Unternehmen wie Ihres investieren massiv in KI – von konversationellen KI-Anwendungen bis hin zu agentischen KI-Systemen. Dieser Innovationsschub eröffnet jedoch neue Angriffsarten, die den KI-Betrieb stören und den Ruf schädigen können. Die Themen dieses Berichts:

Neue Bedrohungen für KI-Anwendungen in Unternehmen, wie z. B. Prompt-Injection, schädlicher Output und die Offenlegung sensibler Daten

Wichtige Funktionen zum Schutz von KI-Anwendungen, zur Überwachung von Bedrohungen und zur Aufrechterhaltung des Betriebs von KI-Systemen

Eine neue Lösung von Akamai, die Unternehmen beim Schutz ihrer KI-Anwendungen und LLMs unterstützt: Firewall for AI