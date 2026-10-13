A principios del 2011, Deakin puso en marcha una visión y un plan para convertirse en la primera universidad australiana en salvar la brecha digital. De hecho, hasta hace poco, el campus de Deakin que creció con más rapidez estaba en la nube, donde más de 15 000 estudiantes estudiaban online.



Si bien cada curso de Deakin ha incluido opciones online hasta la fecha, la universidad tuvo que transformarse rápidamente para trasladar todas sus clases y recursos online cuando apareció la COVID-19. Como organización que lleva el aspecto digital en su ADN, Deakin vio la situación como una oportunidad para invertir más en un modelo de aprendizaje digital que le serviría en el futuro. Al mismo tiempo, con un gran porcentaje de estudiantes internacionales, Deakin quería garantizar la mejor experiencia posible para reducir al mínimo el potencial de bajas de estudiantes.



"Ya hemos invertido enormemente en nuestras capacidades digitales, por lo que esperamos que esta transición sea fluida. Dicho esto, sabíamos que podíamos hacer aún más para servir de la mejor manera a nuestros estudiantes, profesores y otros de nuestros miembros en todo el mundo", explica Craig Warren, director adjunto de operaciones digitales en Deakin University.



En concreto, la universidad deseaba solucionar de forma proactiva la demanda intensificada de streaming de vídeo y la descarga de archivos de gran tamaño. Como explica Warren, los estudiantes a menudo optan por el plan de Internet más barato o usan su teléfono móvil como punto de acceso, por lo que la universidad necesitaba tomar medidas para acelerar la entrega de medios y descargas.