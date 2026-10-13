Deakin Universityは、2011年という早い時期から、オーストラリアで大学のデジタル開拓を牽引するというビジョンと計画に着手しています。実際、最近は同大学のクラウド上のキャンパスが拡大し、主にオンラインで学習する学生が15,000人を超えました。



Deakin Universityでは、すべてのコースにオンライン授業の選択肢が設けられていましたが、COVID-19（新型コロナウイルス）の流行を受け、すべての授業とリソースをすぐにオンラインに移行しました。さらに、デジタルを自らの遺伝子とする同大学は、今後数年間を見据え、この機会にデジタル学習モデルへの投資を増やすことにしました。同時に、海外からの留学生の割合も多いため、こうした学生に可能な最良の体験を提供することで、学生数の減少を最小限に抑えたいと考えました。



「すでにデジタル機能に多くの投資を行ってきましたので、今回の移行はスムーズに進むと思いました。つまり、世界中の学生、教職員、その他の所属する人々に最高のサービスを提供できるようになるだろうとわかっていたのです」と、同大学のDeputy Chief Digital Officer、Craig Warren氏は説明します。



同大学が特に望んでいたのは、今後見込まれる動画ストリーミングと大容量ファイルダウンロードの需要増にあらかじめ対応しておくことでした。Warren氏によると、学生は最低料金のインターネットプランを選ぶか、または携帯電話をホットスポットとして使用する傾向があるため、大学側でメディアとダウンロードの配信を高速化する対策が必要でした。