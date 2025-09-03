Des entreprises comme la vôtre investissent massivement dans l'IA, des applications d'IA conversationnelles aux systèmes d'IA agentiques. Cependant, cette course à l'innovation ouvre la porte à de nouveaux types d'attaques susceptibles de perturber les opérations d'IA et de nuire à la réputation des entreprises. Ce rapport apporte un éclairage sur les éléments suivants :
- Les menaces émergentes visant les applications d'IA des entreprises, telles que l'injection de prompts, les contenus nuisibles et l'exposition de données sensibles
- Les fonctionnalités essentielles pour sécuriser les applications d'IA, surveiller les menaces et maintenir les systèmes d'IA opérationnels
- Une nouvelle solution d'Akamai conçue pour aider les entreprises à protéger leurs applications d'IA et leurs LLM : Firewall for AI