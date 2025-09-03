Des entreprises comme la vôtre investissent massivement dans l'IA, des applications d'IA conversationnelles aux systèmes d'IA agentiques. Cependant, cette course à l'innovation ouvre la porte à de nouveaux types d'attaques susceptibles de perturber les opérations d'IA et de nuire à la réputation des entreprises. Ce rapport apporte un éclairage sur les éléments suivants :

Les menaces émergentes visant les applications d'IA des entreprises, telles que l'injection de prompts, les contenus nuisibles et l'exposition de données sensibles

Les fonctionnalités essentielles pour sécuriser les applications d'IA, surveiller les menaces et maintenir les systèmes d'IA opérationnels

Une nouvelle solution d'Akamai conçue pour aider les entreprises à protéger leurs applications d'IA et leurs LLM : Firewall for AI