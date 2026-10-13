Fondée en 1974, l'université Deakin est une université publique australienne proposant des cursus d'envergure internationale et une multitude d'opportunités de formation et de recherche universitaire. Avec quatre campus à Melbourne, Geelong et Warrnambool, Deakin accueille chaque année plus de 61 000 élèves, dont plusieurs milliers d'étudiants internationaux, et compte 8 000 employés. Mondialement reconnue pour ses programmes de recherche et la qualité de son enseignement, l'université Deakin se classe parmi le premier 1 % des meilleures universités au monde selon le classement académique des universités mondiales. Elle est également reconnue pour offrir la meilleure expérience éducative d'Australie, notamment grâce à ses formations en ligne.
Avec la pandémie, l'université Deakin a dû rapidement permettre à l'ensemble de ses étudiants et de son personnel de se former et de travailler en ligne. Même si elle disposait pour cela de toutes les cartes en main grâce à sa prévoyance et à ses investissements dans le digital, elle s'est tournée vers Akamai, son partenaire de longue date, pour garantir une expérience fluide à ses utilisateurs dans le monde entier.
La décision que nous avons prise il y a plusieurs années de collaborer avec Akamai et d'investir dans notre infrastructure digitale était particulièrement avisée. C'est en temps de crise qu'on mesure véritablement la qualité de ses partenaires et c'est exactement ce qui s'est passé avec Akamai, qui nous a aidés à transformer notre installation en un campus 100 % digital. »— Craig Warren, Directeur adjoint de la stratégie digitale, Université Deakin
Fondée en 1974, l'université Deakin est une université publique australienne proposant des cursus d'envergure internationale et une multitude d'opportunités de formation et de recherche universitaire. Avec quatre campus à Melbourne, Geelong et Warrnambool, Deakin accueille chaque année plus de 61 000 élèves, dont plusieurs milliers d'étudiants internationaux, et compte 8 000 employés. Mondialement reconnue pour ses programmes de recherche et la qualité de son enseignement, l'université Deakin se classe parmi le premier 1 % des meilleures universités au monde selon le classement académique des universités mondiales. Elle est également reconnue pour offrir la meilleure expérience éducative d'Australie, notamment grâce à ses formations en ligne.
Mettre en place rapidement l'enseignement et le travail en ligne pour plus de 69 000 utilisateurs
Dès 2011, Deakin a mis en œuvre sa vision et sa stratégie pour s'imposer comme première université d'Australie dans l'exploration de la frontière digitale. En effet, jusqu'à récemment, le secteur de Deakin qui connaissait la plus forte croissance était son campus cloud, avec plus de 15 000 étudiants travaillant principalement en ligne.
Bien que chaque cursus de Deakin proposait déjà des options de formation en ligne, l'université a dû transférer très rapidement l'ensemble de ses cours et de ses ressources en ligne lorsque la pandémie de la COVID-19 a frappé. Le digital étant déjà complètement ancré dans son organisation, l'université Deakin a vu la situation comme une occasion unique d'investir encore davantage dans un modèle d'apprentissage digital qu'elle pourrait ensuite exploiter pendant plusieurs années. Parallèlement, Deakin voulait assurer la meilleure expérience possible à ses étudiants, en grande partie étrangers, afin de minimiser le taux d'attrition potentielle.
« Nous avons déjà beaucoup investi dans nos capacités digitales ; nous nous attendions donc à ce que cette transition se déroule sans problèmes. Cela dit, nous étions conscients que nous pouvions offrir des solutions encore meilleures pour servir nos étudiants, nos professeurs et les autres parties prenantes dans le monde entier », explique Craig Warren, directeur adjoint de la stratégie digitale de l'université Deakin.
L'université souhaitait en particulier répondre de manière proactive à la hausse de la demande de streaming vidéo et de téléchargement de fichiers volumineux. Craig Warren explique que les étudiants optent souvent pour le forfait Internet le moins cher ou utilisent leur téléphone mobile comme point d'accès. L'université a donc dû prendre des mesures pour accélérer la diffusion de contenu multimédia et les téléchargements.
Faire appel à un partenaire de confiance
Depuis plusieurs années, Deakin utilise plusieurs solutions Akamai pour garantir une expérience digitale rapide et sécurisée à ceux qui accèdent à ses cours et à ses autres ressources depuis l'Australie et le reste du monde. « Nous avions mis en place toutes les solutions technologiques de base, j'étais donc confiant vis-à-vis de notre capacité à respecter nos délais très serrés. Mais j'ai fait appel à Akamai pour répondre à l'augmentation attendue de la demande de streaming vidéo et de téléchargements par nos étudiants étrangers », explique-t-il.
Grâce à la collaboration étroite et de longue date entre Deakin et Akamai, Akamai a pu recommander rapidement les solutions les plus adaptées : Adaptive Media Delivery et Download Delivery. Adaptive Media Delivery assure une expérience de lecture vidéo homogène et de haute qualité sur tous les types d'écrans et de réseaux, fixes ou mobiles, à différentes vitesses de connexion. Download Delivery est une solution de diffusion de contenu basée sur fichier, optimisée pour l'envoi rapide de fichiers volumineux via Internet.
« Les expériences en ligne sont dictées par la connectivité du dernier kilomètre et par la bande passante. Nous devons donc assurer les meilleures expériences possible, quel que soit le type de connexion Internet. Sans Akamai, nous ne serions pas en mesure de le faire », poursuit-il.
Assurer l'évolutivité et la sécurité de l'expérience digitale
Avec des dizaines de milliers d'utilisateurs supplémentaires, membres du personnel ou étudiants, accédant à ses ressources en ligne, l'université Deakin a dû prendre en charge un volume sans précédent de trafic et de téléchargements. L'association de ces deux solutions mise en œuvre sur l'Akamai Intelligent Edge Platform a permis à Deakin de prendre en charge cette augmentation de la fréquentation de manière fluide.
Craig Warren attribue la réussite de la transition vers l'enseignement et le travail à distance à son partenariat étroit avec Akamai. « Grâce à l'utilisation des solutions Akamai d'optimisation des performances, de diffusion multimédia et de sécurité, nous n'avons observé aucun problème d'accès aux ressources, comme la vidéoconférence et notre système de gestion de la formation », explique-t-il.
Avant, par exemple, les étudiants de Deakin en Chine devaient attendre plusieurs minutes, et parfois même des heures, pour télécharger des cours de 1 à 2 Go. Après la mise en œuvre des solutions Akamai, ils ont été en mesure d'y accéder en 20 secondes en moyenne.
« Dans des périodes comme celle que nous vivons aujourd'hui, les géants du secteur voient leur réputation confortée ou, au contraire, affaiblie. Notre force et notre facteur de différenciation sont notre offre de cours en ligne, et les fondements que nous avons établis pour les diffuser rapidement et en toute sécurité nous seront utiles dans les années à venir », conclut Warren.
À propos d'Akamai
Akamai est l'entreprise spécialiste du cloud qui soutient et protège un monde porté par l'IA. Notre plateforme cloud étend les capacités du Cloud Computing haute performance du cœur du réseau jusqu'à la bordure de l'Internet, afin de permettre aux entreprises de développer et de faire évoluer les applications d'IA de nouvelle génération, tout en assurant une sécurité complète et multicouche destinée à les protéger contre les cybermenaces en constante évolution. Pour en savoir plus, rendez-vous sur akamai.com/fr et akamai.com/fr/blog, ou suivez Akamai Technologies sur X (anciennement Twitter) et LinkedIn.