Le aziende simili alla vostra stanno investendo notevolmente sull'AI, dalle app basate sull'AI conversazionale ai sistemi di agentic AI. Tuttavia, la corsa all'innovazione sta aprendo le porte a nuovi tipi di attacchi che possono interrompere le operazioni dell'AI e danneggiare la reputazione delle aziende. In questo rapporto, vengono trattati i seguenti argomenti:

Le emergenti minacce alle applicazioni aziendali basate sull'AI, come gli attacchi di prompt injection, i contenuti dannosi e l'esposizione dei dati sensibili

Le funzionalità fondamentali per proteggere le app basate sull'AI, monitorare le minacce e mantenere operativi i sistemi basati sull'AI

La nuova soluzione di Akamai concepita per aiutare le aziende a proteggere le loro applicazioni e i loro modelli basati sull'AI: Firewall for AI