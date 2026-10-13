Die 1974 gegründete Deakin University ist eine öffentliche Universität in Australien, die erstklassige Studiengänge und unbegrenzte Lern- und Forschungsmöglichkeiten bietet. Die Deakin University verfügt über vier Campus in Melbourne, Geelong und Warrnambool. Mehr als 61.000 Studenten pro Jahr – darunter Tausende internationale Studenten – und 8.000 Mitarbeiter haben sich für die Universität entschieden. Dank ihrer international anerkannten Forschung und Lehre zählt die Deakin University laut dem Academic Ranking of World Universities zu dem besten 1 % aller Universitäten weltweit. Die Universität wurde auch für das beste Bildungsangebot in Australien ausgezeichnet, zum Teil aufgrund ihrer Online-Studienangebote.
Zu Beginn der Coronapandemie musste die Deakin University allen Studenten und Mitarbeitern die Möglichkeit geben, online zu lernen und zu arbeiten. Obwohl die Universität aufgrund ihres vorausschauenden Handelns und ihrer digitalen Investitionen gut aufgestellt war, wandte sie sich an Akamai als langjährigen Partner, um ein nahtloses Erlebnis für Nutzer auf der ganzen Welt zu gewährleisten.
„Unsere schon vor Jahren getroffene Entscheidung, mit Akamai zusammenzuarbeiten, und unsere Investition in unsere digitale Infrastruktur haben sich als richtig erwiesen. Gute Partner bewähren sich in Krisensituationen, so wie Akamai, als sie uns geholfen haben, ein zu 100 % digitaler Campus zu werden.“– Craig Warren, Deputy Chief Digital Officer, Deakin University
Die 1974 gegründete Deakin University ist eine öffentliche Universität in Australien, die erstklassige Studiengänge und unbegrenzte Lern- und Forschungsmöglichkeiten bietet. Die Deakin University verfügt über vier Campus in Melbourne, Geelong und Warrnambool. Mehr als 61.000 Studenten pro Jahr – darunter Tausende internationale Studenten – und 8.000 Mitarbeiter haben sich für die Universität entschieden. Dank ihrer international anerkannten Forschung und Lehre zählt die Deakin University laut dem Academic Ranking of World Universities zu dem besten 1 % aller Universitäten weltweit. Die Universität wurde auch für das beste Bildungsangebot in Australien ausgezeichnet, zum Teil aufgrund ihrer Online-Studienangebote.
Digitales Lernen und Arbeiten für mehr als 69.000 Personen in kürzester Zeit
Bereits im Jahr 2011 entwickelte die Deakin University eine Vision und einen Plan, um sich als führende australische Universität im digitalen Neuland zu etablieren. Bis vor Kurzem befand sich der am schnellsten wachsende Campus der Deakin University in der Cloud, wo mehr als 15.000 Studenten vorwiegend online studierten.
Zwar enthielt bereits jeder Studiengang der Deakin University Onlineoptionen, mit Beginn der Corona-Pandemie musste die Universität aber sofort alle Kurse und Ressourcen online bereitstellen. Als digital aufgestellte Organisation sah die Deakin University dies als Chance an, weiter in ein digitales Lernmodell zu investieren, das ihr noch viele Jahre lang dienen würde. Gleichzeitig wollte die Universität, die über einen großen Anteil internationaler Studenten verfügt, das bestmögliche Erlebnis gewährleisten, um einen Rückgang der Studentenzahlen zu verhindern.
„Wir haben bereits stark in unsere digitalen Ressourcen investiert, daher gingen wir davon aus, dass dieser Übergang relativ reibungslos verläuft. Dennoch wussten wir, dass wir noch mehr tun könnten, um unsere Studenten, Dozenten und andere Mitarbeiter auf der ganzen Welt bestmöglich zu unterstützen“, erklärt Craig Warren, Deputy Chief Digital Officer an der Deakin.
