Empresas como a sua estão fazendo grandes investimentos em IA, desde aplicações de IA conversacionais até sistemas de IA agênticos. No entanto, a pressa para inovar está abrindo portas para novos tipos de ataques que podem interromper as operações de IA e prejudicar a reputação. Neste relatório, você conhecerá:

Ameaças emergentes a aplicações corporativas de IA, como injeção de prompt, geração de resultados prejudiciais e exposição de dados confidenciais

Recursos essenciais para proteger aplicações de IA, monitorar ameaças e manter os sistemas de IA operacionais

Uma nova solução da Akamai criada para ajudar as empresas a proteger suas aplicações de IA e LLMs: Firewall for AI