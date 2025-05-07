NIS2 se aplica a todas las empresas que operen en la UE, incluidas "todas las entidades públicas y privadas del mercado interior que cumplan funciones importantes para la economía y la sociedad en su conjunto", las cuales "deben adoptar medidas adecuadas de ciberseguridad".

La Directiva divide las "entidades cubiertas" en dos tipos: entidades esenciales (EE) y entidades importantes (IE). La diferencia entre las dos clases con respecto al cumplimiento es que las entidades esenciales están sujetas a requisitos normativos más estrictos para supervisar el cumplimiento, las obligaciones de notificación de incidentes y las medidas de aplicación en los sistemas de información. Algunos ejemplos de cada tipo de entidad son:

Las entidades que operen en los siguientes sectores pueden considerarse esenciales (EE);

Transporte

Energía

Banca

Salud

Agua

Las entidades que operen en los siguientes sectores pueden considerarse importantes (IE);



Servicios postales y de mensajería

Gestión de residuos

Producción y procesamiento de productos químicos

Comida

Proveedores digitales (motores de búsqueda, plataformas de redes sociales, etc.)

Algunos ejemplos de tres sectores afectados por NIS2 son:



Salud: la atención sanitaria es un servicio esencial según NIS2; por lo tanto, una entidad sanitaria debe cumplir los estrictos requisitos normativos de NIS2, incluidas las medidas de gestión de riesgos que mitigan los riesgos cibernéticos y evitan daños a los sistemas y los datos de TI. Además, la gestión de incidentes, la ciberseguridad de la cadena de suministro, la seguridad de la red, el control de acceso, y el cifrado de datos son requisitos fundamentales. Los servicios esenciales, como las organizaciones sanitarias, pueden utilizar soluciones Zero Trust para cumplir estos estrictos requisitos de seguridad. Zero Trust ayuda a reducir el tiempo de cumplimiento mediante el uso de menos recursos para lograr una seguridad sólida en redes y cadenas de suministro ampliadas.

Retailers: el informe Sophos de 2022 El estado del ransomware en el retail identifica una tendencia al alza de las amenazas dirigidas al sector del retail; el informe reveló que el 77 % de los retailers fueron víctimas de un ataque de ransomware en 2021. NIS2 identifica explícitamente "la producción, el procesamiento y la distribución de alimentos" y los "proveedores de mercados en línea" como "servicios importantes". Como tal, muchas operaciones de retail estarán sujetas al cumplimiento de NIS2. Al aplicar una seguridad de tipo Zero Trust, una empresa de retail cubre al completo su entorno de TI, con una visibilidad integral de los activos, el acceso y los flujos de red, y aplica exhaustivamente su política de seguridad. Con este enfoque integral, un retailer puede cubrir muchos requisitos para garantizar el cumplimiento de NIS2.

Proveedores externos y proveedores de servicios: Gartner predice que el 45 % de las organizaciones de todo el mundo sufrirán ataques en sus cadenas de suministro de software en 2025. La cadena de suministro es un objetivo perfecto para los hackers que intentan infiltrarse en una empresa. NIS2 gestiona este riesgo de ciberseguridad con estrictos requisitos de gestión de riesgos para la cadena de suministro de tecnologías clave de la información y la comunicación. NIS2 requiere un enfoque proactivo de la gestión de riesgos de la cadena de suministro, incluida la evaluación de la calidad de las prácticas de ciberseguridad de sus proveedores. Los proveedores externos deben utilizar un modelo de seguridad Zero Trust para garantizar que disponen de medidas de seguridad integrales que aseguren, por ejemplo, el acceso con privilegios mínimos.