Insbesondere wollte die Universität proaktiv auf die gestiegene Nachfrage nach Video-Streaming und großen Dateidownloads eingehen. Warren erklärt, dass sich die Studenten oft für den günstigsten Internettarif entscheiden oder ihr Mobiltelefon als Hotspot nutzen, sodass die Universität Maßnahmen zur Beschleunigung der Medien- und Downloadbereitstellung ergreifen musste.
Eine bewährte Partnerschaft als wichtiges Standbein
Die Deakin University setzt seit Jahren auf eine Reihe von Akamai-Lösungen, um ein schnelles und sicheres digitales Erlebnis für alle, die in Australien und auf der ganzen Welt auf Lehrveranstaltungen und andere Ressourcen zugreifen, zu gewährleisten. „Wir verfügten über alle wichtigen Bausteine der Technologie, sodass ich mir keine Gedanken machte, ob wir unseren straffen Zeitplan einhalten könnten. Aber ich habe mich an Akamai gewandt, um den erwarteten Anstieg von Video-Streaming und Downloads durch Studenten im Ausland anzugehen“, sagt Warren.
Aufgrund der engen Zusammenarbeit zwischen der Deakin University und Akamai im Laufe ihrer langjährigen Partnerschaft konnte Akamai schnell die richtigen Produkte empfehlen: Adaptive Media Delivery und Download Delivery. Adaptive Media Delivery bietet einheitliche, hochwertige Erlebnisse bei der Wiedergabe von Videos auf jedem Bildschirm und in jedem Netzwerk, ob Festnetz oder mobil, bei unterschiedlichen Verbindungsgeschwindigkeiten. Download Delivery ist eine Bereitstellungslösung für dateibasierten Content, die für die Übertragung großer Inhalte in Dateien über das Internet optimiert wurde.
„Onlineerlebnisse werden durch die Last-Mile-Konnektivität und die Internetbandbreite bestimmt, daher müssen wir für jede Internetverbindung das beste Erlebnis bieten. Ohne Akamai wäre das nicht möglich“, fährt Warren fort.
Digitale Erlebnisse skalieren und sichern
Als Zehntausende Mitarbeiter und Studenten begannen, online auf Ressourcen zuzugreifen, musste die Deakin University plötzlich eine beispiellose Menge an Datenverkehr und Downloads unterstützen. Dank der Kombination von Lösungen, die auf der Akamai Intelligent Edge Platform implementiert wurden, konnte die Universität diese erweiterte Onlinezielgruppe sofort nahtlos unterstützen.
Warren schreibt es der starken Partnerschaft mit Akamai zu, dass der Übergang zu vollständigem Remote-Lernen und -Arbeiten reibungslos verlief. „Da wir Lösungen von Akamai für Performance, Medien und Sicherheit nutzen, hatten wir keinerlei Probleme beim Zugriff auf Ressourcen wie Videokonferenzen oder unser Learning Management System“, erklärt Warren.
So mussten beispielsweise Studenten der Deakin University in China viele Minuten, manchmal auch Stunden, warten, um Vorlesungen mit einer Größe von 1–2 GB herunterzuladen. Nach der Implementierung von Akamai-Lösungen konnten sie in durchschnittlich 20 Sekunden darauf zugreifen.
„Branchenführer können sich in Zeiten wie diesen weiter etablieren oder an Bedeutung verlieren. Unsere Stärke und unser Alleinstellungsmerkmal sind unsere Online-Kursangebote. Die Grundlage, auf der wir diese sicher und schnell bereitstellen können, wird uns auch in den kommenden Jahren nützen“, so Warren abschließend.
Über Akamai
Akamai ist das Cloud-Unternehmen, das eine KI-gestützte Welt antreibt und schützt. Unsere Cloud-Plattform erweitert leistungsstarkes Cloud Computing vom Core bis zur Edge. So können Unternehmen KI‑Anwendungen der nächsten Generation entwickeln und skalieren – unterstützt durch umfassende, mehrschichtige Sicherheitslösungen, die sie vor neuen Cyberbedrohungen schützen. Weitere Informationen finden Sie unter akamai.com und akamai.com/blog oder folgen Sie Akamai Technologies auf X und LinkedIn.