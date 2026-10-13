Dès 2011, Deakin a mis en œuvre sa vision et sa stratégie pour s'imposer comme première université d'Australie dans l'exploration de la frontière digitale. En effet, jusqu'à récemment, le secteur de Deakin qui connaissait la plus forte croissance était son campus cloud, avec plus de 15 000 étudiants travaillant principalement en ligne.



Bien que chaque cursus de Deakin proposait déjà des options de formation en ligne, l'université a dû transférer très rapidement l'ensemble de ses cours et de ses ressources en ligne lorsque la pandémie de la COVID-19 a frappé. Le digital étant déjà complètement ancré dans son organisation, l'université Deakin a vu la situation comme une occasion unique d'investir encore davantage dans un modèle d'apprentissage digital qu'elle pourrait ensuite exploiter pendant plusieurs années. Parallèlement, Deakin voulait assurer la meilleure expérience possible à ses étudiants, en grande partie étrangers, afin de minimiser le taux d'attrition potentielle.



« Nous avons déjà beaucoup investi dans nos capacités digitales ; nous nous attendions donc à ce que cette transition se déroule sans problèmes. Cela dit, nous étions conscients que nous pouvions offrir des solutions encore meilleures pour servir nos étudiants, nos professeurs et les autres parties prenantes dans le monde entier », explique Craig Warren, directeur adjoint de la stratégie digitale de l'université Deakin.



L'université souhaitait en particulier répondre de manière proactive à la hausse de la demande de streaming vidéo et de téléchargement de fichiers volumineux. Craig Warren explique que les étudiants optent souvent pour le forfait Internet le moins cher ou utilisent leur téléphone mobile comme point d'accès. L'université a donc dû prendre des mesures pour accélérer la diffusion de contenu multimédia et les téléchargements.