Bereits im Jahr 2011 entwickelte die Deakin University eine Vision und einen Plan, um sich als führende australische Universität im digitalen Neuland zu etablieren. Bis vor Kurzem befand sich der am schnellsten wachsende Campus der Deakin University in der Cloud, wo mehr als 15.000 Studenten vorwiegend online studierten.



Zwar enthielt bereits jeder Studiengang der Deakin University Onlineoptionen, mit Beginn der Corona-Pandemie musste die Universität aber sofort alle Kurse und Ressourcen online bereitstellen. Als digital aufgestellte Organisation sah die Deakin University dies als Chance an, weiter in ein digitales Lernmodell zu investieren, das ihr noch viele Jahre lang dienen würde. Gleichzeitig wollte die Universität, die über einen großen Anteil internationaler Studenten verfügt, das bestmögliche Erlebnis gewährleisten, um einen Rückgang der Studentenzahlen zu verhindern.



„Wir haben bereits stark in unsere digitalen Ressourcen investiert, daher gingen wir davon aus, dass dieser Übergang relativ reibungslos verläuft. Dennoch wussten wir, dass wir noch mehr tun könnten, um unsere Studenten, Dozenten und andere Mitarbeiter auf der ganzen Welt bestmöglich zu unterstützen“, erklärt Craig Warren, Deputy Chief Digital Officer an der Deakin.



Insbesondere wollte die Universität proaktiv auf die gestiegene Nachfrage nach Video-Streaming und großen Dateidownloads eingehen. Warren erklärt, dass sich die Studenten oft für den günstigsten Internettarif entscheiden oder ihr Mobiltelefon als Hotspot nutzen, sodass die Universität Maßnahmen zur Beschleunigung der Medien- und Downloadbereitstellung ergreifen musste.