der Kernanforderung. Wesentliche Dienste wie Gesundheitseinrichtungen können Zero-Trust-Lösungen verwenden, um diese strengen Sicherheitsanforderungen zu erfüllen. Zero Trust trägt dazu bei, den Zeitaufwand für die Compliance zu verringern, da weniger Ressourcen für die Gewährleistung einer zuverlässigen Sicherheit in erweiterten Netzwerken und Lieferketten eingesetzt werden.

Einzelhandel – Der Sophos-Bericht von 2022 „The State of Ransomware in Retail“ weist auf einen Aufwärtstrend bei Bedrohungen hin, die den Einzelhandel betreffen: 77 % der Einzelhändler wurden 2021 Opfer eines Ransomware-Angriffs. In der NIS2 werden „Erzeugung, Verarbeitung und Vertrieb von Lebensmitteln“ und „Anbieter von Online-Marktplätzen“ ausdrücklich" als „wichtige Dienstleistungen“ bezeichnet. Daher fallen viele Einzelhandelsgeschäfte in den Geltungsbereich der NIS2. Durch die Anwendung von Zero-Trust-Sicherheit profitiert ein Einzelhandelsunternehmen von einem umfassenden Schutz seiner IT-Umgebung, einer hohen Transparenz von Assets, Zugriffen und Netzwerkflüssen sowie einer detaillierten Durchsetzung von Sicherheitsrichtlinien. Mit diesem umfassenden Ansatz kann ein Einzelhändler viele Anforderungen erfüllen, um die Einhaltung von NIS2 sicherzustellen.

Drittanbieter und Dienstleister – Gartner prognostiziert, dass 45 % der Unternehmen weltweit bis 2025 von Angriffen auf ihre Software-Lieferketten betroffen sein werden. Die Lieferkette ist ein perfektes Ziel für Hacker, die versuchen, über die Kette in ein Unternehmen einzudringen. NIS2 begegnet diesem Cybersicherheitsrisiko mit strengen Anforderungen an das Risikomanagement in der Lieferkette für wichtige Informations- und Kommunikationstechnologien. NIS2 erfordert einen proaktiven Ansatz für das Risikomanagement in der Lieferkette, einschließlich der Bewertung der Qualität der Cybersicherheitspraktiken von Zulieferern. Drittanbieter sollten ein Zero-Trust-Sicherheitsmodell verwenden, um sicherzustellen, dass sie über umfassende Sicherheitsmaßnahmen verfügen, die z. B. den Zugang mit geringstmöglichen Berechtigungen durchsetzen.