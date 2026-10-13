Fundada en 1974, la Deakin University es una universidad pública australiana que ofrece programas de prestigio y oportunidades ilimitadas de aprendizaje e investigación. Con cuatro campus situados en Melbourne, Geelong y Warrnambool, Deakin ha crecido hasta convertirse en la universidad que eligen más de 61 000 estudiantes cada año, incluidos miles de estudiantes internacionales, y cuenta con 8000 empleados. Reconocida internacionalmente por sus métodos académicos y de investigación, Deakin se encuentra en el ranking del 1 % de las mejores universidades del mundo. La universidad también ha sido reconocida por ofrecer la mejor experiencia educativa de Australia, en parte gracias a sus programas de formación online.
Con el impacto provocado por el coronavirus, Deakin se vio obligada a permitir rápidamente que todos los estudiantes y el personal pudieran trabajar y estudiar online. Si bien la universidad estaba bien posicionada debido a su previsión e inversiones en el campo digital hasta la fecha, recurrió a su partner de siempre, Akamai, para garantizar una experiencia perfecta a sus usuarios de todo el mundo.
"Nuestra acertada decisión de colaborar con Akamai desde hace años e invertir en nuestra infraestructura digital nos ha sido de gran utilidad. En situaciones de crisis, un buen partner es el que presta su ayuda, y eso es precisamente lo que hizo Akamai cuando decidimos transformarnos en un campus 100 % digital".Craig Warren, director adjunto de contenidos digitales en Deakin University
Fundada en 1974, la Deakin University es una universidad pública australiana que ofrece programas de prestigio y oportunidades ilimitadas de aprendizaje e investigación. Con cuatro campus situados en Melbourne, Geelong y Warrnambool, Deakin ha crecido hasta convertirse en la universidad que eligen más de 61 000 estudiantes cada año, incluidos miles de estudiantes internacionales, y cuenta con 8000 empleados. Reconocida internacionalmente por sus métodos académicos y de investigación, Deakin se encuentra en el ranking del 1 % de las mejores universidades del mundo. La universidad también ha sido reconocida por ofrecer la mejor experiencia educativa de Australia, en parte gracias a sus programas de formación online.
Provisión rápida de un entorno de estudio y trabajo online para más de 69 000 usuarios
A principios del 2011, Deakin puso en marcha una visión y un plan para convertirse en la primera universidad australiana en salvar la brecha digital. De hecho, hasta hace poco, el campus de Deakin que creció con más rapidez estaba en la nube, donde más de 15 000 estudiantes estudiaban online.
Si bien cada curso de Deakin ha incluido opciones online hasta la fecha, la universidad tuvo que transformarse rápidamente para trasladar todas sus clases y recursos online cuando apareció la COVID-19. Como organización que lleva el aspecto digital en su ADN, Deakin vio la situación como una oportunidad para invertir más en un modelo de aprendizaje digital que le serviría en el futuro. Al mismo tiempo, con un gran porcentaje de estudiantes internacionales, Deakin quería garantizar la mejor experiencia posible para reducir al mínimo el potencial de bajas de estudiantes.
"Ya hemos invertido enormemente en nuestras capacidades digitales, por lo que esperamos que esta transición sea fluida. Dicho esto, sabíamos que podíamos hacer aún más para servir de la mejor manera a nuestros estudiantes, profesores y otros de nuestros miembros en todo el mundo", explica Craig Warren, director adjunto de operaciones digitales en Deakin University.
En concreto, la universidad deseaba solucionar de forma proactiva la demanda intensificada de streaming de vídeo y la descarga de archivos de gran tamaño. Como explica Warren, los estudiantes a menudo optan por el plan de Internet más barato o usan su teléfono móvil como punto de acceso, por lo que la universidad necesitaba tomar medidas para acelerar la entrega de medios y descargas.
Elección de un partner de confianza
Durante años, Deakin ha confiado en las soluciones de Akamai para garantizar una experiencia digital rápida y segura a los usuarios, tanto de Australia como del resto del mundo, que acceden a sus cursos y a otros recursos. "Teníamos todos los componentes tecnológicos básicos necesarios, así que no me preocupaban los ajustados plazos. Aun así, recurrimos a Akamai para afrontar el aumento previsto de descargas y streaming de vídeo por parte de los estudiantes en el extranjero", comenta Warren.
Gracias a la estrecha colaboración entre Deakin y Akamai, Akamai pudo recomendar rápidamente las soluciones más adecuadas: Adaptive Media Delivery y Download Delivery. Adaptive Media Delivery garantiza una experiencia consistente y de alta calidad en la reproducción de vídeo, en cualquier pantalla y tipo de red (fija o móvil) a diferentes velocidades de conexión. Download Delivery es una solución de distribución de contenido en forma de archivos en Internet, optimizada para los archivos de gran tamaño.
"La calidad de la experiencia online la determinan la conectividad de última milla y el ancho de banda de Internet, por lo que debemos garantizar la mejor experiencia posible en cada tipo de conexión. Sin Akamai, no lo habríamos logrado", continúa Warren.
Escalabilidad y seguridad en la experiencia digital
Con decenas de miles de empleados y estudiantes que acceden a los recursos online, Deakin comenzó a tener un volumen sin precedentes de tráfico y descargas. La combinación de soluciones implementadas en la plataforma Akamai Intelligent Edge abrió el camino a Deakin para admitir de forma fluida este aumento de usuarios online.
Warren atribuye a la sólida asociación con Akamai la fácil transición hacia un sistema de aprendizaje y trabajo completamente remoto. "Gracias a que utilizamos las soluciones Akamai de optimización del rendimiento, distribución multimedia y seguridad, no hemos encontrado el mínimo problema para acceder a recursos como videoconferencias y nuestro sistema de gestión del aprendizaje (LMS)", explica Warren.
Por ejemplo, los estudiantes de Deakin en China tenían que esperar muchos minutos, y a veces horas, para descargar lecciones con un tamaño de 1 a 2 GB. Después de implementar las soluciones Akamai, podían acceder a ellas en un promedio de 20 segundos.
Warren concluye que, "En momentos como este, las empresas legendarias del sector suben como la espuma o se vuelven insignificantes. Nuestro punto fuerte y diferenciador es nuestra oferta de cursos online; y la base que hemos establecido para distribuir rápidamente los materiales, con la máxima seguridad, nos servirá los próximos años".
Acerca de Akamai
Akamai es la empresa de la nube que impulsa y protege un mundo impulsado por la IA. Nuestra plataforma en la nube extiende la computación en la nube de alto rendimiento desde el núcleo hasta el Edge, lo que permite a las organizaciones crear y escalar aplicaciones de IA de última generación, y proporciona una seguridad integral de múltiples capas para proteger a las empresas contra las ciberamenazas en evolución. Obtenga más información en akamai.com/es y akamai.com/es/blog, o siga a Akamai Technologies en X, antes conocido como Twitter, y LinkedIn.