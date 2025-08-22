O que é NIS2?

A NIS2 se aplica a qualquer empresa que esteja operando na UE, incluindo "todas as entidades públicas e privadas em todo o mercado interno, que desempenham funções importantes para a economia e a sociedade como um todo", que "são obrigadas a tomar medidas adequadas de cibersegurança".

A Diretiva divide as "entidades cobertas" em dois tipos: entidades essenciais (EE) e entidades importantes (IE). A diferença entre as duas classes no que diz respeito à conformidade é que as entidades essenciais estão sujeitas a requisitos regulatórios mais rigorosos para monitoramento de conformidade, obrigações de comunicação de incidentes e medidas de execução em todos os sistemas de informação. Exemplos de cada tipo de entidade incluem:

As entidades que atuam nos seguintes setores podem ser consideradas essenciais (EE);

Transporte

Energia

Bancos

Saúde

Água

As entidades que atuam nos seguintes setores podem ser consideradas importantes (IE);



Serviços postais e de entrega

Gerenciamento de resíduos

Produção e processamento de produtos químicos

Alimentos

Provedores digitais (mecanismos de pesquisa, plataformas de redes sociais etc.)

Exemplos de três setores afetados pela NIS2 incluem:



Saúde: o serviço de saúde é um serviço essencial no âmbito da NIS2; portanto, uma entidade de saúde deve cumprir os rigorosos requisitos regulatórios da NIS2, incluindo medidas de gerenciamento de riscos que mitiguem riscos cibernéticos e evitem danos aos sistemas e dados de TI. Além disso, gerenciamento de incidentes, cibersegurança da cadeia de fornecimento, segurança da rede, controle de acesso e criptografia de dados são requisitos essenciais. Serviços essenciais, como organizações de saúde, podem usar soluções Zero Trust para ajudar a cumprir esses rigorosos requisitos de segurança. O Zero Trust ajuda a reduzir o tempo de conformidade, usando menos recursos para obter segurança robusta em redes expandidas e cadeias de fornecimento.

Varejistas: o relatório da Sophos de 2022, O estado do ransomware no varejo, identifica uma tendência ascendente de ameaças que visam o setor varejista. O relatório descobriu que 77% dos varejistas foram vítimas de um ataque de ransomware em 2021. A NIS2 identifica explicitamente "produção, processamento e distribuição de alimentos" e "fornecedores de marketplaces online"" como "serviços importantes". Sendo assim, muitas operações de varejo estarão em conformidade com a NIS2. Ao habilitar a segurança Zero Trust, uma empresa de varejo recorre a uma cobertura abrangente do seu ambiente de TI, à visibilidade profunda de ativos, ao acesso e aos fluxos de rede e à aplicação granular da política de segurança. Ao usar essa abordagem abrangente, um varejista pode cobrir muitos requisitos para garantir a conformidade com a NIS2.

Fornecedores terceirizados e prestadores de serviços: a Gartner prevê que 45% das organizações em todo o mundo sofrerão ataques em suas cadeias de fornecimento de software até 2025. A cadeia de fornecimento é um alvo perfeito para os hackers que tentam se infiltrar na rede de uma empresa. A NIS2 lida com esse risco de cibersegurança com rigorosos requisitos de gerenciamento de riscos para a cadeia de fornecimento das principais tecnologias de informação e comunicação. A NIS2 requer uma abordagem proativa para o gerenciamento de riscos da cadeia de fornecimento, incluindo a avaliação da qualidade das práticas de cibersegurança de seus fornecedores. Os fornecedores terceirizados devem usar um modelo de segurança Zero Trust para garantir que tenham medidas de segurança abrangentes em vigor que assegurem que o acesso com privilégios mínimos seja aplicado, por exemplo.