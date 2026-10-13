Unabhängig vom Geschäftsbereich erzielen viele der heutigen Unternehmen Erfolge aufgrund ihres innovativen Einsatzes von Technologie. Das gilt auch für Sefamerve, ein Unternehmen, das im Online-Markt für sittsame Mode für muslimische Frauen unglaubliche Erfolge erzielt hat.

Sefamerve wurde 2012 gegründet und ist ein Online-Händler, der die meistverkaufte islamische Kleidung anbietet. Heute zählt das Unternehmen 5 Millionen registrierte Nutzer und 1,5 Millionen Kunden in mehr als 100 Ländern außerhalb der Türkei, einschließlich der USA, Großbritannien und Deutschland. Tatsächlich machen Länder außerhalb der Türkei 45 % der Verkäufe des Unternehmens aus. Im vergangenen Jahr stieg der Umsatz um 45 %. Das Ziel von Sefamerve besteht darin, diesen Wert auf mindestens 70 % zu erhöhen.

Neben der Erweiterung der Social-E-Commerce-Funktionen durch die Nutzung moderner Technologien wie KI und der Entwicklung einer modernen Nutzeroberfläche hat Sefamerve weitere Maßnahmen umgesetzt, um seine aggressiven Wachstumsziele zu erreichen. Dazu gehören die agile Entwicklung zur Veröffentlichung häufiger Website-Updates, regelmäßige Tests und kontinuierliche Performance-Optimierung. Bei Kunden auf der ganzen Welt sind diese Maßnahmen unerlässlich, um die Lokalisierung und die Erwartungen moderner Verbraucher zu erfüllen.